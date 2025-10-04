Сегодня 04 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Discord взломали: хакеры похитили личные...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Discord взломали: хакеры похитили личные данные пользователей и «немного» сканов паспортов

Платформа Discord объявила об утечке данных некоторых пользователей сервиса. Инцидент произошёл в результате хакерской атаки на одного из партнёров компании, который занимается предоставлением услуг модерации контента и техподдержки на платформе.

Источник изображения: Discord

Источник изображения: Discord

В сообщении Discord сказано, что один из сторонних поставщиков услуг техподдержки был скомпрометирован «неавторизованной стороной». Злоумышленники получили доступ к информации ограниченного числа пользователей, которые обращались в Discord через «Службу поддержки» и/или команды Trust & Safety. В сообщении также говорится, что злоумышленники пытались вымогать у Discord финансовый выкуп. При этом особо отмечается, что «злоумышленники не получили доступа к системам Discord».

Что касается данных, к которым злоумышленники получили доступ, то речь идёт о Ф. И. О. пользователей, адресах их почтовых ящиков и последних четырёх цифрах номеров банковских карт. Вместе с этим «неавторизованная сторона» получила доступ к «небольшому количеству» изображений удостоверений личности, которые предоставлялись пользователями при подтверждении возраста в Discord. По данным компании, полные номера банковских карт и пароли пользователей не попали в руки злоумышленников.

В настоящее время Discord уведомляет затронутых инцидентом пользователей по электронной почте. Если изображение удостоверения личности могло попасть в руки злоумышленников, компания сообщит об этом отдельно. В дополнение к этому Discord отозвал доступ к своим системам у поставщика услуг техподдержки, который был скомпрометирован, а также уведомил регуляторов и провёл проверку собственных систем обнаружения угроз и средств безопасности, используемых при взаимодействии со сторонними подрядчиками.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Производитель Peugeot, Opel и Fiat заявил об утечке данных клиентов после хакерской атаки
Жертвы утечки данных Facebook✴ через Cambridge Analytica начали получать выплаты от Цукерберга
Масштабный слив данных «Великого китайского файрвола» раскрыл механизм работы системы
Хакеры заявили о краже миллиарда записей у клиентов Salesforce — та всё отрицает
ИИ-браузер Comet заставили воровать письма из Gmail и другие данные — в Perplexity только отмахнулась
Геймерскую мышь превратили в шпионский микрофон для прослушки пользователей
Теги: discord, утечка данных, мессенджер
discord, утечка данных, мессенджер
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае собрали крупнейший в мире плавучий ветрогенератор — его ротор охватывает площадь семи футбольных полей
«Выглядит словно Demon's Souls на движке Doom»: сюрреалистический шутер Mohrta получил новый геймплейный трейлер и дату выхода в Steam
Strava обвинила Garmin в нарушении патентов и требует запретить продажу её часов и велокомпьютеров
Google объяснила, как Android будет блокировать приложения от непроверенных разработчиков — и как это обойти
В MIT на порядок улучшили батарею из бетона — фундамент сможет питать дом в течение суток и дольше
Discord взломали: хакеры похитили личные данные пользователей и «немного» сканов паспортов 57 мин.
Хакеры заявили о краже миллиарда записей у клиентов Salesforce — та всё отрицает 2 ч.
Роскомнадзор обязал добавить своего бота в администраторы всех Telegram-каналов от 10 000 подписчиков 3 ч.
Sora поделится прибылью — OpenAI предложит роялти за использование персонажей Disney и других 5 ч.
Новая статья: Hades II — титан вне времени. Рецензия 14 ч.
«Делаем всё, чтобы каждый покупатель игры был в восторге»: амбициозная песочница с тотальными разрушениями Kingmakers не выйдет 8 октября 15 ч.
Безумный роглайк Megabonk в духе Vampire Survivors уже стал хитом Steam — миллион проданных копий за две недели 16 ч.
ИИ-браузер Comet заставили воровать письма из Gmail и другие данные — в Perplexity только отмахнулась 16 ч.
Геймерскую мышь превратили в шпионский микрофон для прослушки пользователей 17 ч.
Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming скоро станет бесплатным, но есть нюанс 18 ч.
Основатель Amazon пророчит эпоху космических ЦОД гигаваттного масштаба 4 мин.
Fujitsu и NVIDIA создадут вычислительную ИИ-инфраструктуру нового поколения 29 мин.
Продажи смартфонов в России рухнули на четверть — хуже было только во втором квартале 2022 года 57 мин.
Учёные создали настольный детектор гравитационных волн, способный «разглядеть» слепую зону Вселенной 3 ч.
Взлетевшая до $100 000 цена на визы для инженеров довела администрацию Трампа до суда 6 ч.
Китай погрузит дата-центры под воду, чтобы Земля стала чище 6 ч.
На орбите появятся гигантские дата-центры для ИИ в течение десяти лет, уверен Джефф Безос 7 ч.
В южнокорейском Тэджоне загорелся уже второй ЦОД за неделю, сразу после инспекции пожарных — виноватым снова назначили ИБП 13 ч.
Google начала продавать запчасти для Pixel 10 и показала, как их ремонтировать 14 ч.
Samsung представит гарнитуру смешанной реальности на Android XR уже в этом месяце 18 ч.