Gigabyte выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED монитор Gigabyte MO32U2 с 4K и 240 Гц

Компания Gigabyte выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED монитор Gigabyte MO32U2. Новинка поддерживает разрешение 3840 × 2160 пикселей и частоту обновления 240 Гц.

Источник изображений: Gigabyte

Источник изображений: Gigabyte

Дисплей монитора обладает скоростью отклика 0,03 мс. Для него заявлена сертификация DisplayHDR True Black 400 и VESA ClearMR 13000, говорящие о его способности передавать высококонтрастную и чёткую картинку. Дисплей Gigabyte MO32U2 обладает пиковой яркостью 1000 кд/м2, однако такой уровень яркости может отображаться лишь на 3-процентной площади экрана. В режиме SDR яркость составляет 250 кд/м2. Монитор имеет 99-процентный охват цветового пространства DCI-P3 с точностью цветопередачи Delta E < 2.

Монитор поддерживает технологию синхронизации изображения AMD FreeSync Premium Pro и имеет совместимость с Nvidia G-Sync. В оснащение Gigabyte MO32U2 входят два порта HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4. Также он предлагает порт USB-C с поддержкой зарядки на 18 Вт.

Кроме того, монитор оснащён концентратором USB 3.2 с двумя нисходящими и одним восходящим портами, встроенным KVM-переключателем и двумя динамиками с выходной мощностью по 5 Вт. Также есть эргономичная подставка с возможностью регулировки высоты экрана над столом, углов поворота и наклона.

Стоимость монитора и дату его поступления в продажу Gigabyte не сообщила.

Источник:

gigabyte, qd-oled, игровой монитор
