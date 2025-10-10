Павел Дуров оплакал «свободный интернет, созданный для нас нашими отцами»

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что нынешнее поколение может стать последним, имевшим информационную свободу, поскольку с введением в некогда свободных странах «антиутопических мер» в Сети «то, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля». «Мне исполняется 41 год, но праздновать не хочется», — сообщил бизнесмен в своём Telegram-канале.

Дуров отметил, что Великобритания вводит цифровые удостоверения личности, в Австралии осуществляют онлайн-проверку возраста, в ЕС — массовое сканирование личных сообщений. Также в Германии преследуют за критику чиновников в интернете, в Великобритании могут посадить в тюрьму за твиты, а Франция открывает уголовное расследование в отношении лидеров технологических компаний, выступающих за свободу и неприкосновенность частной жизни.

«Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у которого была возможность свободного обмена информацией и которое позволило её отнять»,— предупредил Дуров. «Нам внушили ложь. Нас заставили поверить, что величайшая битва нашего поколения — это уничтожение всего, что оставили нам предки: традиций, права на неприкосновенность частной жизни, суверенитета, свободного рынка и свободы слова», — добавил он.

«У нашего поколения остаётся всё меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами», — подчеркнул основатель Telegram.

Дуров был арестован во Франции в августе 2024 года, после чего его отпустили под залог, но расследование продолжается. Ему предъявлено обвинение по шести пунктам, включая отказ от сотрудничества со следствием, соучастие в управлении онлайн-платформой для незаконных транзакций, а также отмывание денег, полученных преступных путём.