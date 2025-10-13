Сегодня 13 октября 2025
Пять причин полюбить неубиваемый смартфон HONOR X9d

HONOR X9d — смартфон для тех, кто не готов идти на компромиссы в надёжности, автономности и практичности. Он сочетает прочный корпус, огромную батарею, яркий дисплей, продвинутую камеру и современную аппаратную платформу. Ниже — подробнее о пяти причинах, почему HONOR X9d легко впишется и в активный образ жизни, и в график частых поездок, и в роль смартфона на каждый день.

Повышенная прочность и надёжность

HONOR X9d создан с прицелом на повышенную надёжность — производитель описывает его как eXtra Resistance. У устройства усиленная рама и стекло повышенной прочности, поэтому ему не страшны падения и удары, что позволяет использовать его в довольно суровых условиях, например на производстве или в походах.

В лабораторных испытаниях смартфон HONOR выдержал падения с высоты 2,5 м на гладкий гранит. Кроме того, новинке не страшны погружения под воду благодаря защите классов IP68 и IP69K — это максимальный уровень защиты от пыли и воды, включая воздействие горячих струй под высоким давлением. Дополнительно устройство прошло сертификацию SGS Triple-resistant на устойчивость к падениям, пыли и воде.

Огромная батарея

Другая крайне полезная особенность HONOR X9d — батарея впечатляющей ёмкости 8300 мА·ч. Это передовой кремний-углеродный аккумулятор, благодаря которому смартфон, несмотря на большую батарею, сохранил достаточно тонкий и элегантный корпус. Габариты аппарата составляют 161,9 × 76,1 × 7,8 мм, а вес — всего 193 г.

HONOR заявляет до трёх дней автономной работы при типичном использовании, а также подчёркивает расчётный ресурс до шести лет. Вместе с большой батареей смартфон получил поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, а также реверсную проводную зарядку. Благодаря столь ёмкому аккумулятору новинка отлично подойдёт для многокилометровой навигации, съёмок и командировок, фактически обеспечивая «страховку» от отсутствия розетки.

Большой и очень яркий экран

HONOR X9d оснащён крупным 6,79-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2640 × 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 6000 кд/м². Такой запас яркости редко встречается у смартфонов среднего ценового сегмента, зато интерфейс остаётся читаемым даже на горнолыжном склоне или пляже.

Для комфортного длительного использования предусмотрен набор функций Eye Comfort: сверхвысокочастотное ШИМ-затемнение на уровне 3840 Гц, динамическое затемнение и снижение уровня вредного синего излучения.

Камера 108 Мп

Основной модуль камеры HONOR X9d построен на 108-Мп датчике и рассчитан на то, чтобы «вытащить кадр» даже в сложных условиях освещения. Производитель отмечает высокую детализацию в дневных сценах и уверенную ночную съёмку, а также поддержку качественного цифрового 10-кратного зума. Новинка способна записывать видео в разрешении до 4K при 30 кадрах/с. Также предусмотрены фирменные алгоритмы HONOR, которые призваны облегчить процесс съёмки и обеспечить стабильное получение качественных кадров без долгой ручной настройки.

Современная аппаратная платформа

Основой HONOR X9d стала современная однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 (восемь ядер — по четыре Cortex-A720 и Cortex-A520, до 2,3 ГГц, графика Adreno 810, техпроцесс 4 нм), ориентированная на высокую производительность в повседневных задачах, стабильный FPS в популярных играх и энергоэффективную работу в целом. Доступны конфигурации с 12 Гбайт оперативной памяти и 256 либо 512 Гбайт встроенной.

Смартфон работает под управлением MagicOS 9.0 на базе Android 15 и предлагает набор актуальных ИИ-инструментов, включая AI-редактор изображений, Magic Portal, «Круг для поиска» и другие. Коммуникационные возможности включают 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC — всё, что нужно современному устройству.

Вывод

HONOR X9d — весьма универсальный смартфон, что в современном мире является редкостью. Он выводит идею «неубиваемого» телефона на потребительский уровень: реальная защита от воды и пыли, устойчивость к падениям с высоты до 2,5 м, при этом элегантный корпус и относительно небольшой вес. Дополняют картину трёхдневная автономность, сверхъяркий дисплей, практичная 108-Мп камера и свежий Snapdragon 6 Gen 4 с актуальными ИИ-функциями.

Теги: honor, honor x9d, смартфон
