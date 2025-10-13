Сегодня 13 октября 2025
Анонсирован защищённый смартфон Oukitel WP58 Pro с батареей на 10 000 мА·ч и двумя кемпинговыми фонариками

Oukitel представила защищённый смартфон WP58 Pro, отличающийся повышенной прочностью корпуса, а также устойчивостью к влаге и пыли при доступной цене. Новинка оснащена двумя мощными фонариками для освещения в кемпинге или на привале в походе, а также массивной батареей, обеспечивающей длительную работу без подзарядки.

Смартфон Oukitel WP58 Pro оснащён двумя фонариками с регулируемой яркостью и цветом: основным со световым потоком в 1000 люмен, способным обеспечить видимость в ближайшем окружении пользователя в кемпинге, и дополнительным на 900 люмен, рассеянный свет которого обеспечивает мягкое, комфортное для глаз освещение, идеально подходящее для чтения, отдыха или сна. Оба фонарика поддерживают режимы SOS и стробоскопа для оповещения в случае нештатной ситуации.

Массивная батарея ёмкостью 10 000 мА·ч обеспечит продолжительную работу в автономном режиме, позволяя не беспокоиться о внезапном отключении смартфона во время похода или на отдыхе на природе, а поддержка обратной зарядки позволит восполнять заряд других мобильных устройств.

6,7-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 1600 × 720 пикселей и яркостью 450 кд/м2 обеспечивает чёткое, детализированное изображение и плавное воспроизведение видео и игр.

Для съёмки фото и видео в Oukitel WP58 Pro предусмотрена 64-мегапиксельная камера, обеспечивающая снимки с высокой детализацией и реалистичными цветами. Её дополняет 8-мегапиксельная камера ночного видения, позволяющая получать качественные снимки даже при слабом освещении. Разрешение фронтальной камеры для селфи и видеозвонков составляет 8 мегапикселей.

Oukitel WP58 Pro базируется на 6-нм восьмиядерном процессоре Unisoc T8200 (UMS9621S), который в сочетании с 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x с возможностью виртуального расширения до 24 Гбайт без проблем справляется с требовательными 3D-играми и офисными задачами, обеспечивая бесперебойную работу в режиме многозадачности. Ёмкость флеш-накопителя UFS2.2 составляет 512 Гбайт. Объём хранилища можно расширить благодаря поддержке карт памяти microSD объёмом до 1 Тбайт.

Смартфон прошёл сертификацию на соответствие стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810H, что подтверждает устойчивость к воздействию пыли и воды, падениям с высоты 1,5 м и экстремальным температурам в диапазоне от –45 °C до 75 °C. Толщина WP58 Pro составляет 17,2 мм, а вес — 370 г. Смартфон работает под управлением ОС Android 15.

Oukitel WP58 Pro уже поступил в продажу по цене 18 869 рублей.

Теги: oukitel, защищённый смартфон
