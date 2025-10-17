Обзор игрового QD-Mini LED VA-монитора MSI MAG 274QPF X30MV: редкое сочетание

Использование современных систем подсветки типа Mini-LED – тренд последних двух лет, продолжающий набирать популярность. Для производителей это дополнительная возможность увеличить продажи, поскольку простые модели без систем локального управления подсветкой всё чаще не воспринимаются покупателями всерьёз – они желают видеть в новинках современные технологии, а не что-то 10-летней давности.

Существует запрос и на более качественное – яркое и насыщенное — воспроизведение HDR-контента, с которым, по мнению большинства, всё ещё лучше справляются именно OLED-решения. И если про точность управления яркостью спорить бессмысленно, то с точки зрения цветовой насыщенности и пиковой яркости у актуальных вариантов Mini-LED есть свои козыри.

Усилить их способно применение слоя из «квантовых точек» (QD — Quantum Dots) для расширения цветового охвата и усиления яркости, а повысить глубину чёрного и снизить Glow-эффект возможно с помощью использования панели типа *VA.

Воспользоваться таким тандемом, сохранив редкую характеристику *VA-мониторов в виде плоского экрана, решили в компании MSI, представив игровую модель MSI MAG 274QPF X30MV в классическом варианте – 27 дюймов с разрешением 2560 × 1440 пикселей, но очень высокой частотой развёртки в 300 Гц. По своим характеристикам новинка выглядит крайне привлекательной, но так ли это на деле? Давайте разбираться.

Рассматриваемый монитор — MSI MAG 274QPF X30MV — был представлен в начале мая 2025 года и стабильно имеется в продаже несколько последних месяцев. В России он доступен в официальной рознице начиная с сентября, а его стоимость составляет от 34 до 40 тысяч рублей, что для устройства, выпущенного под известной маркой и обладающего такими характеристиками, вполне разумно.

Если собрать воедино все основные технические характеристики новинки от MSI, то окажется, что прямых конкурентов на нашем рынке у него попросту нет. Собственно этим он и будет в ближайшее время привлекать поклонников всего нового и особенно любителей *VA-панелей.

MSI MAG 274QPF X30MV Экран Диагональ, дюймы 27,0 Соотношение сторон 16:9 Покрытие матрицы Матовое, антибликовое (Anti-Glare) Стандартное разрешение, пикс. 2560 × 1440 PPI 109-110 Параметры изображения Тип матрицы Rapid VA (*VA-type от CSOT) Тип подсветки QD-Mini LED с 1152 зонами локальной подсветки Макс. яркость, кд/м2 400 (SDR)/ 1000 (пик в HDR) Контрастность статическая 4500 : 1 Количество отображаемых цветов и ЦО 1,07 млрд (8 бит + FRC), 152% / 97% / 99% (sRGB, DCI-P3 и AdobeRGB по CIE1976) Частота вертикальной развёртки, Гц 48-300 Адаптивная синхронизация Adaptive-Sync, AMD FreeSync, G-Sync Compatible (неоф.) Время отклика, мс 0,5 мс (GtG, мин.) Поддержка HDR Да, HDR10, DisplayHDR 1000 Максимальные углы обзора

по горизонтали/вертикали, ° 178/178 Разъёмы Видеовходы 2 × HDMI 2.1;

1 × DisplayPort 1.4 с DSC (HBR3); Видеовыходы Нет Дополнительные порты 1 × Audio-Out (3.5 мм); Встроенные колонки: число х мощность, Вт Нет Физические параметры Регулировка положения экрана Угол наклона ~( от -5° до +20°), поворот (-30° ~ 30°), изменение высоты (0-110 мм), переворот (Pivot) в обе стороны VESA-крепление: размеры (мм) 100 x 100 Крепление для замка Kensington Есть Блок питания Внешний Потребляемая мощность: максимальная / типичная / в режиме ожидания (Вт) 110/ НД / 0,5 Габаритные размеры

(с подставкой), Д × В × Г, мм 613 × 423-533 × 228 Габаритные размеры

(без подставки), Д × В × Г, мм 614 × 375 × 69 Масса нетто (с подставкой), кг 7,5 Масса нетто (без подставки), кг НД Ориентировочная цена 35000-40000 рублей

Благодаря полученному доступу к сервисному меню новинки мы выяснили, что в качестве основы монитора выступает матрица SG2701G04-1 крупного китайского производителя CSOT. Она относится к VA-типу (в MSI её называют Rapid VA), производство панели стартовало в третьем квартале 2023 года, однако это всего лишь основа – без системы подсветки. Последнюю производители могут выбирать самостоятельно в соответствии со своими планами. Так поступили в MSI и выбрали фактически доступный максимум для решения подобного рода — QD-Mini-LED на 1152 зоны подсветки.

Благодаря диагонали в 27 дюймов и типичному рабочему разрешению 2560 × 1440, монитор обеспечивает плотность пикселей в 109-110 ppi. Чёткость картинки – вполне сносная, нагрузка на систему – адекватная, а для комфортной работы с монитором не потребуется использовать систему масштабирования ОС, что сводит на нет проблемы с воспроизведением элементов системы и ПО.

Для монитора заявлены максимальная яркость в 400 нит на всей площади экрана в режиме SDR и повышенный до 4500:1 коэффициент статичной контрастности. Сама же матрица по своим ТХ проходит с коэффициентом 5000:1, но разница в данном случае не принципиальна. Панель способна воспроизвести до 1,07 миллиарда цветовых оттенков и работает по схеме 8 бит + FRC.

Цветовому охвату MSI уделяет много внимания, обозначая цифры в разных схемах представления CIE, а также для всех трёх основных пространств: sRGB, DCI-P3, AdobeRGB. В случае с новинкой основной акцент сделан на 97% покрытии DCI-P3 и 99%-м AdobeRGB, а также указано покрытие sRGB 152% (речь идёт об общем объёме цветовых данных) в схеме CIE1976 c заводской погрешностью цветопередачи не выше DeltaE<2.

Оценив данные по измеренному спектру подсветки, можно сделать вывод, что в качестве модифицирующего слоя действительно используются «квантовые точки» поверх стандартных «белых» W-LED-светодиодов. Спектр достаточно уравновешен, пик синего смещён на 450 нм (не самое типичное, но вполне безопасное значение исходя из современных требований), цветовой охват – высокий.

Система подсветки обходится без полноценного мерцания (Anti-Free), предоставляется возможность регулировки глубины работы локальной подсветки как для SDR-режимов, так и для HDR в отдельности. Если же повышенная яркость и контраст вас не очень интересуют, то можно обойтись и без локального управления (Local Dimming – Off).

Монитор позволяет воспроизводить HDR10-контент, имеет сертификат соответствия VESA DisplayHDR 1000. При необходимости через настройки устройства может быть выставлен стандарт HDR, предусматривающий пиковую яркость 400 нит, после чего монитор перезагружается и предоставляет системе новые EDID-данные.

MSI 274QPF X30MV является быстрой игровой моделью с матрицей *VA: типа – максимальные 300 Гц совместили с заявленным временем отклика «до 0,5 мс GtG» – прямая заявка на успех среди современных решений подобного уровня. Вместе с тем имеется поддержка открытого стандарта VESA Adaptive-Sync, что обеспечивает возможность использования систем адаптивной синхронизации AMD и NVIDIA в режиме совместимости и широком диапазоне частот (48-300 Гц).

Список доступных интерфейсов для подключения у монитора включает в себя два полноскоростных HDMI 2.1 и один DP 1.4 с поддержкой DSC и расширением пропускной способности до уровня HBR3. Есть 3,5 мм аудиовыход для наушников или внешней акустической системы, а для комфортной многозадачности представлены классические настраиваемые функции PiP/PbP.

Монитор выполнен в «безрамочном» дизайне — рамок нет с трёх сторон, а в нижней части есть пластиковая накладка. Система управления выполнена на базе пятипозиционного джойстика — современно и очень удобно.

Из программных особенностей для MAG 274QPF X30MV компания MSI выделяет различные игровые функции: счётчик FPS (показывает актуальную частоту развёртки в случае использования адаптивной синхронизации), набор игровых прицелов с AI-выбором цвета и «цифровым приближением», таймеры, режим «игровой консоли», «ночное видение» и др. Для будущих исправлений и улучшений предусмотрена функция обновления прошивки – USB-подключение монитора к ПК для этого не требуется.

⇡#Комплектация и внешний вид

MSI 274QPF X30MV поставляется в широкой коробке из качественного картона с приятным визуальным оформлением. Для удобства переноски присутствуют специальные вырезы-ручки с двух сторон.

На коробке представлены схематичные изображения дисплея, а также его основные особенности в виде небольших пиктограмм с подписями.

Благодаря наклейке на торце коробки можно более подробно узнать ряд технических характеристик модели, серийный номер и место выпуска (Китай, MICRO-STAR International).

Основной комплект поставки монитора MSI 274QPF X30MV включает в себя следующее:

кабель питания;

внешний блок питания;

кабель DisplayPort;

металлические стойки для использования VESA-крепления;

краткое руководство пользователя;

руководство по сборке;

бумажный отчёт в конверте с результатами заводской калибровки.

MSI 274QPF X30MV выполнен в «безрамочном» дизайне с трёх сторон, с нижней накладкой и выделенным глянцевым блоком для размещения системы управления, с нанесённым логотипом бренда.

Новинка MSI является представителем относительно доступной игровой серии MAG, а потому не изобилует декоративными элементами и дорогой отделкой. Дизайнеры отдали предпочтение строгому матовому пластику чёрного цвета и чёрному глянцу – сразу в избытке.

Из-за использования сложной и теплонагруженной Mini-LED-подсветки монитор получился довольно упитанным.

В упаковке он находится в разобранном виде: пользователю необходимо соединить части подставки и присоединить готовую конструкцию к корпусу устройства — дополнительный инструмент для этого не нужен. В корпусе присутствует VESA-совместимое крепление, в комплект поставки входят металлические стойки.

Подставка у монитора MSI массивная и габаритная, механизм поворота стойки смещён назад. Монитор стоит устойчиво, энергичная печать на клавиатуре рядом не вызывает вибраций корпуса, как это бывает у некоторых моделей. Сзади подставки можно заметить имитацию вентиляционных прорезей.

Система прокладки кабелей реализована с помощью специальной прорези в центральной стойке. Эффективность у такого способа не самая высокая, особенно если вы используете более жёсткие кабели в оплётке и максимально опускаете вниз корпус монитора.

Для устойчивости конструкции и защиты поверхности стола предусмотрены резиновые накладки на металлическом основании подставки, которые также предотвращают скольжение монитора на гладких покрытиях.

Возможности регулировки монитора более чем достаточны: предусмотрена функция наклона корпуса в диапазоне от -5 до +20 градусов, поворот вправо-влево на 30 градусов, изменение высоты на 110 мм. Никаких посторонних звуков при изменении положения корпуса 274QPF X30MV не возникает – хрусты и скрипы исключены, регулировки происходят плавно и беззвучно.

Дополнительно предусмотрен и переворот в портретный режим (Pivot), выполняемый в обе стороны. Из-за этого центровка корпуса не самая лучшая и его приходится постоянно выравнивать на глаз – чёткой фиксации в вертикальном и горизониальном положении нет.

Корпус монитора изготовлен из качественного пластика с хорошей обработкой и подгонкой элементов друг к другу, без дефектов покраски. Присутствуют крупные лакированные элементы. Они быстро притягивают пыль и пачкаются, но стойкость к истиранию (при использовании микрофибры) – повышенная, проверено в ходе тестов.

В верхней части корпуса есть углубление, формирующее некое подобие встроенной ручки – удобно при переноске монитора с места на место. В целом же монитор выглядит сильно проще, чем мы могли наблюдать среди последних новинок компании. Но кому-то такой не вызывающий дизайн придётся по душе.

Изучаемая модель оснащена *VA-подобной матрицей с полуматовой рабочей поверхностью, которая эффективно борется с бликами на экране, но при этом не вызывает появления очень заметного кристаллического эффекта (КЭ).

По единственной наклейке на корпусе устройства можно сверить все номера (серийный, ID), ещё раз уточнить название модели и узнать, что данный экземпляр изготовлен в мае 2025 года на территории Китая.

Все интерфейсы для подключения у MSI 274QPF X30MV находятся на одной колодке в задней части и направлены вниз. Из-за возможности переворота корпуса в портретный режим подключать кабели легко и просто.

⇡#Меню и управление

Основа системы управления монитором — удобный 5-позиционный джойстик, расположенный в выделенном блоке с глянцевой вставкой на нижней грани корпуса.

Индикатор состояния/питания установлен непосредственно под полупрозрачным рычажком джойстика. Сила свечения небольшая, визуального дискомфорта индикатор не создает, свет направлен на рабочую зону, а при необходимости его можно дезактивировать (сохранить рабочее состояние только в режиме ожидания Standby).

Около года назад разработчики MSI перерисовали дизайн меню мониторов игровой серии: теперь здесь преобладают холодные тёмные полутона с плавными переходами. Но структура меню сохранилась, и по ней монитор схож со многими другими игровыми моделями бренда.

Сама система управления достаточно быстрая, OSD-меню отзывчиво откликается на все действия со стороны пользователя.

По умолчанию при смещении джойстика в одну из четырёх сторон запускается выбор наэкранного прицела, активируется таймер, переключается источник сигнала или выбирается предустановленный режим изображения из раздела Game Mode. При необходимости функции можно переопределить в соответствующем разделе меню.

Главное меню состоит из девяти разделов. По умолчанию выставлен русский язык, но, чтобы избежать путаницы и ошибок перевода, ниже мы представим фотографии меню на английском.

Первый раздел, G.I., встречает нас выбором наэкранного прицела и параметрами функции Optix Scope, которая может не только приблизить выбранную зону экрана, но и прогнать её через различные цветовые фильтры для лучшей различимости противников в игре на тёмной сцене.

Второй раздел, Gaming, позволяет выбрать один из шести предустановленных игровых режимов изображения, включить Night Vision (увеличивает различимость глубоких тёмных оттенков) и A.I. Vision (умный Night Vision), активировать индикатор частоты развёртки или таймер и включить поддержку систем адаптивной синхронизации (последнее приведёт к недоступности нескольких функций, среди которых такие как PiP/PbP) и поддержку сжатия видеосигнала DSC. Есть функция вставки «чёрного кадра», выбор усиления разгона панели (Ovedrive), активация поддержки DSC для интерфейса DisplayPort (необходимо для достижения 300 Гц) и выбор режима работы для HDMI 2.1.

Дополнительные режимы изображения, которые производитель отнёс к профессиональным (среди них есть три режима эмуляции различных цветовых стандартов), представлены в разделе с соответствующим названием. Здесь же можно обнаружить включение программного фильтра Low Blue Light (он активируется автоматически при выборе режима Anti-Blue) и дополнительную регулировку контурной резкости Image Enhancement, которую мы советуем не трогать и оставить в выключенном положении.

Отрегулировать яркость и контрастность, резкость, цветовую температуру, выбрать режим работы встроенного скалера и определить, в каком режиме HDR будет работать QD-Mini-LED VA-панель, – всё это можно сделать в четвёртом разделе, Image.

Выбрать источник сигнала и отключить его автоматическое определение можно в разделе Input.

Еще один раздел отведён под глубокие настройки функций PiP/PbP. В нём также указаны ограничения, которые вносятся после активации любой из двух функций. А их, прямо скажем, оказалось немало.

Выбрать функции, вызываемые с помощью 5-позиционного джойстика управления, предлагается в седьмом разделе под названием Navi Key.

В разделе Setting можно выбрать язык локализации меню, отрегулировать прозрачность OSD-экрана, изменить время задержки его деактивации и поведение светодиода питания. Можно включить защиту HDMI CEC.

Здесь же предлагается вывести подраздел с основной рабочей информацией по монитору. Функция реализована в целом странно, но стандартно для MSI – блок выводится до момента, пока пользователь не деактивирует данный пункт в меню. В противном случае он будет постоянно появляться в правой части экрана.

Благодаря полученному доступу в сервисное меню монитора MSI 274QPF X30MV мы обнаружили упоминания версии прошивки, модели матрицы и скалера изображения. Указаны данные по времени наработки, значения RGB для трёх режимов цветовой температуры, дата производства устройства. Здесь же можно получить доступ к различным сервисным функциями, но без знания дела их лучше не трогать.

Монитор MSI 274QPF X30MV был протестирован при помощи колориметра X-Rite Display Pro Plus в сочетании с референсным спектрофотометром X-Rite i1 Pro 2, программного комплекса Argyll CMS c графическим интерфейсом DisplayCAL и программой HCFR Colormeter. Все операции осуществлялись в Windows 11 Pro 24H2, во время тестирования частота обновления экрана составляла 300 Гц, а глубина цвета была выставлена в положение 10 бит.

Подобное сочетание частоты и глубины цвета при сохранении нативного разрешения доступно при использовании любого из доступных у монитора интерфейсов подключения. Единственное уточнение – в случае с DP для этого требуется ручная активация поддержки DSC в меню монитора.

В соответствии с методикой мы измерим следующие параметры монитора:

яркость белого, яркость чёрного, коэффициент контрастности при мощности подсветки от 0 до 100 % с шагом 10 %;

цветовой охват;

цветовую температуру;

гамма-кривые трёх основных цветов RGB;

гамма-кривую серого цвета;

отклонения цветопередачи DeltaE (по стандарту CIEDE1994);

равномерность подсветки, равномерность цветовой температуры (в кельвинах и единицах отклонения DeltaE) при яркости в центральной точке 100 кд/м2.

Все описанные выше измерения проводились до и после калибровки. Во время тестов мы измеряем основные профили монитора: выставленный по умолчанию, sRGB (если доступен) и Adobe RGB (если доступен). Калибровка проводится в профиле, выставленном по умолчанию, за исключением особых случаев, о которых будет сказано дополнительно. Для мониторов с расширенным цветовым охватом мы выбираем режим аппаратной эмуляции sRGB, если он доступен. Перед началом всех тестов монитор прогревается в течение 3-4 часов, а все его настройки сбрасываются до заводских.

Также мы продолжим практику публикации профилей калибровки для протестированных нами мониторов в конце статьи. При этом тестовая лаборатория 3DNews предупреждает, что такой профиль не сможет на 100% исправить недостатки конкретно вашего монитора. Дело в том, что все мониторы (даже в рамках одной модели) обязательно будут отличаться друг от друга небольшими погрешностями цветопередачи. Изготовить две одинаковые матрицы невозможно физически, поэтому для любой серьёзной калибровки монитора необходим колориметр или спектрофотометр. Но и «универсальный» профиль, созданный для конкретного экземпляра, в целом может поправить ситуацию и у других устройств той же модели, особенно в случае дешёвых дисплеев с ярко выраженными дефектами цветопередачи.

В мониторе MSI 274QPF X30MV производитель предлагает 8 предустановленных режимов, несколько из которых различаются исключительно предустановленной яркостью. В новинке компании также есть пресеты sRGB, Display P3 и AdobeRGB для эмуляции соответствующих цветовых пространств, входящие в общий список режимов – все со сниженной яркостью и возможностью её ручной регулировки.

При тестировании мы использовали интерфейс DisplayPort 1.4a как наиболее популярный и беспроблемный среди доступных для подключения к ПК. В качестве видеокарты использовалась NVIDIA GeForce RTX 3080 FE.

По умолчанию настройки основных параметров выглядят следующим образом:

режим изображения — «Эко» (мы сразу переключили в «Пользователь»);

яркость — 70;

контраст — 70;

резкость — 0;

цветовая температура — «Обычное».

В ходе ручной настройки (100 кд/м2 и 6500 К) были изменены следующие параметры:

режим изображения — «Пользователь»;

яркость — 6;

контраст — 70;

резкость — 0;

цветовая температура — «Настройка» (47/46/44).

Для доступа к полному перечню необходимых параметров мы оставили монитор в режиме «Пользователь». Чтобы получить необходимые значения и приблизить цветопередачу новинки к возможному идеалу, нам потребовалось отрегулировать всего два параметра: яркость и цветовую температуру (RGB Gain). Других полезных параметров для улучшения цветопередачи у героя обзора нет.

⇡#Яркость белого, яркость чёрного, стабильность ЦТ, коэффициент контрастности

Изначальная проверка осуществлялась в режиме «Пользователь» после установки цветовой температуры на уровне 6500К. Это привело к расширению яркостного диапазона в сравнении с заводскими установками ЦТ.

Яркость в меню (%) Яркость белого (кд/м2) Яркость чёрного (кд/м2) Цветовая температура (К) Статическая контрастность (x:1) 100 511 0,122 6510 4189 90 468 0,112 6539 4179 80 433 0,104 6552 4163 70 391 0,094 6564 4160 60 347 0,083 6576 4181 50 312 0,075 6587 4160 40 271 0,065 6601 4169 30 226 0,054 6612 4185 20 191 0,046 6622 4152 10 149 0,036 6634 4139 0 31 0,0076 6634 4079

Максимальная яркость в этом случае оказалась на уровне 511 кд/м2, а нижнее значение составило 31 кд/м2. Рабочий диапазон крайне широкий – шире, чем мы ожидали получить, а благодаря небольшой минимальной яркости монитор MSI можно комфортно использовать в отсутствие внешнего освещения. По верхней границе для SDR модель также оказалась способна деактивации и поведение на четверть выше заявленного – отличный результат.

С коэффициентом контрастности дела обстоят следующим образом: в идеализированных условиях, с подобранными значениями RGB, можно достигнуть статичного коэффициента порядка 4 400:1, однако, с нагревом матрицы значение может снижаться до уровней в 3 800-3 900:1 – несколько раз подтверждённый факт в ходе тестирования монитора. А вот цветовая температура в ходе регулировки яркости и после нагрева остаётся стабильной.

При желании достигнуть больших значений в SDR-режимах следует активировать один из режимов Local Dimming: на Level 1 на мониторе можно добраться до 5 700:1, на Level 2 – до 7 800:1, а Level 3 приводит к повышению коэффициента до «бесконечности», но тут не всё так просто:

В ходе работы с функцией Local Dimming на мониторе снижается точность цветопередачи – увеличивается среднее значение гаммы, что приводит к значительному повышению контрастности. Для работы в SDR это крайне важно, и данный факт стоит учитывать в первую очередь, если вам важна точность.

В случае с HDR у монитора есть возможность выбора режимов представления: 400 или 1000 нит – подразумеваются стандарты VESA DisplayHDR 400 и DisplayHDR 1000. В обоих случаях сохраняется возможность настройки функции Local Dimming для локального управления подсветкой.

Проверим все возможные варианты в поисках максимальной яркости в HDR на разных уровнях заполнения экрана (APL):

К нашему большому удивлению, в режимах 400 нит монитор превосходит данное значение на многих уровнях – яркость достигает 600-650 нит – это хороший результат, но в корне неверный с точки зрения точности соответствия VESA DisplayHDR 400.

При переходе к режимам 1000 нит монитор достигает нужного значения в пике только при выставленном Local Dimming на втором уровне. На первом уровне максимум — 760-770 нит. А вот на третьем уровне новинка от MSI способна показать почти 1500 нит при APL 25-50%, но только буквально в первые 3-5 секунд, после чего яркость снижается до 1100-1200 нит – в любом случае это прекрасный результат, превышающий заявленный в ТХ уровень.

⇡#Результаты в режиме User и после калибровки

Исходя из полученного спектра подсветки, мы лишь подтвердили, что в качестве модифицирующего рассеивающего слоя используются так называемые квантовые точки (Quantum Dots), повышающие максимальную яркость и помогающие значительно расширить цветовой охват панели, сохранив её безопасность для глаз.

Для простого потребителя это значит, что любой контент на экране нового монитора MSI 274QPF X30MV с настройками по умолчанию будет гораздо более насыщенным, чем на мониторах с обычной W-LED-подсветкой или даже PFS-Phosphor. Для игр, да и в других ситуациях, когда вам не принципиальна высокая точность цветопередачи, — это скорее плюс. Но для работы с цветом, в отсутствие определённых знаний и индивидуального цветового профиля устройства — может оказаться и минусом.

В отличии от компании MSI в своих расчётах цветового охвата мы используем популярную схему представления CIE1931, а не CIE1976. В этом случае цветовой охват оказался несколько отличным от заявленных для монитора цифр: были получены почти 98% AdobeRGB, 90% Display P3 и 170% sRGB. После ручной настройки и калибровки результаты поменялись ненамного – на глаз отличий не будет.

С завода точка белого у новинки от MSI выставлена на уровне выше среднего – 6420 К при отклонении DeltaE 2,3 единицы, но при этом стабильность ЦТ оттенков серого – выше всяких похвал.

После калибровки уровень стабильности сохранился, а точка белого подобралась к референсу — 6500 К — и подтянула за собой все оттенки серого, чего мы и добивались.

При настройках по умолчанию монитор демонстрирует сниженную контрастность с излишней различимостью в глубоких тенях, к тому же присутствует явный эффект Black Crush, свойственный большинству *VA-мониторов. После калибровки две проблемы были решены, но Black Crush никуда не исчез (и не мог этого сделать), а общая стабильность цветопередачи у MAG 274QPF X30MV находится на среднем уровне – рассчитывать на стабильные результаты в ходе продолжительной работы нельзя.

Из-за соответствия DCI-P3 не более чем на 90% первоначальный отчёт Argyll CMS был получен при использовании референса в пространстве AdobeRGB. Но поскольку монитор превосходит и его почти на 17%, добиться идеальных результатов без профилирования или полноценной калибровки невозможно.

После же проведённых процедур глобальных проблем с цветопередачей возникнуть не должно, однако забывать про различные особенности *VA не стоит – для точной работы с цветом лучше рассмотреть модели на IPS.

⇡#Результаты в режимах эмуляции sRGB, Display P3 и AdobeRGB

Для снижения цветовой насыщенности в мониторе MSI предусмотрены режимы эмуляции AdobeRGB, Display P3 и sRGB. Судя по измеренным спектрам, во всех случаях происходит необходимое подмешивание компонент в чистые цвета. Именно за счёт этого смещаются координаты запрашиваемых цветов, снижается цветовая насыщенность на нужных участках.

Цветовой охват сужается, но вместе с тем происходит блокировка большинства параметров, ответственных за цветопередачу: яркость регулировать можно (по умолчанию устанавливается на уровне 148-150 нит), но цветовую температуру вручную не откорректировать, как и некоторые другие параметры.

Точка белого во всех трёх режимах становится чуть теплее, чем при базовых настройках, отклонение DeltaEувеличивается до 3,7-3,8, баланс серого слегка ухудшается.

Гамма-кривые в режимах настроены с высокой точностью: меньше проблем с глубокими тенями, контраст выставлен корректно, заметных различий между режимами нет.

Отчёты Argyll CMS, при составлении которых использовались соответствующие референсы для каждого из режимов, продемонстрировали, что лучше всех настроен пресет sRGB, чуть похуже AdobeRGB, а с Display P3 есть проблемы из-за невозможности превзойти 89% покрытия стандарта. Невелика потеря. Следуем дальше.

⇡#Результаты в режиме Anti-Blue

Являясь аналогом технологий под общим названием Low Blue Light, режим, который в MSI назвали Anti-Blue, должен снижать нагрузку на глаза, особенно в условиях работы со слабым внешним освещением.

При переходе в него стандартная яркость снижается до 120 нит (10% яркости и 60% контрастности) – очень комфортное значение. Коэффициент контрастности в режиме снижен до 3540:1.

Цветовой охват в Anti-Blue снижается ненамного и остаётся на уровне полноценного Wide Gamut монитора.

Точка белого совместно с оттенками серого перебираются в область ~5000 К с минимальным паразитным оттенком и идеальным балансом ЦТ оттенков серого. Подобный результат действительно может привести к снижению нагрузки на глаза.

Впрочем, по настройке гамма-кривых производитель не сделал явных изменений на фоне заводских установок – мы получили среднее значение гаммы на уровне 2,16, что не может снизить нагрузку при работе в условиях слабого внешнего освещения. Остальные проблемы сохранились: повышенная различимость в тенях, Black Crush эффект.

В результате проверки режима Anti-Blue стало ясно, что снижение нагрузки на глаза происходит исключительно за счёт понижения цветовой температуры, причём не самого серьёзного. Использовать режим можно, но больших надежд на него возлагать не стоит.

⇡#Равномерность подсветки и работа Local Dimming

Равномерность подсветки дисплея проверялась после снижения яркости в центральной точке монитора до уровня 100 кд/м2 и установки цветовой температуры в ~6500 К. В мониторе есть система компенсации неравномерности подсветки под названием Brightness Uniformity, которую можно активировать для любого режима изображения – большая редкость для игрового монитора, тем более с Mini-LED на борту.

Изучим её влияние, посмотрев на фотографии и оценив полученные результаты замеров:

Картинка выше демонстрирует фотографии белого поля при определённой экспопоправке в ходе съёмки (в темноте) и дальнейшей программной обработки для более наглядного представления равномерности подсветки. Первая фотография – с выключенной функцией Brightness Uniformity (BU), вторая – с активированной. Хорошо видно, что при включении функции яркость на некоторых участках экрана возрастает.

Определённые проблемы с равномерностью подсветки видны как на белом поле, так и на однородных светлых полях других оттенков. Продемонстрировать их более наглядно нам удалось при помощи разных оттенков серого на фотографиях выше – все они получены при активированной функции стабилизации подсветки.

Среднее отклонение от центральной точки по уровню яркости составило 3,1% в среднем и 9,7% в максимуме, а после активации предложенной производителем функции цифры снизились до 2,5% и 6,4% соответственно. В обоих случаях результаты очень хорошие, особенно для игровой модели со сложной Mini-LED подсветкой. Функция рабочая – факт, её можно и нужно использовать.

Однако, как это и бывает – она влияет только на равномерность яркости и фактически не работает с цветовой температурой. Новинка MSI это доказала в полной мере: 2% в среднем и 6,9% в максимуме с выключенной функцией и 2,1% и 7,6% после её активации – разница в пределах погрешности подобных ручных измерений, да и та – в пользу работы монитора без Brightness Uniformity.

В обоих случаях результат средний – есть проблемная зона в нижней части экрана, в которой происходит повышение цветовой температуры на 200-300 К на фоне всей остальной поверхности матрицы.

Теперь посмотрим на равномерность подсветки и различные цветовые эффекты в случае с чёрным полем. Сделаем мы это по двум фотографиям, снятым на разном удалении от экрана (~70 и 150 см).

В первом случае мы увидели только слабый угловой Glow-эффект с небольшими паразитными оттенками, который свойственен практически любым моделям. Камера в данном случае усиливает заметность Glow – в живую он ощутимо слабее.

Отметим, что снижение яркости не сильно скажется на ваших впечатлениях, ведь глаза быстро адаптируются к изменившимся условиям, и все эффекты будут снова видны, как и раньше.

При отдалении от экрана равномерность чёрного значительно улучшается. У монитора нет никаких ярких пятен и прочих дефектов равномерности. Для игрового *VA – фантастика и безумная редкость. Матрица у CSOT удалась на славу.

Теперь посмотрим, как монитор отрабатывает управление локальной подсветкой. Напомним, что с Local Dimming на первом и втором уровнях монитор обходится без ярко выраженного управления глубиной чёрного. Увеличивается яркость на крайних светлых участках, но это максимум, на который следует рассчитывать. Для более значимого усиления контраста требуется переход к третьему уровню. Именно с ним мы и проверили монитор на точность локального управления яркостью.

В мониторе MSI применяется продвинутая Mini-LED с 1152 зонами подсветки – для диагонали 27 дюймов, да с корректными алгоритмами обработки сигнала, такого количества более чем достаточно. И действительно – новинка MAG 274QPF X30MV продемонстрировала слабый Halo-эффект как при заводских установках Halo Dimming на 100%, так и после выставления 0%. В последнем случае несколько повышается яркость светлых объектов, но к значимому усилению «гало» это не приводит.

При работе с SDR-контентом активация Local Dimming не вызывает появления заметных артефактов, но и улучшения картинки не происходит. Получается совсем наоборот - усиливается общая контрастность, из-за чего падает точность цветопередачи. Лучше же всего локальная Mini-LED показывает себя в HDR-роликах, особенно на ярких источниках. На них вы ощутите всю силу расширенного охвата и высоких показателей яркости, но при типичной работе за компьютером никаких преимуществ от работающей зональной подсветки вы точно не получите.

⇡# Качество градиентов и бандинг

Псевдо-10-битная матрица (с применением FRC) в мониторе MSI продемонстрировала вполне достойные градиенты в большинстве предустановленных режимов, но с типичным для *VA резким переходом к глубоким теням. Пресетов гаммы у героя обзора нет, а поэтому испортить градиенты будет сложновато. Нет необходимости менять и параметр контрастности – лучше вы точно не сделаете, а хуже – легко.

Применение корректировочного профиля с минимальными правками в LUT видеокарты приводит к слабому снижению качества прорисовки градиентов. Если учесть класс матрицы, а также набортную «начинку» и её возможности – к полученному результату вопросов не имеем.

Что же касается теста на различимость бандинг-эффекта, то новый дисплей MSI показал себя значительно хуже, чем подавляющая часть игровых IPS и даже OLED. Очень грубая работа с тенями, плюс не раз отмеченный сегодня «black crush-эффект». Именно поэтому не устаём повторять, что решения подобного рода годятся исключительно для развлекательного контента. Для работы с цветом, даже после самой точной и продолжительной калибровки, они не подходят.

⇡#Скорость отклика, задержка вывода и адаптивная синхронизация

Новинка от MSI – редкий представитель *VA со столь высокой скоростью вертикальной развёртки. Для MAG 274QPF X30MV заявлена максимальная частота 300 Гц – более чем достаточно для используемого разрешения матрицы. Заявленная скорость отклика удивляет – 0,5 мс GtG, но с припиской, что это минимальное значение, которое может продемонстрировать монитор. Вероятнее всего, это действительно так, но исключительно на паре переходов, при максимальном уровне разгона Overdrive и при использовании «мягких» методик расчёта, которые так любят производители.

По умолчанию параметр Response Time (Ovedrive в привычном понимании) у 274QPF X30MV выставлен на втором уровне («Быстро»/Fast). Осталось проверить все доступные режимы «разгона времени отклика» и сравнить их между собой:

В ходе проверки выяснилось, что новинка от MSI с лёгкостью может войти в лигу по-настоящему быстрых *VA-мониторов, среди которых можно встретить не так уж и много моделей среди сотен, представленных на рынке. Сказывается не только высокая частота развёртки, но и хорошо проведенный разгон по времени отклика.

Решение демонстрирует адекватные по скорости переходы на тёмных участках, без явного эффекта «смазывания на чёрном» (black smearing), свойственного 99% *VA-мониторов на рынке. Да, модель MSI делает это медленнее, чем огромное количество IPS-представителей и в десятки раз более заметно, чем любые OLED, но, в целом – результат очень хороший. На других же переходах (средних по яркости и между светлыми оттенками) проблем нет вовсе.

При настройках по умолчанию дисплей продемонстрировал лучшие показатели по соотношению «скорость – различимость артефактов». При выключении OD (режим Normal) скорость отклика снижается, а при активации самого быстрого режима (Fastest) проявляются артефакты, с которыми вы столкнётесь даже при обычной прокрутке страницы в браузере.

Для более точного анализа времени отклика, исходя из особенностей работы новинки, мы выбрали так называемое воспринимаемое время отклика (Perceived Time), учитывающее возможные артефакты и время для полной фиксации требуемой яркости. Также мы продолжили использовать наиболее строгий допуск RGB 5, а поэтому рассчитывать на сверхнизкие значения в таком случае точно не стоит.

При установках Response Time в значении Normal монитор MSI продемонстрировал среднее время в 7,85 мс – результат средний. После активации режима Fast, выставленного по умолчанию, значение снизилось до 5,9 мс, а заметных глазом артефактов не добавилось – картинка становится быстрее и чётче. Установка режима Fastest меняет всё в худшую сторону – из-за серьёзнейших артефактов воспринимаемое время увеличивается до 7,2 мс, но падает фактическое (initial) до 2,8 мс. Смысла в режиме, очевидно, нет, но ради интереса можно и испытать.

Дополнительно мы измерили время задержки. Монитор продемонстрировал средний инпут-лаг на уровне 2,5 мс – ожидаемый результат для устройства с максимальной частотой 300 Гц.

Чтобы появилась возможность включать системы адаптивной синхронизации, в настройках монитора необходимо активировать пункт Adaptive-Sync. После этого вы с лёгкостью сможете включить G-Sync в режиме Compatible (его официальная поддержка у монитора отсутствует) или стандартный FreeSync в случае с видеокартами от AMD. Работоспособность первой системы мы проверили на нашем стенде с GeForce RTX 3080 FE. Проблемы могут возникнуть лишь раз (частое мерцание экрана), а во избежание этого необходимо повторно переключить поддержку DSC и Adaptive-Sync в настройках дисплея после чего переподключить сигнальный кабель. После этого мерцание прекратилось (его отмечают и некоторые пользователи в отзывах), а система надёжно показала себя в диапазоне 48-300 Гц.

Проверили мы и пропуск кадров на максимальной частоте 300 Гц – его нет, проверено с помощью специализированного теста TestUFO.

⇡#Углы обзора и Glow-эффект

Монитор MSI 274QPF X30MV использует плоскую *VA-матрицу, что несколько повлияло на стабильность изображения и углы обзора – ведь именно ради улучшения двух этих параметров производители *VA в своё время перешли к изогнутым решениям.

Новинка не смогла продемонстрировать высокую стабильность цветопередачи при изменении угла просмотра. При превышении угла в 10-15 градусов яркость картинки заметно снижается, проявляется незначительный цветовой сдвиг, особенно на светлых участках. На этом фоне происходит достаточно быстрое снижение общей контрастности и насыщенности картинки, что заметно на изображении выше.

При ещё большем увеличении угла в той или иной плоскости могут теряться детали в светах и проявляться некоторые детали в тенях из-за классического Black Crush-эффекта, свойственного и самым современным *VA-решениям. При взгляде снизу резко падает яркость картинки, белый превращается в серый. При взгляде сверху иногда можно заметить эффект постеризации на сложных светлых переходах (сильно зависит от выводимого на экран изображения).

У монитора выражен сильный Glow-эффект с различными паразитными оттенками (преимущественно фиолетово-розовым) на сплошном чёрном поле при взгляде под углом (!). При этом однородность поверхности сохраняется на высоком уровне, но возникает различимость переходов от краёв панели в виде светлых и тёмных полос по её контуру.

На цветных же изображениях Glow значительно слабее, и большую роль тут играют именно углы обзора. При взгляде со стороны картинка становится малоконтрастной, с лучшей различимостью в тенях и худшей в светах, но никаких лишних эффектов (Glow и ему подобных) не возникает. Тут уж выбирать вам – или сильный Glow у IPS-мониторов, или более глобальные изменения всей картинки у *VA, как в случае с новинкой MSI. А можно переключиться на OLED, у большинства из которых проблем с углами и стабильностью изображения нет вовсе…

⇡#Кристаллический эффект, резкость, ШИМ

В мониторе MSI 274QPF X30MV используется матрица с полуматовой защитной поверхностью и классической для *VA структурой пикселей.

При обычных условиях работы различимость кристаллического эффекта на экране монитора сведена к минимуму, а при изменении угла просмотра (взгляде сверху или снизу) он полностью исчезает. Антибликовые свойства у поверхности сохранены на достаточно высоком уровне. Эффект Cross Hatching изучаемой модели монитора не свойственен.

К отображению мелких элементов и прорисовке текста различной величины претензий у нас не возникло, особенно при заводских установках резкости (0) и без использования функции Image Enhancement.

Изучаемая модель монитора использует Mini-LED-подсветку с припиской Anti-Flicker, что указывает на отсутствие мерцания. В ходе инструментальной проверки это было подтверждено – присутствуют лишь незначительные пульсации и модуляция на крайне высокой частоте. Нет изменений и после активации функции Local Dimming на всех трёх уровнях.

За глаза можно не переживать. Осталось не забывать о необходимости делать перерывы в работе и не выставлять слишком высокую яркость при низкой или средней внешней освещённости.

Если же вы планируете использовать функцию «вставки чёрного кадра», то здесь уже следует быть осторожным. При выставленной частоте развёртки 300 Гц подсветка монитора полностью выключается 300 раз каждую секунду. Визуальный эффект улучшения чёткости объектов в движении есть, но нагрузка на глаза возрастает в десятки раз в сравнении с выключенной функцией MPRT. Помните об этом.

⇡#Температурный режим, энергопотребление, уровень шума

В мониторе MSI 274QPF X30MV используется сложная система подсветки с большим количеством Mini-LED источников. Нагрев матрицы происходит равномерно и явно сильнее, чем при использовании обычной торцевой (Edge-Lit) подсветки. Основной же нагрев приходится на места сдавливания панели – в нижней части, справа и слева.

В ходе тестирования средняя температура в помещении площадью 45 м2 составляла 24,5-25 градусов. Монитор продолжительное время работал с установленной на 100 нит яркостью в центральной точке экрана. Средняя температура лицевой поверхности экрана в этом случае составила 38,7 градуса Цельсия, максимальное значение не превысило 44 градусов. Нагрев может быть ощутим, особенно если вы работаете долго (по 10-12 часов без перерывов и на яркости выше 100 нит) и располагаетесь близко к монитору. В остальных случаях неприятных ощущений возникнуть не должно.

Дополнительно мы проверили энергопотребление монитора MSI 274QPF X30MV на разных уровнях яркости, с последующим выводом белого поля (в случае с LCD это не принципиальное условие тестирования – энергопотребление у жидкокристаллических решений зависит только от выставленного уровня яркости и подключённых по Type-C и USB-A устройств – а таких портов у новинки от MSI нет).

Герой обзора отличился адекватной для своих характеристик «прожорливостью»: при яркости 100 нит энергопотребление не превысило 28 Вт/ч, а при увеличении её вдвое потребление увеличилось до 38 Вт/ч. В случае с максимальной яркостью, приближенной к 500 нит, следует рассчитывать на почти 60 Вт/ч в пике.

С уровнем шума у монитора MSI 274QPF X30MV также всё в полном порядке. Модель использует внешний блок питания и пассивную систему охлаждения. Никаких паразитных звуков в ходе работы монитора при любых настройках мы для себя не отметили.

Новинка компании MSI MAG 274QPF X30MV – нишевое решение для особых случаев, за которое, к удивлению, просят не так уж и много денег, если учесть его уникальность и технические характеристики. Вместе с тем, герой обзора не претендует на звание лучшего игрового WQHD-монитора с диагональю 27 дюймов и просто ожидает своего потребителя.

Последний, как минимум, должен быть поклонником *VA-матриц, не рассматривающим для покупки современные OLED и различные вариации IPS, как с Mini-LED, так и без неё. Причины этому могут быть абсолютно разные: от беспокойства по поводу выгорания органических светодиодов (хотя и с Mini-LED не всё так однозначно) и низкой яркости в SDR до сильного Glow и «отсутствующего чёрного». В случае же с MAG 274QPF X30MV производитель не только постарался учесть все эти опасения, но и использовал действительно качественную *VA-панель – редкое явление в наши дни.

Протестированный монитор получил не просто *VA-матрицу с большим количеством Mini-LED источников и «квантовыми точками», а быструю, плоскую, с хорошей равномерностью подсветки панель, без дефектов на чёрном фоне. Дополнительно дисплей оснастили всеми актуальными игровыми функциями, приправили системой компенсации неравномерности яркости Brightness Uniformity (новое для мониторов MSI), качественно настроили и предложили рабочие режимы эмуляции стандартных цветовых пространств. Хорошо на фоне многих выпускаемых Mini-LED-решений сделана работа локальной подсветки – она не портит SDR изображение, не «рвёт его на куски», в HDR работает так как надо, без ярко выраженного гало-эффекта.

В противовес сказанному, следует отметить, что MSI MAG 274QPF X30MV не является универсальным монитором, за которым можно комфортно и качественно выполнять любые задачи. Из-за типичных недостатков *VA-панелей дисплей не подходит для работы с цветом, он не поразит вас изначально высоким контрастом (без работы Local Dimming), поскольку по умолчанию и во многих других режимах глубокие тени ощутимо высветлены, а по скорости отклика конкуренты на других типах панелей обходят его в два раза и более. Удачи в выборе!

С файлового сервера 3DNews.ru можно скачать цветовой профиль для этого монитора, который мы получили после ручной настройки и профилирования.

Достоинства:

отличное качество материалов и сборки;

эргономичная подставка и наличие VESA-совместимого крепления (100 × 100 мм с использованием металлических стоек);

достойный набор интерфейсов (2 × HDMI 2.1 и DP 1.4 c DSC и расширением потока HBR3);

большое количество полезных игровых функций;

настраиваемые функции PiP/PbP для удобной работы с несколькими источниками сигнала;

удобная система управления на базе 5-позиционного джойстика и приятно выполненное меню;

подсветка с модифицированным спектром на «квантовых точках» - для снижения нагрузки на глаза и значительного расширения цветового охвата;

вполне качественно настроенные режимы эмуляции стандартных цветовых пространств с возможностью регулировки яркости;

продвинутая Mini-LED-подсветка с 1152 зонами управления, адекватной работой в SDR и сниженным гало-эффектом – но полноценно она работает только на последнем – третьем уровне воздействия;

поддержка HDR10 и соответствие VESA DisplayHDR 1000 с превышением требуемых показателей яркости;

высокие показатели статичной контрастности в большинстве режимов – в зависимости от настроек можно подобраться к 4400:1 – отличный результат для современной *VA-панели;

широкий диапазон регулировки яркости (до 31-511 нит) в SDR после приведения ЦТ к 6500К и высокие показатели пиковой яркости в HDR – в зависимости от режима можно получить до ~1500 нит при 25-50% APL на 3-5 секунд;

очень высокая стабильность цветовой температуры оттенков серого в проверенных режимах и её высокая стабильность в ходе регулировки яркости – многие мониторы позавидуют столь высокому результату;

поддержка технологий адаптивной синхронизации Adaptive-Sync, AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync в режиме совместимости (без официальной сертификации), но могут возникнуть проблемы с мерцанием монитора – решается переключением DSC и Adaptive-Sync;

повышенная до 300 Гц частота вертикальной развёртки и высокая для *VA-панели скорость отклика пикселей, в частности при заводских установках Overdrive, но на скорость и плавность IPS и тем более OLED рассчитывать не стоит;

низкая задержка сигнала (инпут-лаг) на уровне 2,5 мс в среднем – отличный результат для монитора с подобной частотой развёртки;

высокая равномерность подсветки по уровню яркости, как без функции Brightness Uniformity, так и после её активации;

отличная равномерность подсветки на чёрном поле – давно мы не видели *VA без дефектов подсветки;

наличие режима работы подсветки со «вставкой чёрного кадра» MPRT;

подсветка без мерцания (Anti-Flicker) c минимальными пульсациями, в том числе после активации Local Dimming;

слабозаметный кристаллический эффект (КЭ) и отсутствие cross-hatching;

адекватная стоимость для своих характеристик.

Недостатки:

углы обзора и стабильность картинки оставляют желать лучшего – сказывается отсутствие изгиба панели и знакомый поклонникам *VA Black Crush эффект;

сильный бандинг-эффект и потеря глубины в тенях: производитель предпочёл высветленные тени во всех режимах – визуальный контраст резко снижен.

Может не устроить: