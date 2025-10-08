Onyx представила смартфоноподобную читалку Boox P6 Pro с цветным дисплеем, стилусом и связью 5G

Бренд Onyx Boox сообщил некоторые подробности о новом букридере P6 Pro, который начнёт продаваться в Китае с 9 октября. Полные спецификации новинки пока неизвестны, но бренд обещает, что P6 Pro получит самую высокую функциональность среди его устройств для чтения электронных книг.

Судя по всему, Boox P6 Pro будет обладать компактным экраном, как и Boox Palma, но в отличие от него он получит слот для SIM-карты — впервые среди букридеров Boox. Благодаря этому P6 Pro будет подключаться к мобильным сетям передачи данных, не полагаясь исключительно на Wi-Fi. Согласно тизерам, опубликованным Boox в китайской социальной сети Weibo, новая модель обладает поддержкой сетей 4G и 5G, обеспечивая возможность общения в таких приложениях, как WhatsApp, Zoom и WeChat. Будет ли P6 Pro поддерживать традиционные телефонные звонки или SMS-сообщения, пока неизвестно.

Компания сообщила, что Boox P6 Pro будет поставляться с 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гбайт с возможностью расширения до 2 Тбайт с помощью гибридного слота для SIM-карт и microSD. На задней панели размещена 16-мегапиксельная камера, предназначенная в основном для сканирования и оцифровки документов, а не для фотосъёмки.

Устройство будет доступно с цветным и чёрно-белым E-Ink-дисплеем. Чёрно-белое изображение будет отображаться с плотностью пикселей 300 ppi, цветное — с разрешением 150 ppi, что обусловлено особенностями работы технологии Kaleido 3. Обе версии Boox P6 Pro будут оснащены регулируемой передней подсветкой с регулировкой цветовой температуры и датчиком освещённости.

Это также будет первый букридер компании, получивший поддержку стилуса. Цена Boox P6 Pro, как и полная информация о его спецификациях, станет известна 9 октября.