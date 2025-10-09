Сегодня 09 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости блоки питания, адаптеры, источники питан... Блоки питания MSI MAG GLS 80 Plus Gold п...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Блоки питания MSI MAG GLS 80 Plus Gold получили платиновый рейтинг Cybnetics

Компания MSI недавно представила новую линейку блоков питания серии MAG GLS с поддержкой спецификаций ATX 3.1, PCIe 5.1 и коннектором 12V-2x6. Новая серия, являющаяся продолжением серии MAG GL, представленной в 2024 году, включает модели мощностью 1000, 850, 750 и 650 Вт. Как отметил ресурс Wccftech, серия GLS во всех отношениях превосходит модели серии GL, причём главное отличие — в букве S, которая, возможно, означает Silent (тихий), поскольку у новой серии гораздо ниже уровень шума.

На момент выхода линейка блоков питания MSI MAG GLS была сертифицирована по стандарту 80 Plus Gold и имела рейтинг Gold от Cybenetics. Однако Cybenetics затем пересмотрела свои рейтинги эффективности для всей линейки и присвоила ей сертификат Platinum, что является значительным продвижением по сравнению с рейтингом Gold. Согласно Cybenetics, для получения рейтинга Platinum блок питания должен соответствовать следующим критериям:

  • Общий КПД: ≥89 % до <91 %
  • Общий коэффициент мощности (PF): ≥0,975
  • Общий КПД 5VSB: >76%
  • Показатель Vampire Power: <0,16 Вт

КПД 5VSB:

  • >45 % при нагрузке ≤0,225 Вт (ErP Lot 6 2013 г.).
  • >45 % при нагрузке ≤0,45 Вт (ErP Lot 6 2010 г.).
  • >75 % при нагрузке ≤2,75 Вт (CEC и ErP Lot 3 2014 г.).
  • >75 % при нагрузке ≤7,5 Вт (CEC и ErP Lot 3 2014 г.).

Стоимость БП MSI MAG GLS мощностью 1000 Вт составляет $189,99, БП мощностью 850 Вт — $149,99, БП мощностью 750 Вт — $129,99, БП мощностью 650 Вт — $89,99. На все блоки питания MSI MAG GLS предоставляется 10-летняя гарантия от производителя.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
MSI выпустила GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X PZ со скрытым разъёмом питания
MSI косвенно подтвердила совместимость процессоров AMD Zen 6 с платами AM5
MSI показала GeForce RTX 5070 Ti Ventus 3X со скрытым разъёмом питания
Ветер и солнце стали давать больше электричества, чем сжигание угля
UGREEN MagFlow: пауэрбанк и зарядные станции с магнитной беспроводной зарядкой Qi2 25 Вт
Устройство Ampinel добавит видеокартам то, чего лишила их Nvidia — балансировку питания для защиты от расплавления
Теги: msi, блок питания, сертификация
msi, блок питания, сертификация
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд
Дженсен Хуанг отправил в Samsung гарантийное письмо — в компании не верят, что Nvidia захочет закупать её HBM3E
Самое большое дополнение в истории Crusader Kings 3 не заставит себя долго ждать — дата выхода и новый трейлер All Under Heaven
Ловкость рук и никакого мошенничества: мегасделки OpenAI на $1 трлн сводятся к передаче денег по кругу
Легендарную стратегию Dune II эпохи MS-DOS теперь можно запустить в Telegram
Microsoft заключила партнёрское соглашение с Гарвардом — Copilot прокачают в области медицины 30 мин.
Уволенные Microsoft ветераны The Elder Scrolls Online основали Sackbird Studios, чтобы создавать «незабываемые» игры без оглядки на инвесторов 41 мин.
Осовремененная версия популярного квеста Syberia получила новый сюжетный трейлер 44 мин.
Salesforce не будет платить выкуп хакерам, укравшим из её базы данные 39 клиентов, включая Toyota и FedEx 58 мин.
Netflix анонсировала «совершенно новый способ игры», который выведет веселье на новый уровень — видеоигры для телевизоров 3 ч.
Discord сообщил об утечке удостоверений личности 70 000 пользователей 8 ч.
В Steam открылось тестирование Valor Mortis от разработчиков Ghostrunner — ролевого боевика от первого лица в духе Dark Souls и BioShock 17 ч.
Ninja Gaiden 4, Baldur’s Gate, новая игра от создателей Psychonauts и многое другое: Microsoft раскрыла первые новинки Game Pass после подорожания 19 ч.
«Билайн Big Data & AI» и IVA Technologies займутся совместной разработкой ИИ-продуктов 20 ч.
«Интернет — не свалка для негатива»: в китайских соцсетях массово банят пессимистов 20 ч.
Совокупная пропускная способность международных интернет-соединений достигла 1835 Тбит/с 9 мин.
Китай ограничил экспорт своих чипов и полупроводникового оборудования — ради «национальной безопасности» 33 мин.
Блоки питания MSI MAG GLS 80 Plus Gold получили платиновый рейтинг Cybnetics 42 мин.
AMD обгонит Nvidia по техпроцессам: в ускорителях Instinct MI450 будут использоваться 2-нм чипы, а в Rubin — нет 44 мин.
Alibaba займётся созданием интеллектуальных роботов на базе ИИ-моделей Qwen 50 мин.
Huawei попыталась продать свои ИИ-чипы Ascend в ОЭА, пока США тянули с поставками ускорителей NVIDIA на Ближний Восток 51 мин.
Чипы будущего примеряют бриллианты — новым стандартом охлаждения станут синтетические алмазы 2 ч.
В iFixit докопались, как работают волноводы в Meta Ray-Ban Display, и поняли, что отремонтировать очки невозможно 3 ч.
«Людям надоели одинаковые фото» — альянс Realme и Ricoh пообещал изменить мобильную фотографию 3 ч.
Broadcom представила 102,4-Тбит/с СРО-коммутатор TH6-Davisson 3 ч.