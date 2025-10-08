Сегодня 08 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлен смартфон Realme 15 Pro в сти...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен смартфон Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов»

Китайский бренд Realme представил спецверсию смартфона Realme 15 Pro, выполненную в стиле «Игры престолов». Помимо уникальных дизайна и комплектации, смартфон может похвастаться и некоторыми новыми возможностями.

Чёрная кожаная задняя панель при нагревании выше 44 °C краснеет. Она украшена тиснёным гербом дома Таргариенов; на прямоугольном блоке камер присутствуют другие гравировки из мира культового сериала. Так, вокруг камер выбиты надписи «Winter is Coming» («Зима близко») и «Hear my Roar» («Услышь мой рёв»). Блок обрамлён золотистой каёмкой, украшен надписью «Fire and Blood» («Пламя и кровь») и элементами в виде когтей дракона. Смартфон имеет золотистую рамку, а его толщина составляет 7,84 мм.

Одним только смартфоном образ «Игры престолов» не ограничивается. Он укомплектован подставкой в виде «Железного трона»; ключом для извлечения SIM-карты, имеющим вид «Десницы короля»; пергаментом, текст на котором виден только на просвет; а также набором тематических открыток и наклеек. В наличии также зарядное устройство на 80 Вт и кабель. Тема «Игры престолов» продолжается в интерфейсе спецверсии Realme 15 Pro: настраиваемые темы, значки и даже новые функции ИИ. Редактор AI Edit Genie здесь позволяет создавать свои фото в средневековых нарядах.

Прочие технические характеристики повторяют стандартную версию Realme 15 Pro, в том числе аккумулятор на 7000 мА·ч. Это производительный и экономичный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, произведённый по технологии 4 нм. Камеры на задней панели имеют разрешения по 50 мегапикселей каждая. Основная укомплектована 1/1,56-дюймовым сенсором Sony IMX896 OIS — его возможностей достаточно для съёмки качественных портретов и пейзажей даже в ночное время; для групповых фотографий подойдёт сверхширокоугольная, а для селфи — качественная фронтальная. На все три сенсора сразу можно снимать видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Интересным нововведением стал «Режим вечеринок» (AI Party Mode) — он позволяет делать качественные снимки прямо во время тусовки. Есть возможность регулировать цветовую температуру вспышки и обеспечивать правильный цвет лица на фото; можно также добавлять специальные световые эффекты. Функция AI Edit Genie позволяет редактировать фото голосовыми командами: повышать качество изображения, менять наполнение кадра, удалять, добавлять или переносить объекты на снимке — поддерживается русский язык.

В России спецверсия Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов» не появится, но уже 21 октября стартуют продажи основного варианта устройства вместе с моделями Realme 15 5G и Realme 15T. Доступные конфигурации и официальные российские цены на устройства в компании обещали озвучить позже.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен доступный смартфон Realme 15x — экран 144 Гц, защита IP69 и батарея на 7000 мА·ч за $200
Realme GT 8 Pro станет первым в России смартфоном на Snapdragon 8 Elite Gen 5
Анонсирован смартфон Realme 15T с внешностью iPhone 16 Pro и батареей на 7000 мА·ч
HMD выпустила телефон-звонилку Touch 4G с сенсорным экраном и расширенной функциональностью
Sony выкинула из комплекта поставки Xperia 10 VII кабель USB-C, и это может стать новым трендом
В России начались продажи смартфона iQOO Z10R 5G с Dimensity 7360-Turbo, ёмкой батарей и быстрым AMOLED
Теги: realme, игра престолов, смартфон
realme, игра престолов, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia
«Наконец-то игра про Джона Уика»: мрачный боевик Blackwood расскажет историю владельца магазина DVD, который ведёт двойную жизнь
В ранний доступ Steam ворвалась олдскульная стратегия Dying Breed, которая выглядит как потерянная Command & Conquer
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
Beeline Cloud представил комплексное решение для работы с «1С» в защищённом облаке 33 мин.
Разработчик Baldur’s Gate 3 бросил тень на план Илона Маска «сделать игры снова великими» с помощью ИИ 2 ч.
У Gemini обнаружили уязвимость с подменой символов, но Google решила ничего не делать 2 ч.
Apple высмеяла Windows 11 в 8-минутном рекламном ролике про «синий экран смерти» 2 ч.
Activision отметит релиз Battlefield 6 неделей бесплатного доступа к Call of Duty: Black Ops 6 3 ч.
Страховые компании отказались работать с OpenAI и Anthropic — риски от внедрения ИИ не поддаются оценке 3 ч.
Claude Sonnet 4.5 научилась понимать намерения людей и «подгоняет» ответы в тестах 3 ч.
С начала года северокорейские хакеры украли криптовалюты на $2 млрд — это рекорд 5 ч.
Vampire Survivors получит большое обновление с онлайн-кооперативом и ответом на «животрепещущий вопрос, который нам задавали тысячи раз» 6 ч.
Atari уберёт классическую версию System Shock 2 из продажи в Steam, оставив только более дорогой ремастер 7 ч.
Настольные суперкомпьютеры Nvidia DGX Spark на суперчипе GB10 снова не вышли в назначенные сроки 12 мин.
Американские претензии к ASML из-за поставок оборудования в Китай обрушили акции компании 54 мин.
Представлен смартфон Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов» 2 ч.
Onyx представила смартфоноподобную читалку Boox P6 Pro с цветным дисплеем, стилусом и связью 5G 2 ч.
Техногиганты США приостановили развитие ЦОД в Индии, хотя ранее обещали вложить в них миллиарды долларов 2 ч.
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу 2 ч.
Шведский консорциум изучит создание первых в стране ЦОД с питанием от SMR 2 ч.
Завтра Intel расскажет о процессорах Panther Lake, выпускаемых по технологии 18A 3 ч.
На Китай приходится более половины мировых инвестиций в полупроводниковые стартапы 4 ч.
Слухи о дороговизне 2-нм чипов, выпускаемых TSMC, оказались сильно преувеличены 4 ч.