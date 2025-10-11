Сегодня 11 октября 2025
Telegram получил большое обновление: переписки в групповых звонках, комментарии к профилям и другие нововведения

Администрация мессенджера Telegram выпустила очередное обновление приложения. Теперь сервис поддерживает переписку во время групповых звонков, появилась возможность предложить пользователю указать дату его рождения, добавлены новые функции оформления профиля и управления подарками. Также появились новые возможности для чат-ботов с ИИ и мини-приложение, в котором можно пожаловаться на ошибки мессенджера или предложить новые функции. В версии приложения для Apple iOS теперь присутствуют элементы интерфейса Liquid Glass.

Источник изображений: telegram.org

Во время групповых звонков и видеочатов теперь можно отправлять текстовые комментарии и реакции — они ненадолго появляются на экране звонка у всех его участников. Если отправить в сообщении только один смайлик без текста, он отобразится в виде анимированной реакции. В версии приложения под Apple iOS появилась поддержка дизайна Liquid Glass — прозрачные элементы теперь используются в нижней панели навигации, на клавиатуре, в панели выбора стикеров и в ряде других частей интерфейса. По мере развития стандартов iOS 26 и будущих платформ разработчики мессенджера будут обновлять и внешний вид приложения.

Во всех версиях приложения появились новые средства управления контактами. При добавлении или редактировании контакта пользователь может оставить о нём комментарий, который будет виден только ему, или задать для контакта другое изображение профиля. Если у контакта не указана дата рождения, пользователь может предложить её добавить — соответствующее уведомление появится в личной переписке, и при желании день рождения можно будет указать в одно касание.

Пользователи с платной подпиской Telegram Premium теперь могут устанавливать для оформления обложки своего профиля фон и узор, соответствующие одному из полученных подарков. Появились и новые функции управления подарками. Когда для подарка появятся коллекционные версии, его можно будет за определённую сумму улучшить — причём эта сумма со временем уменьшается, и система указывает точное время, когда цена снизится. Купленные на маркетплейсе или полученные иным образом подарки могут сопровождаться надписями с именем отправителя или комментарием — теперь эти данные можно убрать за «звёзды», то есть внутреннюю валюту Telegram, и тем самым увеличить ценность подарка. Наконец, подарки можно выгрузить в блокчейн и хранить там — они будут отображаться в профиле пользователя.

Разработчики чат-ботов с искусственным интеллектом теперь могут повысить удобство работы с ними в интерфейсе Telegram. В переписке с ботом появилось разделение по темам, что позволяет пользователю вести с ИИ несколько диалогов одновременно. Ответы чат-бота теперь могут появляться не целиком по окончании генерации, а в реальном времени — по мере вывода текста. Однако для активации этих функций разработчикам чат-ботов потребуется внедрить их отдельно. Наконец, дебютировало мини-приложение, через которое можно пожаловаться разработчикам Telegram на ошибки в мессенджере или предложить новые функции — ранее для этого приходилось переходить на специальный сайт, а теперь это можно сделать прямо в приложении.

Теги: telegram, мессенджер, обновление
