Vivo представила OriginOS 6 с дизайном, сильно напоминающим iOS 26

Vivo представила крупное обновление операционной системы OriginOS 6, основанной на Android 16. Презентация состоялась на ежегодной конференции для разработчиков в Китае, где также была показана новая версия BlueOS 3 для умных часов. Обновление принесло полностью переработанный пользовательский интерфейс и ряд инструментов искусственного интеллекта (ИИ) для десятков моделей смартфонов Vivo и iQOO.

Несмотря на заявленные нововведения, внимание пользователей и экспертов привлекло необычайно сильное визуальное сходство нового интерфейса OriginOS 6 с дизайнерской концепцией Liquid Glass из iOS 26 компании Apple, сообщает TechSpot. Как и в продукте Apple, оболочка Vivo использует «стеклянную» эстетику с полупрозрачными панелями, матовыми наложениями и сложными слоями интерфейса, создающими эффект глубины за счёт теней. Дизайнерские элементы включают полукруглые иконки, реализацию прогрессивного размытия в реальном времени, аналогичную iOS 26.

Экран блокировки OriginOS 6 визуально напоминает экран блокировки iOS 26, включая анимированные часы, выполненные в схожем с Apple дизайне. Кроме того, в обновлении появился новый элемент под названием Atomic Island, который явно имитирует Dynamic Island на iPhone. В официальном видеоролике на YouTube также демонстрируется музыкальный виджет, фон которого плавно меняется от непрозрачного к полупрозрачному, повторяя подход Apple.

Несмотря на разговоры, связанные с копированием дизайна, OriginOS 6 включает ряд собственных технологий для повышения производительности и плавности работы. Среди них — суперъядро для вычислений, двухкомпонентная архитектура рендеринга и технология фотонного хранилища. Также среди новых функций оказался голосовой ИИ-ассистент, инструмент удаления объектов с изображений, генерация кратких резюме текста и улучшенная версия функции Circle to Search 2.0.

Первыми устройствами, которые получат OriginOS 6 «из коробки», станут Vivo X300 Pro, Vivo X300 и iQOO 15. Обновление также будет распространено на ряд существующих моделей серии Vivo X Fold и X200 (по официальному графику). Модели iQOO 13 и iQOO Neo 10 Pro получат новый интерфейс в следующем месяце. Остальные совместимые устройства обновят ПО в период с декабря 2025 года по май 2026 года.