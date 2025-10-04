Discord взломали: хакеры похитили личные данные пользователей и «немного» сканов паспортов

Платформа Discord объявила об утечке данных некоторых пользователей сервиса. Инцидент произошёл в результате хакерской атаки на одного из партнёров компании, который занимается предоставлением услуг модерации контента и техподдержки на платформе.

В сообщении Discord сказано, что один из сторонних поставщиков услуг техподдержки был скомпрометирован «неавторизованной стороной». Злоумышленники получили доступ к информации ограниченного числа пользователей, которые обращались в Discord через «Службу поддержки» и/или команды Trust & Safety. В сообщении также говорится, что злоумышленники пытались вымогать у Discord финансовый выкуп. При этом особо отмечается, что «злоумышленники не получили доступа к системам Discord».

Что касается данных, к которым злоумышленники получили доступ, то речь идёт о Ф. И. О. пользователей, адресах их почтовых ящиков и последних четырёх цифрах номеров банковских карт. Вместе с этим «неавторизованная сторона» получила доступ к «небольшому количеству» изображений удостоверений личности, которые предоставлялись пользователями при подтверждении возраста в Discord. По данным компании, полные номера банковских карт и пароли пользователей не попали в руки злоумышленников.

В настоящее время Discord уведомляет затронутых инцидентом пользователей по электронной почте. Если изображение удостоверения личности могло попасть в руки злоумышленников, компания сообщит об этом отдельно. В дополнение к этому Discord отозвал доступ к своим системам у поставщика услуг техподдержки, который был скомпрометирован, а также уведомил регуляторов и провёл проверку собственных систем обнаружения угроз и средств безопасности, используемых при взаимодействии со сторонними подрядчиками.