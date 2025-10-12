Кембриджский университет запустил проект по спасению данных со старых дискет

Кембриджский университет (University of Cambridge) приступил к операции по спасению ценных цифровых данных, оказавшихся в «ловушке» на физически и технологически устаревающих носителях, таких как дискеты. Проект официально стартовал 9 октября под названием Future Nostalgia в университетской библиотеке, куда любой желающий мог принести свои старые дискеты для попытки восстановления информации.

Как пишет Tom's Hardware, инициатива вызвана реальной срочностью, поскольку магнитное покрытие носителей со временем разрушается, а оборудование для их чтения становится все более редким. Библиотека располагает более чем 150 дискетами в различных коллекциях, включая архив Стивена Хокинга (Stephen Hawking), где хранятся ранние черновики исследований, личные файлы и программное обеспечение для уже давно не существующих компьютеров. При этом проект не полагается на стандартные USB-накопители, а использует специализированные аппаратные интерфейсы, такие как KryoFlux и Greaseweazle. Эти устройства считывают необработанный магнитный сигнал, фиксируя крошечные изменения полярности, которые кодируют данные, позволяя восстанавливать информацию даже с нестандартных или повреждённых носителей.

Отмечается, что проект также активно привлекает опыт сообщества энтузиастов ретро-компьютеров, чьи методы часто являются единственным способом работы с устаревшими форматами, так как даже после успешного извлечения данных специалисты сталкиваются со второй сложной задачей — расшифровкой файловых форматов и проприетарных текстовых процессоров, которые давно не используются. Поэтому команда Future Nostalgia, помимо всего прочего, разрабатывает технологию, которая позволит повторно воспроизводить рабочий процесс, чтобы другие учреждения смогли применять её по мере того, как всё больше дискет становятся нечитаемыми.