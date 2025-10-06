Gigabyte выпустила внешнюю RTX 5090 за $2999 — в играх она на 18–27 % медленнее настольной

Компания Gigabyte выпустила внешнюю док-станцию Aorus AI BOX с видеокартой GeForce RTX 5090. Для подключения новинка использует разъём Thunderbolt 5. Устройство можно подключить и через USB4 благодаря обратной совместимости двух интерфейсов.

Aorus AI BOX с RTX 5090 оснащена системой жидкостного охлаждения Waterforce с 240-мм радиатором, а также имеет встроенный блок питания мощностью 850 Вт. Gigabyte отмечает, что его эффективность эквивалентна стандарту 80 Plus Gold (КПД выше 90 %). В оснащение входят один HDMI 2.1b, три DisplayPort 2.1b, один LAN-порт, а также два Thunderbolt 5 (USB-C) и три USB 3.2 Gen (два на задней и один на передней панелях). Стоимость Aorus AI BOX с RTX 5090 составляет $2999,99.

По информации портала Notebookcheck, протестировавшего Aorus AI BOX с RTX 5090 в связке с ноутбуком на базе Intel Core Ultra 9 275HX, внешняя видеокарта в синтетических тестах оказалась на 18 % медленнее обычной настольной версии RTX 5090 в эталонном исполнении Founders Edition, использовавшейся в настольном ПК на базе Ryzen 7 9800X3D. В то же время Aorus AI BOX с RTX 5090 значительно быстрее мобильной версии RTX 5090, оснащённой 24 Гбайт памяти.

В играх Aorus AI BOX с RTX 5090 на 27 % медленнее обычной настольной RTX 5090. Столь существенная разница в производительности, несмотря на одинаковые с настольной версией карты характеристики, связана с ограниченной пропускной способностью интерфейса Thunderbolt 5.

В тестах Notebookcheck eGPU Aorus AI BOX с RTX 5090 потребляла до 575 Вт мощности.