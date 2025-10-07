Сегодня 07 октября 2025
В России начались продажи смартфона iQOO Z10R 5G с Dimensity 7360-Turbo, ёмкой батарей и быстрым AMOLED

Бренд iQOO сообщил о старте продаж в России нового недорогого смартфона среднего класса — iQOO Z10R 5G. Новинка входит в популярную серию Z, предлагает высокую производительность, длительное время автономной работы и плавный экран.

Источник изображений: iQOO

Источник изображений: iQOO

Устройство оснащено 6,77-дюймовым Full HD+ AMOLED-дисплеем с разрешением 2392 × 1080 пикселей, пиковой яркостью 3000 кд/м2 и частотой обновления до 120 Гц. Для дисплея заявлена поддержка отображения контента в формате HDR10+ и высокочастотное ШИМ-затемнение 2160 Гц. Экран iQOO Z10R 5G оснащён защитным стеклом Shield Glass. Сам смартфон получил сертификаты защиты от падений SGS 5 звёзд, а также степень пыле- и влагозащиты по стандарту IP65.

В основе устройства используется 4-нм процессор Dimensity 7360-Turbo от MediaTek. Чип имеет четыре ядра Cortex-A78 с частотой 2,5 ГГц, четыре Cortex-A55 с частотой A55 и графический ускоритель Mali-G615 MC2. Смартфон предлагает до 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и до 512 Гбайт постоянной памяти UFS 3.1. Согласно бенчмарку производительности AnTuTu, iQOO Z10R 5G набирает 0,73 млн баллов, что является высоким результатом для устройства данной категории.

Смартфон получил две основные камеры. Первая построена на базе 50-Мп сенсора Sony IMX882 (1/1,79 дюйма, оптика f/1.8). Вторая оснащена датчиком на 8-Мп с широкоугольным объективом. Для селфи и видеозвонков предусмотрена 32-Мп фронтальная камера c фирменной подсветкой «Аура» с ИИ-алгоритмом Master, которая отвечает за глубину и чёткость портретных снимков, благодаря адаптивному освещению.

Отличительной особенностью iQOO Z10R 5G является мощный аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч и быстрая зарядка FlashCharge на 90 Вт. Согласно тестам iQOO, полностью заряженный аккумулятор позволяет играть до 12 часов, использовать навигатор до 14 часов или смотреть онлайн-видео более 27 часов. Смартфон поддерживает функцию обходной зарядки и имеет площадь охлаждения равную 10359 м2, что снижает нагрев и продлевает срок службы аккумулятора гарантированно до 5 лет. Габариты устройства составляют 163,77 × 76,28 × 7,59 мм, вес — 194 г.

Для устройства также заявлены громкие стереодинамики. Смартфон работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Funtouch OS. Производитель обещает два года обновлений ОС и до четырёх лет обновлений безопасности.

Цена iQOO Z10R 5G в конфигурации с 8 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти составляет 22 999 руб., версия с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт постоянной памяти оценивается в 27 999 руб. Смартфон доступен двух цветовых вариантах — «Угольно-чёрный» и «Титановый».

Источник:

Теги: смартфон, iqoo, dimensity 7360-turbo
