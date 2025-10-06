Сегодня 06 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости корпуса, настольные компьютеры Asus выпустила первый моноблок класса Co...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus выпустила первый моноблок класса Copilot+ PC

Компания Asus официально представила моноблок ExpertCenter P600 AiO. Новинка является первым компьютером формата «всё-в-одном» класса Copilot+ PC от производителя — она способна локально запускать большие языковые модели и обрабатывать различные ИИ-алгоритмы, в том числе довольно сложные.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

ExpertCenter P600 AiO ориентирован на бизнес-сегмент и доступен в версиях с диагональю экрана 23,8 и 27 дюймов с поддержкой разрешения Full HD. Опционально предлагается вариант с сенсорным экраном. Моноблок оснащён дисплеем с тонкими рамками — соотношение площади экрана к корпусу составляет 95 %. Используемая панель обеспечивает углы обзора до 178° по горизонтали и вертикали, а также имеет сертификацию TÜV, подтверждающую низкий уровень излучения вредного для глаз синего света.

Базовая версия устройства оснащена процессором AMD Ryzen AI 5 330. Флагманский вариант получил процессор Ryzen AI 7 350 с 8 ядрами и 16 потоками, а также встроенный нейронный сопроцессор NPU, обеспечивающий производительность до 50 TOPS при выполнении задач искусственного интеллекта. Поддерживается установка до 64 Гбайт оперативной памяти DDR5 и твердотельного накопителя SSD ёмкостью до 2 Тбайт.

Для подключения к интернету в ExpertCenter P600 AiO предусмотрены встроенные адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Что касается интерфейсов, то на боковой панели корпуса расположены разъёмы HDMI, USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB Type-C, Ethernet и слот для замка Kensington. Звуковая подсистема включает пару встроенных в корпус стереодинамиков. Корпус новинки защищает внутренние компоненты от повреждений в соответствии со стандартом MIL-STD 810H.

Asus интегрировала в моноблок пакет фирменных ИИ-функций ExpertMeet для проведения совещаний. Поддерживается транскрибация речи в режиме реального времени, создание субтитров на разных языках и автоматическая генерация итоговых отчётов. В дополнение к этому установлена камера с поддержкой ИИ-функций, которая автоматически регулирует освещение, удерживает пользователя в кадре и обеспечивает шумоподавление для более качественного звука во время видеоконференций.

ExpertCenter P600 AiO комплектуется подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона и поворота дисплея. В моноблоке реализована поддержка системы Asus ExpertGuardian, предназначенной для защиты аппаратного и программного обеспечения устройства. Она включает обновление BIOS сроком до пяти лет, модуль TPM 2.0, биометрическую аутентификацию и годовую подписку McAfee+ Premium. Также поддерживается функция адаптивной блокировки, автоматически распознающая пользователя с помощью системы распознавания лиц и блокирующая устройство, когда он отходит от экрана.

Моноблок поставляется с Windows 11 Pro или Home. Стоимость ExpertCenter P600 AiO будет зависеть от региона поставки и выбранной конфигурации. Точную цену производитель пока не уточнил.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus оценила GeForce RTX 5080 Hatsune Miku Edition в $1900 — на 90 % дороже рекомендованной цены
Asus признала подтормаживания геймерских ноутбуков ROG и пообещала скоро всё исправить
Asus отдаст видеокарту GeForce RTX 5090 ROG Astral с подписью Хуанга за лучший дизайн видеокарты
Сделка Intel с Nvidia не поколебала уверенности AMD в конкурентоспособности собственных будущих продуктов
HYPERPC представила серию премиальных компьютеров Lumen для геймеров, ИИ-разработчиков и 3D-художников
Eurocase представила корпус M9 Max-Fish Tank с выделенным вентилятором для видеокарты
Теги: asus, моноблок, copilot+ pc
asus, моноблок, copilot+ pc
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Аудитория браузера Brave выросла вчетверо и достигла 100 миллионов человек
Новым главой Apple после ухода Тима Кука может стать руководитель инженерного профиля
Новый регион, 60 часов геймплея и нелинейный сюжет: спустя 11 лет для Skyrim вышел сюжетный мод Lordbound размером с официальный аддон
UGREEN MagFlow: пауэрбанк и зарядные станции с магнитной беспроводной зарядкой Qi2 25 Вт
OpenAI столкнулась с проблемами при разработке собственного ИИ-устройства
Paradox забросит амбициозную стратегию Millennia в духе «Цивилизации» спустя всего полтора года после релиза, и фанаты не рады 17 мин.
Поглощение Activision обернулось тем, чего боялась FTC — Microsoft режет кадры и поднимает цены 27 мин.
«Это полный сюр»: хоррор об ужасах долговой ямы CloverPit за восемь дней достиг полумиллиона проданных копий в Steam 3 ч.
Orion soft представил рынку собственный VDI 3 ч.
Закулисное обновление в Steam разожгло слухи об апгрейде Red Dead Redemption 2 для «следующего поколения» 4 ч.
Популярное направление: ИИ перетянул на себя больше половины средств венчурных инвесторов 5 ч.
В Meta начали отслеживать активность использования ИИ сотрудниками — через игру 9 ч.
Новая статья: NCORE — жетонов и зрелищ! Предварительный обзор 13 ч.
xAI через две недели запустит Grokipedia — конкурента «Википедии» с искусственным интеллектом 20 ч.
ИИ нашёл себя в маркетинге: каждый четвёртый пресс-релиз написан нейросетью 21 ч.
Asus выпустила первый моноблок класса Copilot+ PC 55 мин.
20 тыс. км и 260 Тбит/с: подводный кабель Bifrost между США и Сингапуром, созданный при участии Meta и AWS, готов к эксплуатации 2 ч.
250 Тбит/с на чип: Ayar Labs, Alchip и TSMC предложили референс-дизайн для упаковки ASIC, памяти и оптических модулей в одном чипе 2 ч.
+69 000 % за 20 лет: акции Nvidia — абсолютный лидер S&P 500 по долгосрочным темпам роста 4 ч.
Corning и GlobalFoundries создадут оптические коннекторы для кремниевой фотоники 4 ч.
OpenAI оснастит дата-центры энергетическим оборудованием Hitachi 5 ч.
Дефицит флеш-памяти NAND станет нормой в ближайшие десять лет, как считает глава Phison 6 ч.
Foxconn показала рекордную квартальную выручку на фоне бума ИИ-технологий 8 ч.
Новая статья: Компьютер месяца, спецвыпуск: 10 тезисов о том, как лучше собрать по-настоящему мощный игровой ПК 12 ч.
Meta построит ещё один «палаточный» ИИ ЦОД 13 ч.