HMD выпустила телефон-звонилку Touch 4G с сенсорным экраном и расширенной функциональностью

Компания HMD представила гибридный телефон Touch 4G. Устройство оснащено сенсорным экраном, но смартфоном не является. Но и обычным телефоном его тоже не назовёшь, поскольку устройство обладает рядом функций, которые не предлагают обычные телефоны. По мнению портала GSMArea, Touch 4G представляет собой реинкарнацию серии телефонов Nokia Asha. Устройство поддерживает ряд интеллектуальных функций через облачные браузерные приложения.

Пользователи могут использовать облачный сервис телефонии, который обеспечивает доступ к вышеупомянутым браузерным приложениям. Touch 4G также поставляется с предустановленным приложением Express Chat, поддерживающим текстовые, голосовые и видеосообщения. Пользователи Touch 4G также могут общаться с пользователями Android и iOS, если у них установлено это приложение. В качестве операционной системы в HMD Touch 4G используется проприетарная RTOS Touch.

Что касается характеристик, HMD Touch 4G оснащён 3,2-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 320 × 240 пикселей (QVGA). Устройство получило фронтальную камеру на 0,3 Мп, а также оснащено основной тыльной камерой на 2 МП со светодиодной вспышкой.

В основе HMD Touch 4G используется процессор Unisoc T127 с одним ядром Cortex-A7 с частотой до 1 ГГц и 64 Мбайт оперативной памяти. Объём встроенной памяти составляет всего 128 Мбайт, но её можно расширить до 32 Гбайт с помощью слота для карт памяти microSD. Аккумулятор ёмкостью 1950 мА·ч в составе HMD Touch 4G заряжается через USB-C.

Для Touch 4G также заявлены степень защиты от пыли и брызг IP52, 3,5-мм разъём для наушников, FM-радио, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (802.11n). Он также может использоваться в качестве мобильной точки доступа Wi-Fi.

HMD Touch 4G доступен в голубом и тёмно-синем цветах. Устройство было представлено только на рынке Индии, где его уже можно приобрести за 3999 индийских рупий ($45).