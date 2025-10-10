Сегодня 10 октября 2025
Galax выпустила однослотовую GeForce RTX...
Galax выпустила однослотовую GeForce RTX 5060 Ti с «турбиной»

Компания Galax выпустила видеокарту GeForce RTX 5060 Ti в версии на 16 Гбайт памяти, оснащённую системой охлаждения с одним вентилятором тангенциального типа. Примечательная особенность карты заключается даже не в самом кулере, а в толщине ускорителя. Она составляет ровно один слот расширения. Даже профессиональные RTX Pro 4000 и RTX Pro 2000 имеют толщину два слота расширения.

Источник изображений: Galax

Источник изображений: Galax

Новинка от Galax предназначена для не для игр, а для задач, связанных с искусственным интеллектом. Для карты производитель предлагает использовать не стандартные игровые драйверы Nvidia, а драйвер Studio, обычно предназначающийся для профессиональных задач.

Толщина карты составляет 20 мм, длина — 280 мм. В состав её системы охлаждения помимо вентилятора входит очень тонкая испарительная камера. Карта не имеет дополнительного заводского разгона GPU. Базовая частота чипа составляет 2407 МГц, Boost-частота — 2572 МГц. Энергопотребление заявлено на уровне 180 Вт. Для дополнительного питания используется один 8-контактный разъём PCIe.

Судя по всему, новинка предназначена для рынка Китая. Ранее Galax выпускала модель GeForce RTX 4060 Ti предыдущего поколения, также оснащённую однослотовой системой охлаждения. До глобального рынка она так и не добралась.

Galax оценила однослоговую GeForce RTX 5060 Ti в 4999 юаней (около $700).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: galax, geforce rtx 5060 ti
