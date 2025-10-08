Струйно-перовскитные технологии Ricoh снимут Японию с иглы зависимости от китайских солнечных панелей

Власти Японии видят естественный способ снизить зависимость от китайского производства кремниевых солнечных панелей — наладить собственный выпуск панелей нового поколения, в частности, из перовскита. Этот материал имеет множество достоинств, но главным преимуществом для Японии обещает стать возможность повсеместной установки лёгких, тонких и гибких перовскитных плёнок. Им не важна форма поверхности — ими можно буквально «обклеить всё».

Перовскитные панели можно изготавливать струйным методом, то есть печатать их на рулоне в непрерывном производственном цикле. Это один из самых дешёвых и эффективных способов выпуска таких изделий. С помощью струйной печати сегодня уже производят цветные фильтры для дисплеев и даже массивы органических светодиодов, поэтому переход к печати солнечных элементов выглядит логичным — по своей структуре они проще.

Компания Ricoh намерена стать новым игроком на рынке струйных технологий для производства перовскитных панелей. Обладая огромным опытом в создании принтеров, компания ищет применение своим компетенциям в новых областях. По данным японских источников, Ricoh разрабатывает технологию печати тонких и гибких перовскитных солнечных элементов, основанную на точном распылении мельчайших капель через микросопла — без контакта с поверхностью.

Цель проекта — к 2030 финансовому году производить до 300 МВт панелей ежегодно, чего достаточно для обеспечения электроэнергией около 90 000 японских домохозяйств.

Такая технология особенно актуальна для Японии, где дефицит свободных земель ограничивает строительство солнечных станций. Гибкие панели можно интегрировать прямо в здания или устанавливать на неровные поверхности, включая фасады и крыши сложной формы. В отличие от жёстких кремниевых панелей, перовскитные элементы подходят даже для нестандартных архитектурных решений, что открывает путь к их активному применению в строительстве.

Струйная печать также снижает количество отходов — материал наносится только на нужные участки, без использования лазеров или вакуумных камер. По сравнению с методом Sekisui Chemical, где жидкость распределяется по подложке, а затем вырезается лазером, технология Ricoh проще и дешевле, а также требует меньше оборудования. «Мы стремимся значительно снизить затраты по сравнению с традиционными методами», — отмечают в компании.

Для реализации проекта Ricoh объединилась с NTT Anode Energy, которая займётся оптимизацией электрических систем и дизайна панелей, и со строительной компанией Daiwa House Industry — она проведёт испытания на фасадах зданий. Партнёры планируют перейти к массовому производству к 2030 году. В перспективе Ricoh намерена достичь себестоимости генерации электроэнергии с использованием напечатанных перовскитных панелей на уровне $0,09 за кВт·ч — именно этот показатель установлен правительством Японии как целевой для солнечных технологий нового поколения.