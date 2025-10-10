Сегодня 10 октября 2025
Новости Software
Павел Дуров оплакал «свободный интернет, созданный для нас нашими отцами»

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что нынешнее поколение может стать последним, имевшим информационную свободу, поскольку с введением в некогда свободных странах «антиутопических мер» в Сети «то, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в мощный инструмент контроля». «Мне исполняется 41 год, но праздновать не хочется»,сообщил бизнесмен в своём Telegram-канале.

Источник изображения: t.me/durov/

Источник изображения: t.me/durov/

Дуров отметил, что Великобритания вводит цифровые удостоверения личности, в Австралии осуществляют онлайн-проверку возраста, в ЕС — массовое сканирование личных сообщений. Также в Германии преследуют за критику чиновников в интернете, в Великобритании могут посадить в тюрьму за твиты, а Франция открывает уголовное расследование в отношении лидеров технологических компаний, выступающих за свободу и неприкосновенность частной жизни.

«Наше поколение рискует войти в историю как последнее, у которого была возможность свободного обмена информацией и которое позволило её отнять»,— предупредил Дуров. «Нам внушили ложь. Нас заставили поверить, что величайшая битва нашего поколения — это уничтожение всего, что оставили нам предки: традиций, права на неприкосновенность частной жизни, суверенитета, свободного рынка и свободы слова», — добавил он.

«У нашего поколения остаётся всё меньше времени, чтобы спасти свободный интернет, созданный для нас нашими отцами», — подчеркнул основатель Telegram.

Дуров был арестован во Франции в августе 2024 года, после чего его отпустили под залог, но расследование продолжается. Ему предъявлено обвинение по шести пунктам, включая отказ от сотрудничества со следствием, соучастие в управлении онлайн-платформой для незаконных транзакций, а также отмывание денег, полученных преступных путём.

Теги: павел дуров, telegram, интернет
