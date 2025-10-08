Сегодня 08 октября 2025
Onyx представила смартфоноподобную читалку Boox P6 Pro с цветным дисплеем, стилусом и связью 5G

Бренд Onyx Boox сообщил некоторые подробности о новом букридере P6 Pro, который начнёт продаваться в Китае с 9 октября. Полные спецификации новинки пока неизвестны, но бренд обещает, что P6 Pro получит самую высокую функциональность среди его устройств для чтения электронных книг.

Источник изображений: Android Authority

Судя по всему, Boox P6 Pro будет обладать компактным экраном, как и Boox Palma, но в отличие от него он получит слот для SIM-карты — впервые среди букридеров Boox. Благодаря этому P6 Pro будет подключаться к мобильным сетям передачи данных, не полагаясь исключительно на Wi-Fi. Согласно тизерам, опубликованным Boox в китайской социальной сети Weibo, новая модель обладает поддержкой сетей 4G и 5G, обеспечивая возможность общения в таких приложениях, как WhatsApp, Zoom и WeChat. Будет ли P6 Pro поддерживать традиционные телефонные звонки или SMS-сообщения, пока неизвестно.

Компания сообщила, что Boox P6 Pro будет поставляться с 8 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гбайт с возможностью расширения до 2 Тбайт с помощью гибридного слота для SIM-карт и microSD. На задней панели размещена 16-мегапиксельная камера, предназначенная в основном для сканирования и оцифровки документов, а не для фотосъёмки.

Устройство будет доступно с цветным и чёрно-белым E-Ink-дисплеем. Чёрно-белое изображение будет отображаться с плотностью пикселей 300 ppi, цветное — с разрешением 150 ppi, что обусловлено особенностями работы технологии Kaleido 3. Обе версии Boox P6 Pro будут оснащены регулируемой передней подсветкой с регулировкой цветовой температуры и датчиком освещённости.

Это также будет первый букридер компании, получивший поддержку стилуса. Цена Boox P6 Pro, как и полная информация о его спецификациях, станет известна 9 октября.

