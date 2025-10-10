«Вернись, я всё прощу»: YouTube позволит некоторым заблокированным авторам вернуться на платформу

Платформа YouTube решила «предоставить второй шанс» некоторым авторам, чьи каналы были удалены за распространение дезинформации, в том числе тем, кто был заблокирован за распространение фейков о COVID-19 и выборах в США. Об этом сообщается в официальном блоге платформы.

Как пишет The Verge, оказавшись под политическим давлением, видеоплатформа в прошлом месяце заявила, что собирается запустить пилотную программу для «ряда авторов» и «каналов, заблокированных из-за политик [платформы], которые были упразднены». В переписке с конгрессменом республиканцем Джимом Джорданом платформа сообщила, что эта возможность будет доступна авторам, заблокированным за «неоднократные нарушения политик, связанных с распространением дезинформации о COVID-19 и честности выборов, которые больше не действуют».

В 2020 году видеохостинг объявил, что будет удалять видео с дезинформацией о вакцинах от COVID-19, а позже расширил свою политику, запретив дезинформацию о вакцинации. После штурма Капитолия 6 января 2021 платформа также заявила, что вынесет страйк каналам, распространяющим дезинформацию о выборах 2020 года, и запретила президенту Трампа публикацию новых материалов. Однако в 2023 году компания сняла ограничения с аккаунта Трампа и отказалась от некоторых мер по борьбе с дезинформацией о COVID-19. В июне этого года видеохостинг смягчил политику модерации контента в более широком смысле, чтобы «отразить новые типы обсуждений и контента», которые публикуются на платформе.

«YouTube продолжает поддерживать разнообразие точек зрения и считает, что создатели контента должны иметь возможность открыто обсуждать политические идеи на платформе», — заявила компания в своем письме конгрессмену Джордану.

В прошлом месяце YouTube также заявила, что выплатит $24,5 млн для урегулирования иска, поданного президентом Дональдом Трампом в 2021 году в связи с блокировкой его канала.

Программа «второго шанса» стартует сегодня и станет доступна для «авторов, имеющих на это право» в течение «следующих нескольких недель», говорится в заявлении платформы. «При оценке запросов на создание новых каналов мы учитываем несколько факторов, например, допустил ли создатель особенно серьёзные или систематические нарушения наших Правил сообщества или Условий обслуживания, а также нанесла ли или может ли его активность на платформе или вне её нанести вред сообществу YouTube».

Указанная программа будет доступна не для всех заблокированных авторов. Например, она не будет доступна для тех, кто был заблокирован за нарушение авторских прав или за нарушение «Политики ответственности создателей YouTube». Авторам, удалившим свои YouTube-каналы или учётные записи Google, пока не будет доступна функция «запросить создание нового канала». YouTube также отмечает, что если канал был заблокирован, то его владелец не сможет подать заявку на создание нового канала в течение года после его блокировки. Кроме того, при одобрении заявки и возврате канала, весь ранее опубликованный автором канала контент придётся загружать заново (конечно же, с учётом правил использования платформы), как и набирать подписчиков. YouTube называет это «свежим стартом».

«Мы знаем, что многие заблокированные создатели заслуживают второго шанса. YouTube развивался и менялся за последние 20 лет, и у нас тоже были вторые шансы наладить отношения с нашим сообществом. Наша цель — предоставить доступ к этой возможности авторам, имеющим право подать заявку, в ближайшие месяцы. Мы ценим ваше терпение. Сейчас мы наращиваем темпы, внимательно рассматриваем заявки и учимся по ходу дела», — заявляет YouTube.