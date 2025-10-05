Сегодня 05 октября 2025
xAI через две недели запустит Grokipedia — конкурента «Википедии» с искусственным интеллектом

Американский бизнесмен Илон Маск (Elon Musk) объявил о скором запуске нового проекта, связанного с принадлежащей ему компанией xAI, которая работает в сфере искусственного интеллекта. Речь идёт о сервисе Grokipedia, который должен стать конкурентом интернет-энциклопедии «Википедия». Главное отличие платформы xAI в интеграции большой языковой модели Grok.

Источник изображения: xAI

Источник изображения: xAI

«Ранняя бета-версия Grokipedia версии 0.1 будет опубликована через две недели», — написал Илон Маск в своём аккаунте в соцсети X на этой неделе.

Напомним, Grokipedia рекламируется как интернет-энциклопедия на базе искусственного интеллекта, которая «значительно улучшена» по сравнению с «Википедией». В ответ на один из вопросов Маск написал, что «Grokipedia станет крупнейшим в мире и наиболее точным источником знаний для людей и искусственного интеллекта без ограничений в использовании».

Согласно имеющимся данным, на платформе Grokipedia будет использоваться большая языковая модель xAI Grok, которую задействуют для обработки огромных объёмов данных из разных источников, включая «Википедию». После изучения какого-то материала ИИ попытается установить, является ли эта информация полностью/частично правдивой или недостоверной. На основе полученного заключения Grok перепишет контент, удаляя из текста ложную информацию и дополняя материал в случае, если исходный текст был неполон. Ожидается, что Grokipedia может стать «истинным источником знаний», поскольку основной упор платформа будет делать на публикацию именно достоверной информации.

Вероятно, Grokipedia будет похожа на функцию Community Notes в соцсети X, которую можно использовать для оспаривания вводящих в заблуждение утверждений, в том числе от крупных организаций. Любопытно и то, что платформа будет открыта как для обычных пользователей, так и для нейросетей. За счёт этого со временем она может превратиться в универсальный справочный инструмент в растущей экосистеме ИИ. Что же на самом деле будет представлять из себя Grokipedia, можно будет оценить уже через несколько недель.

Источник:

grokipedia, grok, xai
