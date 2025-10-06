HMD готовит «первый гибридный телефон» — необычный гаджет показался на фото

Компания HMD давно знакома с рынком кнопочных телефонов, поскольку много лет предлагает, как сверхбюджетные модели, так и более продвинутые устройства со смарт-функциями на базе KaiOS. Теперь же вендор анонсировал модель HMD Touch 4G, в описании которой сказано, что она представляет собой «гибридный телефон».

Не так давно HMD анонсировала выход «первого в Индии гибридного телефона» на своих страницах в местных социальных сетях. Однако не совсем понятно, что именно означает такая формулировка. В сети X (ранее Twitter) инсайдер с ником smashx_60 опубликовал несколько изображений предположительно этого устройства. На них демонстрируется компактный телефон с сенсорным экраном, который, вероятно, работает не на Android.

На опубликованных снимках можно увидеть устройство, визуально напоминающее Nokia N9 в более компактном форм-факторе. На тыльной стороне корпуса размещён достаточно массивный круглый блок камеры, дополненный вспышкой. На корпусе также есть 3,5-миллиметровый разъём для наушников и физическая кнопка под экраном, которая, скорее всего, позволяет вернуться к домашнему экрану.

Другой инсайдер опубликовал ещё несколько снимков, благодаря чему стало известно, что устройство оснащено 3,2-дюймовым сенсорным дисплеем, селфи-камерой с поддержкой видеозвонков. Он также добавил, что телефон комплектуется чехлом и зарядным устройством.

Что касается программной составляющей, то здесь остаются вопросы. Судя по снимкам, можно предположить, что перед нами устройство, работающее под управлением чего-то, похожего на Symbian. В прошлом HMD использовала платформы Series 30+ и Mocor OS на телефонах с интерфейсом, похожим на Symbian. Другими словами, вряд ли стоит ожидать, что HMD Touch 4G поддерживает Android-приложения и некоторые сервисы Google. На самом деле используемая платформа кажется даже проще, чем KaiOS. Официальная презентация телефона должна состояться позднее на этой неделе.