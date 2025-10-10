Сегодня 10 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Сверхпрочный планшет OSCAL Spider 10 с б...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Сверхпрочный планшет OSCAL Spider 10 с батареей на 20 000 мА·ч поступил в глобальную продажу

Компания OSCAL объявила о старте глобальных продаж защищённого планшета Spider 10, который помимо повышенной прочности с возможностью использования в экстремальных условиях отличается массивной батарей и камерой ночного видения, позволяющей вести съёмку в любое время суток.

Планшет OSCAL Spider 10 базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G81 с тактовой частотой 2,0 ГГц, который в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти с возможностью виртуального расширения до 24 Гбайт обеспечивает производительную работу устройства при запуске ресурсоёмких приложений и игр, а также в режиме многозадачности. Использование таких технологий, как Atomized Memory 2.0, Smart Pre-Loading и Low Memory Killer обеспечивает стабильную работу планшета при выполнении любых задач. Объём флеш-накопителя составляет 256 Гбайт. Благодаря слоту для карт памяти microSD ёмкость хранилища можно расширить ещё на 2 Тбайт.

Планшет оснащён 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Сертификация TÜV Low Blue Light, подтверждающая пониженный уровень вредного для глаз синего света, а также три режима защиты зрения обеспечивают комфортное использование в течение длительного времени без чрезмерного напряжения глаз. Яркость экрана составляет 400 кд/м2, соотношение его площади к поверхности фронтальной панели равно 83 %. Устройство поддерживает режим Glove Mode 2.0, позволяющий управлять планшетом касаниями экрана в перчатках. Также есть поддержка ввода данных с помощью стилуса. Защиту от царапин и механических повреждений обеспечивает прочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Для фото- и видеосъёмки в планшете предусмотрена 16-мегапиксельная камера, дополненная 20-мегапиксельной камерой ночного видения. Съёмку селфи, а также видеозвонки и участие в видеоконференциях обеспечит фронтальная 13-мегапиксельная камера. Камеры поддерживают запись видео с разрешением 1080P. Также предлагаются ИИ-инструменты для редактирования отснятого материала.

Батарея ёмкостью 20 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и обратной зарядки на 5 Вт обеспечивает продолжительную работу устройств без подзарядки. В режиме ожидания планшет способен проработать до 93 дней. На задней панели устройств размещён фонарь на 1100 люмен, обеспечивающий освещение на привале во время похода или отдыха в кемпинге. Фонарь обеспечивает дальность освещения до 30 м, а также поддерживает режим SOS.

По защите от влаги, пыли и ударов OSCAL Spider 10 соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H. Без всякого ущерба для работоспособности выдерживает нахождение в течение получаса под водой на глубине 1,55 м, а также падение с высоты 12 м и давление в 2000 кг. Повышенная надёжность и долговечность делают его незаменимым спутником в походах и путешествиях, а также занятиях экстремальными видами спорта и восхождениях в горы.

Планшет работает под управлением DokeOS 4.2 на базе Android 15 с набором ИИ-приложений Doke AI с поддержкой трёх ИИ-моделей: DeepSeek-R1, Gemini 2.0 и GPT-4o mini.

Стоимость OSCAL Spider 10 на старте продаж составит $249,99.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В России вскоре поступит в продажу защищённый смартфон Honor X9d с батареей на 8300 мА·ч
8849 TANK 4 Pro — первый в мире защищённый смартфон с HD-проектором
OSCAL TANK 1 — защищённый смартфон с двумя экранами и батареей на 20 000 мА·ч
В октябре Apple представит более пяти новинок, но это не точно
Российский блогер распаковал и протестировал iPad Pro на чипе M5 до официального анонса
Amazon представила 11-дюймовые ридеры Kindle Scribe и Kindle Scribe Colorsoft с ИИ и ценой от $430
Теги: oscal, планшет
oscal, планшет
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Дженсен Хуанг отправил в Samsung гарантийное письмо — в компании не верят, что Nvidia захочет закупать её HBM3E
Ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel с улучшенной графикой и современным интерфейсом выйдет 11 ноября
В Сбербанке началось массовое сокращение IT-специалистов, которое объясняют внедрением ИИ
Intel представила 288-ядерные процессоры Clearwater Forest, основанные на ядрах Darkmont и техпроцессе 18A
Bethesda привлекла авторов фанатской энциклопедии «Древних Свитков» к созданию персонажа в The Elder Scrolls VI
Новый трейлер раскрыл дату выхода Skate Story — сюрреалистического приключения о демоне-скейтере из стекла и боли 43 мин.
«Вернись, я всё прощу»: YouTube позволит некоторым заблокированным авторам вернуться на платформу 9 ч.
Новая статья: Лишнего не надо: обзор тематических поисковых сервисов 10 ч.
Почти $1 млрд сборов гарантировал экранизации Minecraft продолжение — первый тизер и дата выхода «Minecraft в кино 2» 11 ч.
MachineGames отметит 15-летие крупным обновлением для Indiana Jones and the Great Circle с «Новой игрой +» и другими востребованными улучшениями 12 ч.
Яркий мультиплеер и бледная кампания: критики вынесли вердикт Battlefield 6 13 ч.
Приложение OpenAI Sora скачали 1 млн раз менее чем за пять дней 14 ч.
Heroes of Might & Magic: Olden Era всё-таки не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость — в Steam доступна демоверсия 14 ч.
В Steam и на консолях вышел фэнтезийный боевик Absolum — гибрид роглайта и beat ‘em up с духом легендарных аркад прошлого 15 ч.
Российская платформа управления серверной виртуализацией VMmanager получила крупное обновление 16 ч.
Китайская таможня чинит препоны для ввоза в страну ускорителей Nvidia и не только 29 мин.
Сверхпрочный планшет OSCAL Spider 10 с батареей на 20 000 мА·ч поступил в глобальную продажу 41 мин.
Смартфоны Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro с камерами с оптикой Leica поступили в продажу 55 мин.
Новая статья: Обзор смартфона HUAWEI nova 14: плоский красавец с крутыми камерами 57 мин.
Китай объявил «нежелательной организацией» лабораторию TechInsights, отслеживающую происхождение чипов Huawei 3 ч.
Intel начала в Аризоне выпуск чипов по технологии 18A, но завоёвывать доверие клиентов придётся непросто 5 ч.
Выяснился дизайн и характеристики VR-гарнитуры Samsung Galaxy XR — конкурента Apple Vision Pro 9 ч.
Ложная надежда: Synology смягчила требования к использованию сторонних HDD/SSD, но профессиональных систем это не коснулось 9 ч.
Intel анонсировала процессоры Xeon 6+ — Clearwater Forest с 288 E-ядрами Darkmont 12 ч.
AMD и Sony рассказали о технологиях будущих видеокарт и консолей PlayStation: нейронные массивы, ядра Radiance и сжатие данных 12 ч.