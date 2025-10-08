Сегодня 08 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Струйно-перовскитные технологии Ricoh сн...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Струйно-перовскитные технологии Ricoh снимут Японию с иглы зависимости от китайских солнечных панелей

Власти Японии видят естественный способ снизить зависимость от китайского производства кремниевых солнечных панелей — наладить собственный выпуск панелей нового поколения, в частности, из перовскита. Этот материал имеет множество достоинств, но главным преимуществом для Японии обещает стать возможность повсеместной установки лёгких, тонких и гибких перовскитных плёнок. Им не важна форма поверхности — ими можно буквально «обклеить всё».

Источник изображения: Kohei Yamada / asia.nikkei.com

Источник изображения: Kohei Yamada / asia.nikkei.com

Перовскитные панели можно изготавливать струйным методом, то есть печатать их на рулоне в непрерывном производственном цикле. Это один из самых дешёвых и эффективных способов выпуска таких изделий. С помощью струйной печати сегодня уже производят цветные фильтры для дисплеев и даже массивы органических светодиодов, поэтому переход к печати солнечных элементов выглядит логичным — по своей структуре они проще.

Компания Ricoh намерена стать новым игроком на рынке струйных технологий для производства перовскитных панелей. Обладая огромным опытом в создании принтеров, компания ищет применение своим компетенциям в новых областях. По данным японских источников, Ricoh разрабатывает технологию печати тонких и гибких перовскитных солнечных элементов, основанную на точном распылении мельчайших капель через микросопла — без контакта с поверхностью.

Цель проекта — к 2030 финансовому году производить до 300 МВт панелей ежегодно, чего достаточно для обеспечения электроэнергией около 90 000 японских домохозяйств.

Такая технология особенно актуальна для Японии, где дефицит свободных земель ограничивает строительство солнечных станций. Гибкие панели можно интегрировать прямо в здания или устанавливать на неровные поверхности, включая фасады и крыши сложной формы. В отличие от жёстких кремниевых панелей, перовскитные элементы подходят даже для нестандартных архитектурных решений, что открывает путь к их активному применению в строительстве.

Струйная печать также снижает количество отходов — материал наносится только на нужные участки, без использования лазеров или вакуумных камер. По сравнению с методом Sekisui Chemical, где жидкость распределяется по подложке, а затем вырезается лазером, технология Ricoh проще и дешевле, а также требует меньше оборудования. «Мы стремимся значительно снизить затраты по сравнению с традиционными методами», — отмечают в компании.

Для реализации проекта Ricoh объединилась с NTT Anode Energy, которая займётся оптимизацией электрических систем и дизайна панелей, и со строительной компанией Daiwa House Industry — она проведёт испытания на фасадах зданий. Партнёры планируют перейти к массовому производству к 2030 году. В перспективе Ricoh намерена достичь себестоимости генерации электроэнергии с использованием напечатанных перовскитных панелей на уровне $0,09 за кВт·ч — именно этот показатель установлен правительством Японии как целевой для солнечных технологий нового поколения.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Ветер и солнце стали давать больше электричества, чем сжигание угля
Китай сделал шаг к солнечным панелям с напряжением 2000 В — это поможет снизить потери при передаче энергии
Logitech представила беспроводную клавиатуру, которая заряжается от лампочки — Signature Slim Solar Plus K980
Учёные впервые «порулили» квантовой неопределённостью в реальном времени
Нобелевская премия по физике присуждена за открытие квантового «транзистора»
Китайцы модифицировали микробов для превращения CO₂ из морской воды в пластик, продукты и топливо
Теги: ricoh, струйный, солнечная ячейка
ricoh, струйный, солнечная ячейка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Уже даже не смешно, насколько это плохо»: официальный трейлер четвёртого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix не впечатлил фанатов
Всё, к чему прикасается OpenAI, начинает расти — раньше такой сверхспособностью обладала только Nvidia
«Наконец-то игра про Джона Уика»: мрачный боевик Blackwood расскажет историю владельца магазина DVD, который ведёт двойную жизнь
В ранний доступ Steam ворвалась олдскульная стратегия Dying Breed, которая выглядит как потерянная Command & Conquer
Новое подорожание Xbox Game Pass не затронет подписчиков в семи странах
Еврокомиссия выделит €1 млрд на внедрение ИИ в десяти отраслях 16 мин.
Демоны, титаны и невообразимые ужасы: новый геймплейный трейлер Painkiller показал, почему в чистилище веселее с друзьями 23 мин.
Авторы Clair Obscur: Expedition 33 похвастались продажами игры и анонсировали крупное обновление с новой локацией, боссами и костюмами 2 ч.
Российский рынок IaaS и PaaS отметился 30-проценным ростом с начала года 2 ч.
Beeline Cloud представил комплексное решение для работы с «1С» в защищённом облаке 4 ч.
Разработчик Baldur’s Gate 3 бросил тень на план Илона Маска «сделать игры снова великими» с помощью ИИ 5 ч.
У Gemini обнаружили уязвимость с подменой символов, но Google решила ничего не делать 5 ч.
Apple высмеяла Windows 11 в 8-минутном рекламном ролике про «синий экран смерти» 5 ч.
Activision отметит релиз Battlefield 6 неделей бесплатного доступа к Call of Duty: Black Ops 6 6 ч.
Страховые компании отказались работать с OpenAI и Anthropic — риски от внедрения ИИ не поддаются оценке 6 ч.
Google намерена построить до шести ЦОД рядом с остановленной АЭС DAEC в Айове, которую хотят перезапустить 5 мин.
Струйно-перовскитные технологии Ricoh снимут Японию с иглы зависимости от китайских солнечных панелей 18 мин.
Samsung получит шанс взять реванш над SK hynix благодаря сделке OpenAI и AMD 24 мин.
Китайские поставщики кремниевых пластин скоро начнут вытеснять мировых лидеров 2 ч.
Не Windows, а золото: из старых британских ПК, лишённых обновлений Microsoft, можно извлечь драгметаллы на £1,8 млрд 2 ч.
Selectel представила российскую серверную платформу на базе AMD EPYC 9005 Turin 3 ч.
Настольные суперкомпьютеры Nvidia DGX Spark на суперчипе GB10 снова не вышли в назначенные сроки 4 ч.
Американские претензии к ASML из-за поставок оборудования в Китай обрушили акции компании 4 ч.
Представлен смартфон Realme 15 Pro в стиле «Игры престолов» 5 ч.
Onyx представила смартфоноподобную читалку Boox P6 Pro с цветным дисплеем, стилусом и связью 5G 5 ч.