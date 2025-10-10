Сегодня 10 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети «Вернись, я всё прощу»: YouTube позволит...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Вернись, я всё прощу»: YouTube позволит некоторым заблокированным авторам вернуться на платформу

Платформа YouTube решила «предоставить второй шанс» некоторым авторам, чьи каналы были удалены за распространение дезинформации, в том числе тем, кто был заблокирован за распространение фейков о COVID-19 и выборах в США. Об этом сообщается в официальном блоге платформы.

Источник изображения: Alexander Shatov / unsplash.com

Источник изображения: Alexander Shatov / unsplash.com

Как пишет The Verge, оказавшись под политическим давлением, видеоплатформа в прошлом месяце заявила, что собирается запустить пилотную программу для «ряда авторов» и «каналов, заблокированных из-за политик [платформы], которые были упразднены». В переписке с конгрессменом республиканцем Джимом Джорданом платформа сообщила, что эта возможность будет доступна авторам, заблокированным за «неоднократные нарушения политик, связанных с распространением дезинформации о COVID-19 и честности выборов, которые больше не действуют».

В 2020 году видеохостинг объявил, что будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах от COVID-19, а позже расширил свою политику, запретив дезинформацию о вакцинации. После штурма Капитолия 6 января 2021 платформа также заявила, что вынесет страйк каналам, распространяющим дезинформацию о выборах 2020 года, и запретила президенту Трампа публикацию новых материалов. Однако в 2023 году компания сняла ограничения с аккаунта Трампа и отказалась от некоторых мер по борьбе с дезинформацией о COVID-19. В июне этого года видеохостинг смягчил политику модерации контента в более широком смысле, чтобы «отразить новые типы обсуждений и контента», которые публикуются на платформе.

«YouTube продолжает поддерживать разнообразие точек зрения и считает, что создатели контента должны иметь возможность открыто обсуждать политические идеи на платформе», — заявила компания в своем письме конгрессмену Джордану.

В прошлом месяце YouTube также заявила, что выплатит $24,5 млн для урегулирования иска, поданного президентом Дональдом Трампом в 2021 году в связи с блокировкой его канала.

Программа «второго шанса» стартует сегодня и станет доступна для «авторов, имеющих на это право» в течение «следующих нескольких недель», говорится в заявлении платформы. «При оценке запросов на создание новых каналов мы учитываем несколько факторов, например, допустил ли создатель особенно серьёзные или систематические нарушения наших Правил сообщества или Условий обслуживания, а также нанесла ли или может ли его активность на платформе или вне её нанести вред сообществу YouTube».

Указанная программа будет доступна не для всех заблокированных авторов. Например, она не будет доступна для тех, кто был заблокирован за нарушение авторских прав или за нарушение «Политики ответственности создателей YouTube». Авторам, удалившим свои YouTube-каналы или учётные записи Google, пока не будет доступна функция «запросить создание нового канала». YouTube также отмечает, что если канал был заблокирован, то его владелец не сможет подать заявку на создание нового канала в течение года после его блокировки. Кроме того, при одобрении заявки и возврате канала, весь ранее опубликованный автором канала контент придётся загружать заново (конечно же, с учётом правил использования платформы), как и набирать подписчиков. YouTube называет это «свежим стартом».

«Мы знаем, что многие заблокированные создатели заслуживают второго шанса. YouTube развивался и менялся за последние 20 лет, и у нас тоже были вторые шансы наладить отношения с нашим сообществом. Наша цель — предоставить доступ к этой возможности авторам, имеющим право подать заявку, в ближайшие месяцы. Мы ценим ваше терпение. Сейчас мы наращиваем темпы, внимательно рассматриваем заявки и учимся по ходу дела», — заявляет YouTube.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная
Функции YouTube Premium теперь стали доступны на всех устройствах — iOS, Android и ПК
Энтузиасты объединили двенадцать dial-up модемов для просмотра YouTube без тормозов
Discord сообщил об утечке удостоверений личности 70 000 пользователей
«Интернет — не свалка для негатива»: в китайских соцсетях массово банят пессимистов
Meta✴ представила новые функции Reels в Facebook✴, чтобы сделать сервис более похожим на TikTok
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Изгнанные Маском без выходного пособия топ-менеджеры Twitter добились «справедливости» через суд
Bethesda анонсировала презентацию Fallout Day 2025 — Fallout 5 и ремастер Fallout 3 на ней не покажут
Ремастер ролевого экшена Sacred 2: Fallen Angel с улучшенной графикой и современным интерфейсом выйдет 11 ноября
Valve запустила массовое производство VR-гарнитуры Steam Frame — анонс ожидается до конца года
В Сбербанке началось массовое сокращение IT-специалистов, которое объясняют внедрением ИИ
«Вернись, я всё прощу»: YouTube позволит некоторым заблокированным авторам вернуться на платформу 2 ч.
Новая статья: Лишнего не надо: обзор тематических поисковых сервисов 3 ч.
Почти $1 млрд сборов гарантировал экранизации Minecraft продолжение — первый тизер и дата выхода «Minecraft в кино 2» 3 ч.
MachineGames отметит 15-летие крупным обновлением для Indiana Jones and the Great Circle с «Новой игрой +» и другими востребованными улучшениями 4 ч.
Яркий мультиплеер и бледная кампания: критики вынесли вердикт Battlefield 6 5 ч.
Приложение OpenAI Sora скачали 1 млн раз менее чем за пять дней 7 ч.
Heroes of Might & Magic: Olden Era всё-таки не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость — в Steam доступна демоверсия 7 ч.
В Steam и на консолях вышел фэнтезийный боевик Absolum — гибрид роглайта и beat ‘em up с духом легендарных аркад прошлого 7 ч.
Российская платформа управления серверной виртуализацией VMmanager получила крупное обновление 8 ч.
Bethesda привлекла авторов фанатской энциклопедии «Древних Свитков» к созданию персонажа в The Elder Scrolls VI 9 ч.
Выяснился дизайн и характеристики VR-гарнитуры Samsung Galaxy XR — конкурента Apple Vision Pro 32 мин.
Ложная надежда: Synology смягчила требования к использованию сторонних HDD/SSD, но профессиональных систем это не коснулось 2 ч.
Intel анонсировала процессоры Xeon 6+ — Clearwater Forest с 288 E-ядрами Darkmont 5 ч.
AMD и Sony рассказали о технологиях будущих видеокарт и консолей PlayStation: нейронные массивы, ядра Radiance и сжатие данных 5 ч.
Intel представила 288-ядерные процессоры Clearwater Forest, основанные на ядрах Darkmont и техпроцессе 18A 5 ч.
В Китае запущен первый в мире двухбашенный гелиоконцентратор с умным полем зеркал 5 ч.
Ferrari анонсировала свой первый электрокар Elettrica: четыре мотора, 1000 л.с., запас хода 530 км и усилитель рёва 7 ч.
Blue Origin готовит второй запуск тяжёлой ракеты New Glenn — компания хочет попытаться вернуть первую ступень 7 ч.
Intel представила процессоры Core Ultra 3: техпроцесс 18A, новые ядра Cougar Cove и Darkmont, а также графика Xe3 7 ч.
«МТС Банк» встроил банковскую карту в SIM, и теперь бесконтактная оплата работает даже в кнопочном телефоне 8 ч.