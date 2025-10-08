Представлен смартфон Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов»

Китайский бренд Realme представил спецверсию смартфона Realme 15 Pro, выполненную в стиле «Игры престолов». Помимо уникальных дизайна и комплектации, смартфон может похвастаться и некоторыми новыми возможностями.

Чёрная кожаная задняя панель при нагревании выше 44 °C краснеет. Она украшена тиснёным гербом дома Таргариенов; на прямоугольном блоке камер присутствуют другие гравировки из мира культового сериала. Так, вокруг камер выбиты надписи «Winter is Coming» («Зима близко») и «Hear my Roar» («Услышь мой рёв»). Блок обрамлён золотистой каёмкой, украшен надписью «Fire and Blood» («Пламя и кровь») и элементами в виде когтей дракона. Смартфон имеет золотистую рамку, а его толщина составляет 7,84 мм.

Одним только смартфоном образ «Игры престолов» не ограничивается. Он укомплектован подставкой в виде «Железного трона»; ключом для извлечения SIM-карты, имеющим вид «Десницы короля»; пергаментом, текст на котором виден только на просвет; а также набором тематических открыток и наклеек. В наличии также зарядное устройство на 80 Вт и кабель. Тема «Игры престолов» продолжается в интерфейсе спецверсии Realme 15 Pro: настраиваемые темы, значки и даже новые функции ИИ. Редактор AI Edit Genie здесь позволяет создавать свои фото в средневековых нарядах.

Прочие технические характеристики повторяют стандартную версию Realme 15 Pro, в том числе аккумулятор на 7000 мА·ч. Это производительный и экономичный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, произведённый по технологии 4 нм. Камеры на задней панели имеют разрешения по 50 мегапикселей каждая. Основная укомплектована 1/1,56-дюймовым сенсором Sony IMX896 OIS — его возможностей достаточно для съёмки качественных портретов и пейзажей даже в ночное время; для групповых фотографий подойдёт сверхширокоугольная, а для селфи — качественная фронтальная. На все три сенсора сразу можно снимать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Интересным нововведением стал «Режим вечеринок» (AI Party Mode) — он позволяет делать качественные снимки прямо во время тусовки. Есть возможность регулировать цветовую температуру вспышки и обеспечивать правильный цвет лица на фото; можно также добавлять специальные световые эффекты. Функция AI Edit Genie позволяет редактировать фото голосовыми командами: повышать качество изображения, менять наполнение кадра, удалять, добавлять или переносить объекты на снимке — поддерживается русский язык.

В России спецверсия Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов» не появится, но уже 21 октября стартуют продажи основного варианта устройства вместе с моделями Realme 15 5G и Realme 15T. Доступные конфигурации и официальные российские цены на устройства в компании обещали озвучить позже.