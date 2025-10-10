Phillips выпустила 25-дюймовый игровой монитор Evnia 25M2N3200U с Full HD, частотой до 310 Гц и ценой $200

Игровой суббренд Evnia компании Phillips выпустил 25-дюймовый игровой монитор 25M2N3200U с разрешением Full HD и высокой частотой обновления по привлекательной цене 159 британских фунтов (около $211).

Монитор построен на матрице Fast IPS с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 300 Гц, которую можно увеличить до 310 МГц при подключении монитора через DisplayPort. При включении функции Smart MBR монитор обеспечивает скорость отклика 0,3 мс, что помогает снизить эффект размытости изображения при быстрых и динамичных сценах.

Для Evnia 25M2N3200U заявлен сертификат VESA DisplayHDR 400. Дисплей новинки обладает пиковой яркостью 450 кд/м2 в режиме HDR. Экран предлагает 123-процентный охват цветового пространства sRGB и 91-процентнй DCI-P3. Показатель типичной контрастности составляет 1000:1. Функция Philips SmartContrast позволяет монитору динамично менять показатель контрастности в зависимости от происходящего на экране.

Производитель добавил монитору несколько игровых функций: цифровой прицел, Stark ShadowBoost (усиливает тёмные сцены, не переэкспонируя более светлые участки), а также режимы Smart Sniper (приближают изображение при прицеливании). Кроме того, монитор предлагает ряд предустановленных режимов настроек для разных игровых жанров (FPS, RTS, гонки) и пару пользовательских профилей.

Монитор совместим с технологией синхронизации изображения Nvidia G-Sync. Все настройки доступны через встроенное меню Evnia Precision Centre. Также новинка предлагает функции для защиты зрения LowBlue Mode и Flicker-Free. Антибликовая панель имеет покрытие с 25-процентной матовостью и оснащена режимом EasyRead для чёткости текста.

Evnia 25M2N3200U оснащён эргономичной подставкой с возможностью регулировки высоты экрана над столом, углов поворота и наклона. Кроме того, он имеет крепления VESA 100 × 100 для размещения на сторонних кронштейнах. В набор внешних портов монитора входят два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыход.