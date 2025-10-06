Сегодня 06 октября 2025
Представлен чехол, который превратит iPhone 17 Pro Max в смартфон в стиле BlackBerry с клавиатурой

Компания Akko представила новый аксессуар под названием MetaKey. Он представляет собой чехол-клавиатуру для iPhone 17 Pro Max и iPhone 16 Pro Max, который делает смартфоны Apple похожими на устройства BlackBerry. По словам разработчиков, новинка позволяет максимально эффективно использовать экран, поскольку отпадает необходимость в экранной клавиатуре.

Источник изображений: Akko

Конечно, это не новая концепция среди аксессуаров для iPhone. Нечто подобное бренд Clicks показывал на выставке CES 2024, причём этот продукт был совместим с некоторыми моделями смартфонов на базе Android. Как и продукт Clicks, аксессуар Akko MetaKey имеет клавиши быстрого доступа, которые позволяют запускать приложения и функции с помощью определённых комбинаций.

В конструкции MetaKey предусмотрена магнитная панель, благодаря чему можно легко прикреплять магнитные аксессуары к iPhone. Что касается дизайна, компания подчёркивает, что аксессуар имеет точные вырезы, обеспечивающие полный доступ к интерфейсам, кнопкам, микрофонам и динамикам смартфона. Корпус клавиатуры оснащён белой подсветкой, благодаря чему будет проще набирать текст при плохом освещении.

Общее впечатление от MetaKey можно улучшить с помощью съёмного грузика. Пользователь может установить грузик весом 9 г для создания ощущения сбалансированности, поскольку без него корпус аксессуара, по словам производителя, кажется слишком лёгким. Что касается стоимости MetaKey, то в настоящее время версию аксессуара для iPhone 16 Pro Max можно приобрести за $59,99, а вариант для iPhone 17 Pro Max обойдётся в $69,99.

Теги: akko metakey, чехол, аксессуары
