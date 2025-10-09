Обзор робота-уборщика Dreame MatriX10 Ultra: работает за троих

Казалось бы, совсем недавно у нас в гостях побывал робот-уборщик Dreame X50 Ultra Complete, поразивший редакцию богатством функций, а уже подоспел апгрейд. MatriX10 Ultra продается в комплекте с док-станцией, которая автоматически меняет у робота швабры и добавляет в воду моющие средства различного типа.

Количественные характеристики немного говорят о возможностях и качестве современного робота-уборщика. Тем не менее, и они с каждым годом меняются. Так, Dreame MatriX10 Ultra может похвастаться огромным давлением всасывания вплоть до 30 кПа. В таблице это единственное заметное отличие новинки от модели X50 Ultra Complete, которая рассчитана на 20 кПа. Eмкость аккумулятора осталась прежней — 6 400 мА·ч. Робот имеет пылесборник объемом 0,31 л, а также небольшую емкость для непрерывного смачивания тряпочек. Объем контейнеров для чистой и грязной воды в станции самоочистки равен 4,5 и 5 л соответственно.

Dreame MatriX10 Ultra Тип уборки сухая + влажная Средства уборки 1 × боковая трехлучевая щетка; 2 × роликовая щетка; 2 × вращающаяся швабра Средства навигации лидар; ИК-датчики видеокамера; механические датчики Объем контейнера для мусора, л 0,31 Объем контейнера для воды, л Н/Д Влажная уборка непрерывное смачивание тряпочки Управление приложение Dreamehome Беспроводная связь IEEE 802.11a/b/g/n, 2,4 ГГц Давление всасывания, Па 30 000 Уровень шума, дБА Н/Д Время автономной уборки, мин Н/Д Емкость аккумулятора, мА·ч 6 400 Зарядка док-станция Габариты, мм 350 × 351 × 111 (с поднятым лидаром) Масса, кг 4,7 Док-станция Объем пылесборника, л 3,2 Объем контейнера для чистой воды, л 5,5 Объем контейнера для грязной воды, л 4 Габариты, мм 416 × 457 × 590 Масса, кг 16,6 Гарантия, лет 1 Цена комплекта, руб. От 189 990

По богатству функций Dreame MatriX10 Ultra претендует на статус абсолютного лидера среди существующих роботов-уборщиков. Однако и стоит подобающе — от 189 990 руб.

⇡#Дизайн и конструкция, комплект поставки

Со стороны герой обзора кажется обычным роботом-уборщиком в корпусе цилиндрической формы, из-под которого выглядывает радиальная щетка и две дисковые швабры. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживаются важные отличия Dreame MatriX10 Ultra от большинства подобных устройств (особенно тех, что подешевле).

Внешние панели корпуса имеют практичную матовую поверхность, да и качество сборки по ощущениям на высоте. Башня лидара у робота подвижная и скрывается внутри при парковке на зарядной станции и уборке мест с низким просветом. Помимо стандартного набора ИК-датчиков (боковые датчики короткой дистанции и датчики обрыва на днище), уборщик имеет фронтальную видеокамеру, которая используется для распознавания препятствий с помощью ИИ.

Робот передвигается на двух ведущих и одном ведомом колесе. По фотографии видно, что ведущие колеса очень крупные. Благодаря этому Dreame MatriX10 Ultra не боится препятствий высотой вплоть до 80 мм (по утверждению производителя). Само собой, такое препятствие должно иметь уклон или быть ступенчатым. Подвески ведущих колес управляются раздельно, что позволяет преодолевать пороги двумя способами: с симметричным подъемом корпуса или вразвалку.

В зеве пылесоса установлена не одна, а две роликовые щетки, одна из них — с ворсом. Радиальная щетка — в единственном числе. Согласно производителю, на щетках Dreame MatriX10 Ultra не задерживаются волосы длиной до 50 мм.

Вращающиеся дисковые швабры держатся на магнитных замках и постоянно смачиваются из встроенного резервуара. Доступа к резервуару нет, но, учитывая то, что вода в нем чистая, его очистка вряд ли потребуется в течение срока жизни устройства (при использовании совместимого моющего средства). Радиальную щетку и правую швабру робот автоматически сдвигает в сторону, чтобы очистить пол вдоль стен помещения и ножек мебели.

Более того, Dreame MatriX10 Ultra умеет поднимать и опускать по отдельности для уборки различных типов загрязнений три типа инструментов — швабры, роликовые и радиальную щетку. Заявленная высота подъема швабр — 10,5 мм.

Съемный пылесборник с HEPA-фильтром расположен под магнитной крышкой. Там же поместили QR-код, облегчающий выбор нужной модели уборщика в приложении Dreamehome.

Уборщик работает в паре с огромной станцией самоочистки размером 416 × 457 × 590 мм.

Если покупатель собирается установить станцию в мебельной нише, придется оставить вертикальный резерв для доступа к водяным бакам. Dreame MatriX10 Ultra совместим с новой версией комплекта подключения к водопроводу (RAW8), который автоматизирует заправку бака чистой водой и слив грязной.

За дверцей док-станции скрываются остальные емкости и ключевое новшество Dreame MatriX10 Ultra — механизм для смены дисковых швабр.

К роботу прилагаются три комплекта швабр различного назначения — швабры для жилых помещений, швабры для смывки жирных пятен (то есть для кухни) с композитным нейлоновым волокном и швабры с повышенным влагопоглощением (для санузла). Швабры всех типов имеют многослойную конструкцию, которая включает губчатую впитывающую подкладку и некий «материал с фазовым переходом» — по утверждению производителя, он помогает сохранить температуру воды во время уборки, ведь ее нагревает док-станция, а не сам уборщик.

Швабры хранятся в лунках на внутренней поверхности дверцы. Там же их просушивает вертикальный поток горячего воздуха. Моторизированная каретка на J-образных направляющих перемещает нужную пару швабр в нижний лоток, где их подхватывает робот и начинается стирка. Температуру воды для стирки можно увеличить вплоть до 100 °С (согласно официальным характеристикам) и, по желанию, использовать при этом моющее средство. Предусмотрена даже отдельная функция мойки самого лотка для швабр. На сухую уборку робот отправляется без швабр.

В отдельном отсеке находится мешок-пылесборник (который также просушивается горячим воздухом) и контейнер для моющих средств трех типов. Один — универсальный, другой — для ухода за деревянным полом, третий — для устранения запаха домашних питомцев. Текст на контейнере предупреждает о том, что с вместе с Dreame MatriX10 Ultra можно использовать только фирменные моющие средства.

В комплект поставки Dreame MatriX10 Ultra входит литровая бутыль универсального моющего средства и две по 200 мл со специальными, а из других расходников есть три пары тряпочек, радиальная щетка, два мешка-пылесборника и один HEPA-фильтр.

Dreame MatriX10 Ultra управляется фирменной программой Dreamehome для Android или iOS. Подключение робота к домашней Wi-Fi-сети с общим SSID точек доступа 2,4 и 5 ГГц и комбинированной защитой WPA2/WPA3 не вызвало никаких проблем, а модель устройства определилась по QR-коду.

В основном окне программы находится карта помещения и кнопки для запуска уборки и операций док-станции. Приложение неплохо локализовано и содержит громадное количество настроек. Стандартные опции (такие, как мощность всасывания или сухая либо влажная уборка) мы перечислять не будем, но выделим особенности работы Dreame MatriX10 Ultra, которой мы еще не коснулись в описании самого уборщика.

Так, для каждого помещения на карте можно указать тип напольного покрытия и направление его швов (диагональное не предусмотрено), обозначить пороги и зоны под мебелью с низким просветом. Последовательность уборки комнат и тип используемых швабр задается вручную или автоматически. В последнем случае нужно убедиться, что названия комнат («главная спальня», «кухня», «ванная» и т. д.) корректны.

Робот будет каждый раз стирать швабры при их смене на другой тип, но есть и отдельная настройка частоты стирки: по пройденной площади, времени уборки или по помещениям (при этом мелкие комнаты робот помоет без перерыва).

Отдельная группа настроек посвящена уходу за зоной активности домашних животных для тщательного сбора шерсти и устранения запахов с помощью специального моющего средства.

На распознавание объектов с помощью встроенной видеокамеры и искусственного интеллекта опирается масса функций Dreame MatriX10 Ultra — таких, как чистка угловых зон и промежутков между ножками мебели. Если люди или домашние животные не дают проехать в какие-то места, робот запомнит их и вернется позже. Также есть экспериментальные опции оптического распознавания крупных пятен и частиц, которые требуют тщательной уборки.

Большинство ИИ-функций действуют в фоновом режиме — кроме обнаружения препятствий. Приложение отметит на карте объекты, которые мешают уборке и их тип (более 240 различных вариантов). Робот способен игнорировать выбранные пользователем препятствия и, если активна соответствующая настройка, делать их фотографии. Согласно политике конфиденциальности, фотографии хранятся зашифрованными в памяти самого устройства и передаются в облако только тогда, когда пользователь отправляет отчет об ошибке классификации препятствия.

У Dreame MatriX10 Ultra есть собственный голосовой помощник с поддержкой различных языков, включая русский. Помощник как озвучивает работу устройства, так и принимает команды. Поддерживается и интеграция со сторонними системами — такими, как Alexa, Google Home и Siri.

Наконец, встроенную видеокамеру можно использовать для удаленного наблюдения за жилищем и питомцами в режиме наземного дрона, а громкоговоритель и микрофон — для связи. Как и удаленный запуск уборки, эти функции передают данные через облако, но (опять-таки, согласно политике конфиденциальности) видео и звук не хранятся на серверах производителя.

Тестирование робота-уборщика прошло в несколько этапов. Первый этап — цикл полной уборки помещения. В качестве тестового полигона использовалась квартира с доступной роботу площадью около 22 м2 и паркетным полом. В квартире также лежит придверный коврик с коротким ворсом. Так мы проверили:

сколько времени требуется устройству для уборки всей квартиры;

как долго робот-уборщик работает на одном заряде аккумулятора;

качество уборки;

насколько интеллектуально действует робот-уборщик;

как сильно изнашиваются обслуживаемые детали устройства;

возможности мобильного приложения, управляющего роботом-уборщиком.

Второй этап — чистка робота-уборщика и осмотр обслуживаемых деталей.

Третий этап — чистка ковра от частиц среднего размера. На ковре прямоугольной формы был равномерно рассыпан сахар общей массой 100 г. После того как робот-уборщик совершил проход по ковру при максимальной мощности всасывания, мы высыпали и взвесили частицы, собранные в его контейнере. Так мы проверили:

насколько эффективно уборщик справляется с сильным загрязнениями;

какой уровень шума развивает уборщик (микрофон шумомера был расположен вплотную к устройству).

Уборка квартиры

Эксплуатация робота начинается с разведочного рейса для построения карты дома, в ходе которого устройство автоматически разбивает площадь на комнаты, определяет тип и направление швов напольного покрытия и, в конечном счете, пытается классифицировать комнаты по назначению. На карте сразу появляются рампы, пороги и ковры.

Тестовая квартира имеет Г-образную прихожую, которая сбила робота с толку: он заметил, что в конце коридора есть другие комнаты и отразил то, что увидел, на карте, но отказался туда ехать даже во время проверочной сухой уборки. Пришлось целенаправленно отправить робот подметать пол в новой комнате, и тогда карта, наконец, достроилась.

Учитывая, как много у Dreame MatriX10 Ultra различных функций навигации, автор оставил на месте препятствия, которые мешают работе не столь умных уборщиков — такие, как табуретка и бельевая сушилка — и создал рампы из закрепленных на полу проводов перед дальнейшими испытаниями. Все ИИ-функции были включены, а прошивка обновлена до последней версии.

Проходимость и ориентация робота в пространстве превзошли все ожидания. Со стенами и отдельно стоящими предметами он сталкивался редко и даже смог помыть площадь между ножками табуретки, расстояние между которыми едва больше габаритов самого устройства. Ни рампы, ни черный ковер робота тоже не смутили. Сушилка для белья была помечена как мебель, где робот может застрять. Другие предметы ИИ опознал без ошибок даже в полутемных комнатах. Впрочем, однажды Dreame MatriX10 Ultra наехал на свободный кабель и потерял так обе швабры, а в другой раз принял за кабель край коврика.

Автоматически выбранная последовательность уборки комнат включала спальню (где была установлена док-станция), затем коридор, кухню и ванную комнату. При этом для кухни и ванной робот использовал специальные типы швабр. Хотя в программе была задана стирка швабры после уборки каждой отдельной комнаты, робот отправился мыть коридор сразу после спальни в силу небольшого размера обоих помещений. Стандартный маршрут внутри комнаты подразумевает уборку периметра, а затем, змейкой, внутренней площади. При этом учитываются рампы и пороги, чтобы не нужно было преодолевать их лишний раз.

Общее время уборки доступной роботу площади в 22 м2 составило 38 мин. Такая продолжительность связана отчасти с тем, что робот движется очень осторожно в труднодоступных местах, но уборку замедляет еще и смена швабр. Процесс таков, что роботу сначала нужно постирать старые тряпочки, освободить парковку, а потом дождаться, когда каретка док-станции выдаст новые, снова припарковаться и постирать их.

Придется отметить и то, что алгоритмы прокладки маршрута требуют доработки в отношении не только постройки карты, но и последовательности уборки комнат. Автор попытался перевернуть автоматический список и начать уборку с кухни, но в результате робот уехал из кухни после мытья 3 м2, занялся коридором и спальней, а про ванную вообще забыл.

Что касается качества уборки, то оно не вызывает ни малейших претензий — паркет и плитка были за один раз вымыты в буквальном смысле до скрипа. В этом роботу помогло и чистящее средство, и непрерывная подача воды. Полностью очистить от сора придверный коврик способен только мощный ручной пылесос, но Dreame MatriX10 Ultra смог удалить все видимые загрязнения. Когда активна опция «мощный режим для ковра», робот развивает большую мощность всасывания, чем на голом полу.

Продолжительность работы на одном заряде АКБ была измерена с такими же настройками и максимальной мощностью всасывания, только всю квартиру робот мыл одним комплектом швабр и возвращался на парковку только по завершению одного цикла, а затем сразу начинал следующий. В конце каждого цикла швабры все еще оставляли на полу мокрый след, общее время работы составило 107 мин, а обслуженная площадь — 68 м2. После этого заряд батареи упал до 10 % и уборщик прервал задачу для подзарядки.

В режиме максимальной мощности всасывания уровень шума Dreame MatriX10 Ultra составляет 71 дБА. Переход к другим ступеням мощности снижает звуковое давление до 64, 63, и 61 дБА. Сбор мусора из робота в мешок док-станции сопровождается шумом в 73 дБА.

Уборка ковра

Тестовым материалом стал сахар, рассыпанный по коврику с коротким ворсом. Предыдущие испытания роботов-уборщиков показали, что им слишком легко справиться с крупной фракцией мусора (рис), но очень трудно извлечь из ворса мелкие частицы (мука). Сахар представляет собой промежуточный вариант.

После двух проходов по зоне с ковром Dreame MatriX10 Ultra собрал все крупицы сахара, которые по ошибке были рассыпаны мимо ковра. Сам ковер визуально стал намного чище, а в контейнере оказалось 40 % материала. Если учесть конструкцию роботов-уборщиков, которые не могут с силой прижать щетку к поверхности, как делает человек, пользующийся традиционным пылесосом, это вполне достойный результат.

Обслуживание, чистка и амортизация расходных материалов

Остатки пыли хорошо видны на черном корпусе Dreame MatriX10 Ultra, но в зоне всасывания почти не осталось крупиц сахара. В квартире нет питомцев, но на роликовых щетках других роботов всегда собиралось хоть немного человеческих волос, а здесь — ни одного.

За время тестирования робот обработал площадь в 150 м2 и потратил 2–3 % срока службы основных расходников. Полный срок службы HEPA-фильтра, радиальной щетки и основной щетки составляет 150, 200 и 300 ч соответственно.

Флагманский продукт Dreame снова подтвердил статус самого высокотехнологичного из роботов-уборщиков, причем во всех отношениях. Подвижные части MatriX10 Ultra имеют дополнительную моторизацию, которая позволяет раздельно управлять подвесками ведущих колес и высотой щеток и швабр над полом. Проходимость у робота — отменная, а от предыдущих премиальных моделей Dreame он унаследовал массу ИИ-функций, к которым добавили ряд новых.

Качество уборки — на высоте благодаря использованию моющих средств (еще и различного типа) и непрерывной подаче воды из встроенного резервуара, а ключевым новшеством MatriX10 Ultra является автоматическая смена швабр для уборки помещений с различным типом загрязнений. Последняя ценна не только и не столько тем, что специализированные швабры должны лучше выполнять свою функцию в подходящих обстоятельствах, а тем, что одни и те же тряпочки больше не будут служить для уборки грязных и чистых зон. Никуда не делась и возможность подключить док-станцию к водопроводу и канализации с помощью дополнительного комплекта.

Уже в силу больших размеров док-станции и затрат времени на смену швабр Dreame MatriX10 Ultra лучше всего подходит для просторного жилья. Кроме того, в мелких и заставленных квартирах возможны проблемы с построением карты и прокладкой маршрута, что, надеемся, производитель исправит в грядущих обновлениях ПО.