Сегодня 10 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Phillips выпустила 25-дюймовый игровой м...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Phillips выпустила 25-дюймовый игровой монитор Evnia 25M2N3200U с Full HD, частотой до 310 Гц и ценой $200

Игровой суббренд Evnia компании Phillips выпустил 25-дюймовый игровой монитор 25M2N3200U с разрешением Full HD и высокой частотой обновления по привлекательной цене 159 британских фунтов (около $211).

Источник изображений: Phillips

Источник изображений: Phillips

Монитор построен на матрице Fast IPS с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 300 Гц, которую можно увеличить до 310 МГц при подключении монитора через DisplayPort. При включении функции Smart MBR монитор обеспечивает скорость отклика 0,3 мс, что помогает снизить эффект размытости изображения при быстрых и динамичных сценах.

Для Evnia 25M2N3200U заявлен сертификат VESA DisplayHDR 400. Дисплей новинки обладает пиковой яркостью 450 кд/м2 в режиме HDR. Экран предлагает 123-процентный охват цветового пространства sRGB и 91-процентнй DCI-P3. Показатель типичной контрастности составляет 1000:1. Функция Philips SmartContrast позволяет монитору динамично менять показатель контрастности в зависимости от происходящего на экране.

Производитель добавил монитору несколько игровых функций: цифровой прицел, Stark ShadowBoost (усиливает тёмные сцены, не переэкспонируя более светлые участки), а также режимы Smart Sniper (приближают изображение при прицеливании). Кроме того, монитор предлагает ряд предустановленных режимов настроек для разных игровых жанров (FPS, RTS, гонки) и пару пользовательских профилей.

Монитор совместим с технологией синхронизации изображения Nvidia G-Sync. Все настройки доступны через встроенное меню Evnia Precision Centre. Также новинка предлагает функции для защиты зрения LowBlue Mode и Flicker-Free. Антибликовая панель имеет покрытие с 25-процентной матовостью и оснащена режимом EasyRead для чёткости текста.

Evnia 25M2N3200U оснащён эргономичной подставкой с возможностью регулировки высоты экрана над столом, углов поворота и наклона. Кроме того, он имеет крепления VESA 100 × 100 для размещения на сторонних кронштейнах. В набор внешних портов монитора входят два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4 и 3,5-мм аудиовыход.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AOC представила 27- и 32-дюймовые игровые мониторы на Fast IPS с разрешением до 4K и частотой до 320 Гц
Samsung представила 27-дюймовый монитор Odyssey G60F с IPS-панелью и частотой до 350 Гц
Acer представила новые геймерские мониторы Nitro — до 40 дюймов, до 5K и до 360 Гц
Xiaomi выпустила 34-дюймовый игровой монитор Redmi G34WQ 2026 с изогнутым экраном и частотой 180 Гц за $200
Gigabyte выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED монитор Gigabyte MO32U2 с 4K и 240 Гц
Мультимедийное будущее наступило: как современные проекторы захватили гостиные
Теги: phillips, игровой монитор, fast ips
phillips, игровой монитор, fast ips
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Запрет установки Windows 11 с локальным аккаунтом не сработал — пользователи нашли новые обходные пути
«Вернись, я всё прощу»: YouTube позволит некоторым заблокированным авторам вернуться на платформу
Дженсен Хуанг отправил в Samsung гарантийное письмо — в компании не верят, что Nvidia захочет закупать её HBM3E
В Сбербанке началось массовое сокращение IT-специалистов, которое объясняют внедрением ИИ
Исследование показало, что современному геймеру в среднем 41 год, а почти половина игроков в мире — женщины
AMD выпустила графический бета-драйвер с поддержкой Battlefield 6 22 мин.
Пиковый онлайн Battlefield 6 в Steam на релизе достиг 750 тысяч человек — это больше, чем у любой Call of Duty 43 мин.
Apple подняла максимальную награду за обнаружение уязвимостей до $2 млн, а в особых случаях — и до $5 млн 59 мин.
На лицо ужасная, добрая внутри: демо Heroes of Might & Magic: Olden Era стартовало в Steam с рейтингом 79 % и рекордным для серии пиковым онлайном 2 ч.
Шпионское ПО ClayRat атаковало российских пользователей Android через поддельные приложения WhatsApp и TikTok 2 ч.
Intel XeSS 3 с мультикадровым генератором будет автоматически доступна в играх с поддержкой XeSS 2 2 ч.
Крошечная рекурсивная ИИ-модель Samsung превзошла в рассуждениях тяжеловесов от Google и OpenAI 3 ч.
OpenAI догнала Anthropic в ИИ-программировании 5 ч.
Copilot в Windows теперь может создавать документы Office и подключаться к Gmail 5 ч.
Павел Дуров оплакал «свободный интернет, созданный для нас нашими отцами» 6 ч.
Phillips выпустила 25-дюймовый игровой монитор Evnia 25M2N3200U с Full HD, частотой до 310 Гц и ценой $200 18 мин.
Apple стоит на пороге масштабной кадровой реорганизации 24 мин.
Xiaomi выпустила 34-дюймовый игровой монитор Redmi G34WQ 2026 с изогнутым экраном и частотой 180 Гц за $200 2 ч.
ИИ нашёл на Луне два возможных входа в «подземные» тоннели 2 ч.
Видео с «поездом» из спутников Starlink сняли с MKC 2 ч.
Gigabyte выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED монитор Gigabyte MO32U2 с 4K и 240 Гц 2 ч.
В деле о незаконных поставках ускорителей Nvidia в Китай через Сингапур появились подозреваемые 3 ч.
Подобранные ИИ бактерии спасут ЦОД от дефицита меди 4 ч.
Китайские светодиоды проникли в российские LED-лампы, дискредитировав импортозамещение 4 ч.
Google вложит €5 млрд в ИИ и облако в Бельгии 5 ч.