Be quiet! представила корпуса-аквариумы Light Base 500 LX и Light Base 500 c ARGB-подсветкой и без

Компания Be quiet! представила компьютерные корпуса Light Base 500 LX и Light Base 500 аквариумного типа. Обе новинки имеют одинаковые характеристики. Разница между моделями заключается в том, что Light Base 500 LX оснащён предустановленными вентиляторами с ARGB-подсветкой, а вентиляторы модели Light Base 500 подсветки не имеют.

Оба корпуса имеют размеры 432 × 305 × 436 мм. Вес каждого составляет чуть меньше 11 кг. Оба оснащены семью слотами расширения, предлагают по четыре предустановленных 120-мм вентилятора и хаб-контроллеры для их подключения и управления.

В случае модели Light Base 500 LX используются три вентилятора Light Wings LX Reverse и один обычный Light Wings LX со скоростью вращения до 1600 об/мин. Модель Light Base 500 получила три реверсивных Pure Wings 3 Reverse и один обычный, также со скоростью вращения до 1600 об/мин. Все вентиляторы создают воздушный поток 51.5 CFM и обладают уровнем шума на выше 25,5 дБА.

Каждая модель корпуса поддерживает установку до 10 вентиляторов: два 140- или три 120-мм сверху, три 120-мм на внутренней боковой стенке, один 120/140-мм на задней стенке и три 120-мм снизу. Вместо вентиляторов сверху можно установить радиатор СЖО размером от 120 до 360 мм, на боковой стенке поместится радиатор типоразмера 240 мм.

Корпуса также поддерживают установку блоков питания длиной до 200 мм, видеокарт длиной до 400 мм и воздушных кулеров высотой до 185 мм. Каждая модель поддерживает установку до двух 3,5-дюймовых и двух 2,5-дюймовых накопителей.

Дополнительной особенностью корпусов является поддержка установки материнских плат с разъёмами, расположенными на обратной стороне. Модель Light Base 500 будет выпускаться только в чёрном цвете. Модель Light Base 500 LX будет доступна в чёрном и белом цветах.

Вместе с корпусами производитель выпустил комплекты из трёх вентиляторов Pure Wings 3 PWM, Pure Wings 3 PWM high-speed, Pure Wings 3 PWM и Pure Wings 3 PWM high-speed. Все вентиляторы доступны в размерах 120 и 140 мм.

Корпуса серии Light Base 500 поступят в продажу с 21 октября. Рекомендованная стоимость белой версии Light Base 500 LX составляет $154,90/€154,90, чёрной — $144,90/€144,90. Модель Light Base 500 производитель оценил в $119,90/€119,90. Все комплекты вентиляторов Pure Wings 3 Triple Pack 120 мм оцениваются в $34,90/€34,90, а комплекты с вентиляторами размером 140 мм — в $37,90/€37,90. Они поступят в продажу в тот же день.