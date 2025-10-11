Microsoft добавила консольный текстовый редактор Edit в Windows 11

Microsoft подтвердила, что анонсированный ранее в этом году минималистичный текстовый редактор для командной строки Edit станет частью операционной системы компании. Уже сейчас приложение интегрировано в тестовые версии Windows 11 под номером 26200.6725/26100.6725.

Windows является популярной платформой среди разработчиков и системных администраторов. Однако в операционной системе нет текстового редактора командной строки, который позволял бы изменять текстовые файлы прямо в командной строке без необходимости запуска отдельного приложения или переключения на другое окно. Вместо этого приходится задействовать какое-то стороннее решение или «Блокнот», который со временем становится всё более громоздким.

Для решения этой проблемы разработчики создали CLI-редактор с открытым исходным кодом Edit. Это компактный продукт размером около 250 кбайт делает возможным редактирование текстовых файлов в 64-разрядных версиях Windows (в 32-разрядных версиях ОС есть редактор MS-DOS Editor). В Edit реализована поддержка горячих клавиш, поиска, замены и других функций, которые обычно присутствуют в подобных утилитах.

Для начала взаимодействия с CLI-редактором достаточно ввести команду «edit». Если же нужно открыть какой-то файл, то следует ввести команду «edit имяфайла.txt» и нажать Enter. При необходимости Edit можно запустить через внутреннюю систему поиска Windows. Для запуска поиска в редакторе можно нажать сочетание клавиш Ctrl + F или «Правка» — «Найти». Активировать функцию переноса слов в редакторе можно сочетанием клавиш Alt + Z или «Просмотр» — «Перенос слов». Поддерживается запуск нескольких файлов и переключение между ними с помощью сочетания Ctrl + P. Поддерживаются и другие сочетания клавиш для более удобного взаимодействия с утилитой.

Конечно, Edit не сможет полностью заменить Notepad, Notepad++ или какой-то другой тестовый редактор с графическим интерфейсом. Microsoft не позиционирует эту утилиту в качестве конкурента какому-то редактору, интегрируя её в Windows 11 из-за отсутствия CLI-редактора в ОС. Точные сроки появления Edit в стабильных версиях программной платформы не названы. Не исключено, что это произойдёт уже 14 октября, когда Microsoft начнёт распространение очередного пакета обновлений в рамках программы Patch Tuesday.