Сверхпрочный планшет OSCAL Spider 10 с батареей на 20 000 мА·ч поступил в глобальную продажу

Компания OSCAL объявила о старте глобальных продаж защищённого планшета Spider 10, который помимо повышенной прочности с возможностью использования в экстремальных условиях отличается массивной батарей и камерой ночного видения, позволяющей вести съёмку в любое время суток.

Планшет OSCAL Spider 10 базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G81 с тактовой частотой 2,0 ГГц, который в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 24 Гбайт обеспечивает производительную работу устройства при запуске ресурсоёмких приложений и игр, а также в режиме многозадачности. Использование таких технологий, как Atomized Memory 2.0, Smart Pre-Loading и Low Memory Killer обеспечивает стабильную работу планшета при выполнении любых задач. Объём флеш-накопителя составляет 256 Гбайт. Благодаря слоту для карт памяти microSD ёмкость хранилища можно расширить ещё на 2 Тбайт.

Планшет оснащён 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Сертификация TÜV Low Blue Light, подтверждающая пониженный уровень вредного для глаз синего света, а также три режима защиты зрения обеспечивают комфортное использование в течение длительного времени без чрезмерного напряжения глаз. Яркость экрана составляет 400 кд/м2, соотношение его площади к поверхности фронтальной панели равно 83 %. Устройство поддерживает режим Glove Mode 2.0, позволяющий управлять планшетом касаниями экрана в перчатках. Также есть поддержка ввода данных с помощью стилуса. Защиту от царапин и механических повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Для фото- и видеосъёмки в планшете предусмотрена 16-мегапиксельная камера, дополненная 20-мегапиксельной камерой ночного видения. Съёмку селфи, а также видеозвонки и участие в видеоконференциях обеспечит фронтальная 13-мегапиксельная камера. Камеры поддерживают запись видео с разрешением 1080P. Также предлагаются ИИ-инструменты для редактирования отснятого материала.

Батарея ёмкостью 20 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки на 5 Вт обеспечивает продолжительную работу устройств без подзарядки. В режиме ожидания планшет способен проработать до 93 дней. На задней панели устройств размещён фонарь на 1100 люмен, обеспечивающий освещение на привале во время похода или отдыха в кемпинге. Фонарь обеспечивает дальность освещения до 30 м, а также поддерживает режим SOS.

По защите от влаги, пыли и ударов OSCAL Spider 10 соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Без всякого ущерба для работоспособности выдерживает нахождение в течение получаса под водой на глубине 1,55 м, а также падение с высоты 12 м и давление в 2000 кг. Повышенная надёжность и долговечность делают его незаменимым спутником в походах и путешествиях, а также занятиях экстремальными видами спорта и восхождениях в горы.

Планшет работает под управлением DokeOS 4.2 на базе Android 15 с набором ИИ-приложений Doke AI с поддержкой трёх ИИ-моделей: DeepSeek-R1, Gemini 2.0 и GPT-4o mini.

Стоимость OSCAL Spider 10 на старте продаж составит $249,99.