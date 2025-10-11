Edifier представил беспроводную колонку, которая выглядит как геймерский ПК

Edifier представила настольную колонку в оригинальном дизайне с поддержкой подключения по Bluetooth, USB и аналоговому аудиовходу. Её отличают нестандартный внешний вид с RGB-подсветкой, открытыми электронными компонентами и полноцветным экраном внутри прозрачного корпуса — всё это легко принять за миниатюрный игровой ПК.

Колонка получила название Huazai New Cyber, и пока она продаётся только в Китае по цене 1499 юаней ($210) в цветах Aurora White (белый) и Phantom Black (чёрный), и неизвестно, планирует ли производитель выпустить её на международный рынок.

В конструкции устройства используется 4-дюймовый сабвуфер с тремя пассивными излучателями и два 52-миллиметровых динамика для средних и высоких частот. Всё это скрыто в нижней части корпуса за экраном с текстильным покрытием. В верхней части расположены усилители, блок питания, плетёные кабели динамиков и сигнальный процессор — все они стилизованы под внутренности игрового компьютера с видеокартой и слотами памяти.

Колонка оснащена пятью круглыми RGB-элементами с анимацией, создающей эффект вращения, — они имитируют вентиляторы охлаждения. На 2,8-дюймовый экран можно выводить изображения, заставки или короткие сообщения.

У экрана есть и практическое применение: он способен отображать показатели производительности компьютера — загрузку процессора, оперативной памяти и видеокарты, если подключить колонку через USB. При подключении к смартфону экран может показывать тексты песен. Также предусмотрены дополнительные порты USB Type-A и USB Type-C для зарядки других устройств.