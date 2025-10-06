Сегодня 06 октября 2025
В Windows 11 появилась долгожданная функция...
Новости Software
В Windows 11 появилась долгожданная функция для систем с несколькими мониторами

Microsoft добавила в Windows 11 функцию, о которой пользователи просили давно. Речь идёт о возможности запустить «Центр уведомлений» с панели задач на любом мониторе, независимо от того, выбран ли он в качестве основного.

Источник изображения: Mauro Huculak / Windows Central

Источник изображения: Mauro Huculak / Windows Central

В это трудно поверить, но пользователи Windows 11 на компьютерах с несколькими мониторами всё ещё не могут запустить «Центр уведомлений» из системного трея на панели задач так, чтобы он открылся на мониторе, который не является основным. Это происходит из-за того, что Microsoft не обеспечила идентичную функциональность панели задач на всех дисплеях. На основном мониторе размещается полностью функциональная панель задач, а на дополнительных — её упрощённый вариант, не позволяющий получить доступ к дополнительным всплывающим меню.

Этот недочёт исправляет пакет обновлений KB5065789. В описании к нему сказано: «Функциональность «Центра уведомлений» теперь доступна на дополнительных мониторах». Эта функция является весьма востребованной, и пользователи операционной системы на ПК с несколькими мониторами уже давно ожидали её появления.

При этом панель задач в Windows 11 всё ещё остаётся лишённой некоторых важных функций. К примеру, пользователи всё ещё не могут перемещать её в бок или верхнюю часть рабочего пространства, как это можно делать в Windows 10. Поскольку Microsoft постепенно добавляет новые возможности и расширяет список доступных в Windows 11 функций, вероятно, возможность перемещения панели задач будет добавлена в будущем.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
windows 11, обновление, панель задач
