Блоки питания MSI MAG GLS 80 Plus Gold получили платиновый рейтинг Cybnetics

Компания MSI недавно представила новую линейку блоков питания серии MAG GLS с поддержкой спецификаций ATX 3.1, PCIe 5.1 и коннектором 12V-2x6. Новая серия, являющаяся продолжением серии MAG GL, представленной в 2024 году, включает модели мощностью 1000, 850, 750 и 650 Вт. Как отметил ресурс Wccftech, серия GLS во всех отношениях превосходит модели серии GL, причём главное отличие — в букве S, которая, возможно, означает Silent (тихий), поскольку у новой серии гораздо ниже уровень шума.

На момент выхода линейка блоков питания MSI MAG GLS была сертифицирована по стандарту 80 Plus Gold и имела рейтинг Gold от Cybenetics. Однако Cybenetics затем пересмотрела свои рейтинги эффективности для всей линейки и присвоила ей сертификат Platinum, что является значительным продвижением по сравнению с рейтингом Gold. Согласно Cybenetics, для получения рейтинга Platinum блок питания должен соответствовать следующим критериям:

Общий КПД: ≥89 % до <91 %

Общий коэффициент мощности (PF): ≥0,975

Общий КПД 5VSB: >76%

Показатель Vampire Power: <0,16 Вт

КПД 5VSB:

>45 % при нагрузке ≤0,225 Вт (ErP Lot 6 2013 г.).

>45 % при нагрузке ≤0,45 Вт (ErP Lot 6 2010 г.).

>75 % при нагрузке ≤2,75 Вт (CEC и ErP Lot 3 2014 г.).

>75 % при нагрузке ≤7,5 Вт (CEC и ErP Lot 3 2014 г.).

Стоимость БП MSI MAG GLS мощностью 1000 Вт составляет $189,99, БП мощностью 850 Вт — $149,99, БП мощностью 750 Вт — $129,99, БП мощностью 650 Вт — $89,99. На все блоки питания MSI MAG GLS предоставляется 10-летняя гарантия от производителя.