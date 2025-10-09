Сегодня 09 октября 2025
«Людям надоели одинаковые фото» — альянс Realme и Ricoh пообещал изменить мобильную фотографию

Китайская компании Realme объявила о заключении стратегического партнёрства с японской Ricoh Imaging Company Ltd. Производители сотрудничали в течение последних четырёх лет, в честь чего было выпущено видео «4 Years in One Snap», отражающее годы инженерных разработок и раскрывающее возможности первого совместного продукта компаний — флагманского смартфона Realme GT 8 Pro, который представят официально 14 октября.

Источник изображения: Realme / X

Источник изображения: Realme / X

Партнёрство Realme и Ricoh основано на общем понимании потребностей пользователей. Компании выделяют две основные проблемы мобильной фотографии: всё более однотипное «железо» и чрезмерная обработка снимков специальными алгоритмами, лишающая фото аутентичности. «Людям надоели одинаковые «идеальные» снимки. Всё чаще пользователи хотят показать свой собственный стиль, а не копировать чужой», — считает вице-президент и директор по маркетингу Realme Чейз Сю.

Ricoh является создателем культовой в мире уличной фотографии линейки камер GR, которые сочетают в себе способность создания выразительных кадров, лёгкость в использовании и моментальную готовность к съёмке. «Наше сотрудничество — не только о продуктовых инновациях, но и о культуре, которая вдохновляет новое поколение наслаждаться уличной фотографией и видеть красоту в повседневности», — отметил глава подразделения камер Ricoh Кадзунобу Саики.

Общее понимание потребностей пользователей привело компании к партнёрству. Они решили создать инструменты, с помощью которых можно вести искреннюю и самобытную съёмку, перенести дух классической фотографии в мир смартфонов. Результатом такого сотрудничества стал смартфон Realme GT 8 Pro, который, как обещают вендоры, задаст новые стандарты в области мобильной съёмки — от инноваций в оптической системе, цветопередаче и тонах изображения до специально спроектированного интерфейса, дающего ощущение работы с камерой Ricoh GR.

Realme GT 8 Pro сочетает 30-летние наследие Ricoh GR, включая плёночную эстетику и классические цветовые профили, с технологическим потенциалом Realme и глубоким понимаем компании ценностей и привычек современных пользователей. «Благодаря этому сотрудничеству мы хотим, чтобы даже те, кто раньше не пользовался камерами, смогли почувствовать магию моментальной съёмки с GT 8 Pro», — отметил Саики.

Ожидается, что в Китае продажи Realme GT 8 Pro начнутся уже в этом месяце, а глобальная версия устройства будет представлена в ноябре. Характеристики устройства не раскрываются. По данным источника, смартфон оснастят 6,78-дюймовым дисплеем LTPO OLED с поддержкой разрешения QHD+. Аппаратной основой устройства должен стать производительный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 1 Тбайт. Что касается основной камеры, то, предположительно, она объединяет сенсор Sony LYT-700 на 50 Мп с 200-мегапиксельным телефотомодулем и сверхширокоугольной камерой на 50 Мп. В качестве источника питания может быть задействован аккумулятор на 8000 мА·ч. Стоимость новинки пока неизвестна.

Источники:

