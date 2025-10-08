AOC представила 27- и 32-дюймовые игровые мониторы на Fast IPS с разрешением до 4K и частотой до 320 Гц

Компания AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AOC Gaming Q27G4SRU и 32-дюймовый AOC Gaming U32G4U. Первый предлагает поддержку разрешения QHD (2560 × 1440 пикселей) и частоты обновления 320 Гц, второй поддерживает два режима работы — UHD (3840 × 2160 пикселей) при 160 Гц и FHD (1920 × 1080 пикселей) при 320 Гц.

Оба монитора оснащены плоскими матрицами Fast IPS. Модель Q27G4SRU обладает скоростью отклика 1 мс GtG и 0,3 мс MPRT благодаря функциям Motion Blur Reduction (MBR & MBR Sync). Новинка имеет сертификат DisplayHDR 400, имеет пиковую яркость 450 кд/м2, 136,9%-ный охват цветового пространства sRGB и 93,7%-ный DCI-P3. Для дисплея также заявлена поддержка технологии адаптивной синхронизации изображения.

Монитор оснащён двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4. Он также предлагает два динамика мощностью по 2 Вт, концентратор USB 3.2 Gen1 с четырьмя нисходящими USB-A и одним восходящим USB-B.

Модель U32G4U обладает скоростью отклика 1 мс GtG и 0,5 мс MPRT для обоих режимов разрешения. Монитор имеет сертификат DisplayHDR 400 — его пиковая яркость составляет 450 кд/м2. Он оснащён двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, а также концентратором USB 3.2 Gen1 с четырьмя нисходящими USB-A (один с быстрой зарядкой) и одним восходящим USB-B. Также новинка оснащена эргономичной подставкой.

Компания оценила модель AOC Gaming Q27G4SRU в £249.99 ($334,99), а модель U32G4U — в £339.99 ($455,59). Оба монитора появятся в продаже в середине текущего месяца.