Asus выпустила первый моноблок класса Copilot+ PC

Компания Asus официально представила моноблок ExpertCenter P600 AiO. Новинка является первым компьютером формата «всё-в-одном» класса Copilot+ PC от производителя — она способна локально запускать большие языковые модели и обрабатывать различные ИИ-алгоритмы, в том числе довольно сложные.

ExpertCenter P600 AiO ориентирован на бизнес-сегмент и доступен в версиях с диагональю экрана 23,8 и 27 дюймов с поддержкой разрешения Full HD. Опционально предлагается вариант с сенсорным экраном. Моноблок оснащён дисплеем с тонкими рамками — соотношение площади экрана к корпусу составляет 95 %. Используемая панель обеспечивает углы обзора до 178° по горизонтали и вертикали, а также имеет сертификацию TÜV, подтверждающую низкий уровень излучения вредного для глаз синего света.

Базовая версия устройства оснащена процессором AMD Ryzen AI 5 330. Флагманский вариант получил процессор Ryzen AI 7 350 с 8 ядрами и 16 потоками, а также встроенный нейронный сопроцессор NPU, обеспечивающий производительность до 50 TOPS при выполнении задач искусственного интеллекта. Поддерживается установка до 64 Гбайт оперативной памяти DDR5 и твердотельного накопителя SSD ёмкостью до 2 Тбайт.

Для подключения к интернету в ExpertCenter P600 AiO предусмотрены встроенные адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Что касается интерфейсов, то на боковой панели корпуса расположены разъёмы HDMI, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB Type-C, Ethernet и слот для замка Kensington. Звуковая подсистема включает пару встроенных в корпус стереодинамиков. Корпус новинки защищает внутренние компоненты от повреждений в соответствии со стандартом MIL-STD 810H.

Asus интегрировала в моноблок пакет фирменных ИИ-функций ExpertMeet для проведения совещаний. Поддерживается транскрибация речи в режиме реального времени, создание субтитров на разных языках и автоматическая генерация итоговых отчётов. В дополнение к этому установлена камера с поддержкой ИИ-функций, которая автоматически регулирует освещение, удерживает пользователя в кадре и обеспечивает шумоподавление для более качественного звука во время видеоконференций.

ExpertCenter P600 AiO комплектуется подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота дисплея. В моноблоке реализована поддержка системы Asus ExpertGuardian, предназначенной для защиты аппаратного и программного обеспечения устройства. Она включает обновление BIOS сроком до пяти лет, модуль TPM 2.0, биометрическую аутентификацию и годовую подписку McAfee+ Premium. Также поддерживается функция адаптивной блокировки, автоматически распознающая пользователя с помощью системы распознавания лиц и блокирующая устройство, когда он отходит от экрана.

Моноблок поставляется с Windows 11 Pro или Home. Стоимость ExpertCenter P600 AiO будет зависеть от региона поставки и выбранной конфигурации. Точную цену производитель пока не уточнил.