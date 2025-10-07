Сегодня 07 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китайцы модифицировали микробов для прев...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайцы модифицировали микробов для превращения CO₂ из морской воды в пластик, продукты и топливо

В воде морей и океанов растворено в 150 раз больше углекислого газа, чем в атмосфере. Это ведёт не только к изменению климата, но и к уничтожению биоразнообразия в чрезмерно подкисленной углекислотой воде мирового океана. Проблему извлечения CO₂ из морской воды решает множество учёных. Главный вопрос: как сделать это максимально дёшево? У команды исследователей из Китая есть свой ответ — модифицированные микробы.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Организация Climate Interventions считает, что сегодня удаление одной тонны CO₂ из морской воды, например методом электролиза, стоит $373. Учёные из Китайской академии наук (CAS) и Университета электронных наук и технологий Китая (University of Electronic Science and Technology of China) предлагают в будущем снизить эту стоимость до $230 за тонну. Эффективность предложенной ими цепочки по прямому удалению углекислого газа из морской воды достигает 70 % и требует всего лишь 3 кВт·ч на каждый килограмм CO₂. При этом на выходе получается продукт, который может быть использован для производства топлива, лекарств, продуктов питания и биоразлагаемого пластика.

В предложенной китайцами технологической цепочке по извлечению CO₂ вода берётся прямо из моря или океана. На первом этапе она подкисляется, что ведёт к интенсивному выделению углекислого газа. После этого вода восстанавливается и сбрасывается обратно, а углекислый газ направляется на дальнейшую обработку. Из CO₂ в реакторе с катализатором на основе висмута получают муравьиную кислоту — богатый углеродом источник питания для микробов. Её подают в реактор с модифицированными микроорганизмами Vibrio natriegens.

Источник изображения: Nature Catalysis 2025

Источник изображения: Nature Catalysis 2025

Микробы в процессе жизнедеятельности, питаясь муравьиной кислотой, вырабатывают янтарную кислоту, которая служит основой для множества полезных процессов. В частности, из янтарной кислоты производят биоразлагаемый пластик, топливо, различные химические соединения и аминокислоты, что делает её применимой для создания продуктов питания и лекарственных препаратов. Предложившая эту технологическую цепочку группа рассматривает варианты масштабирования техпроцесса и рассчитывает в течение нескольких лет довести его до коммерческого уровня.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Прямое улавливание углекислого газа из воздуха остаётся слишком дорогим для массового внедрения
США и Китай поменялись ролями: выбросы CO₂ в Поднебесной снизились, а в Америке выросли
Китайцы научились превращать углекислый газ в сахар
Apple прекратила называть Watch и Mac mini углеродно нейтральными изделиями из-за нового закона
Обратная сторона Луны действительно холоднее — учёные подтвердили температурную асимметрию
Учёные создали настольный детектор гравитационных волн, способный «разглядеть» слепую зону Вселенной
Теги: углекислый газ, климат земли, экология
углекислый газ, климат земли, экология
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Windows 11 появилась долгожданная функция для систем с несколькими мониторами
Новый регион, 60 часов геймплея и нелинейный сюжет: спустя 11 лет для Skyrim вышел сюжетный мод Lordbound размером с официальный аддон
Бэкапов нет, работа стоит, надежд мало: 858 Тбайт правительственных данных безвозвратно утеряны из-за пожара в ЦОД в Южной Корее
OpenAI сделала общедоступным Codex — ИИ-алгоритм с динамическим мышлением для агентского программирования
Представлен чехол, который превратит iPhone 17 Pro Max в смартфон в стиле BlackBerry с клавиатурой
OpenAI не исключает появления рекламы в ChatGPT Pulse в будущем 11 мин.
Microsoft снова закрыла возможность установки Windows 11 без подключения к интернету 13 мин.
По всему миру случился массовый сбой в работе Steam 36 мин.
Сценарист Alien: Isolation объяснил, почему игра получилась такой затянутой — виноват слишком умный Чужой 2 ч.
Слухи: опубликованный по ошибке трейлер раскрыл дату выхода PowerWash Simulator 2 раньше времени 3 ч.
Новым финансовым директором xAI и X станет выходец из Morgan Stanley 4 ч.
Microsoft исправила баг, из-за которого в Windows 11 некорректно работала функция «Обновить и завершить работу» 7 ч.
Windows скоро станет умнее — Microsoft видит будущее ОС в ИИ и NPU 12 ч.
OpenAI запустила AgentKit — инструмент для создания ИИ-агентов за считанные минуты 12 ч.
ChatGPT научился запускать Spotify, Canva и множество других приложений прямо в чате 13 ч.
В облаке Astra Cloud появился квантовый генератор случайных чисел 19 мин.
Новая статья: ИИтоги сентября 2025 г.: вайб-райтингу — да; вайб-трейдингу — нет 45 мин.
JEDEC рассказала о работе над UFS 5.0 — смартфонную память разгонят до 10,8 Гбайт/с 55 мин.
Китайцы модифицировали микробов для превращения CO₂ из морской воды в пластик, продукты и топливо 58 мин.
Япония введёт крупнейшие за десятилетия ограничения экспорт чипов, дронов и станков — под прицелом Китай и Юго-Восточная Азия 2 ч.
«Росатом» создал российский интерконнет «Альфа»: до 80 Гбит/с на порт и до 4096 узлов 3 ч.
Искусственный интеллект разогнал рынок чипов — мировые продажи подскочили почти на 22 % в августе 4 ч.
OpenAI в рамках сделки с AMD будет не только покупать ускорители Instinct, но и арендовать их 5 ч.
Huawei Mate 80 Pro засветился на живых фото в неожиданной расцветке 13 ч.
OnePlus объявила дату выпуска Android 16 для поддерживаемых смартфонов 16 ч.