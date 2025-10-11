Сегодня 11 октября 2025
Fractal Design выпустила дебютную беспроводную игровую гарнитуру Scape за $200

Fractal Design, известный шведский производитель корпусов ПК, систем охлаждения и других комплектующих, представил свою первую игровую гарнитуру — Scape. Новинка отличается минималистичным дизайном, присущим всей продукции компании.

Источник изображений: Fractal/guru3d.com

Источник изображений: Fractal/guru3d.com

Беспроводная гарнитура Fractal Scape впервые была продемонстрирована на выставке Computex 2024. Устройство поддерживает протокол беспроводной связи Bluetooth 5.3 с возможностью одновременного подключения к нескольким устройствам, что позволяет легко переключаться между ними. Также поддерживается беспроводной режим со сверхнизкой задержкой и качеством передачи 24 бит / 96 кГц, обеспечивающий высокое качество звука и точную синхронизацию в динамичных игровых сценариях.

Съёмный микрофон с функцией отключения звука при повороте поддерживает шумоподавление и сверхширокополосный звук, что улучшает разборчивость речи во время многопользовательских игр или звонков.

Scape оснащена амбушюрами из пеноматериала с эффектом памяти, снижающими давление при длительном использовании. Гарнитура имеет небольшой вес и обеспечивает оптимальную поддержку для лучшей посадки и комфортного ношения.

Элементы управления режимами эквалайзера, подсветкой и воспроизведением мультимедиа интегрированы в наушники. На задней стороне левого наушника расположено колесико, с помощью которого можно регулировать громкость, а также управлять воспроизведением музыкальных треков.

Подсветку и эквалайзер можно также настраивать с помощью инструмента Adjust Pro, доступного онлайн и не требующего регистрации. Гарнитура поставляется с магнитным индукционным зарядным устройством, обеспечивающим до 40 часов непрерывной работы. Новинка доступна в сером и чёрном цветах.

Стоимость Fractal Scape составляет $199,99.

fractal design, беспроводные наушники, геймерские наушники
