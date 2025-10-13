Сегодня 13 октября 2025
Календарь релизов — 13–19 октября: Steam Next Fest, Keeper, Ball x Pit и Pokémon Legends: Z-A

На этой неделе в мире игр выходит сразу несколько интересных проектов — от возвращения легендарных серий до амбициозных инди-новинок. Новые приключения в Pokémon Legends: Z-A, долгожданный мод Lordbound для Skyrim, стратегическая магия в Lost Eidolons: Veil of the Witch и многое другое. Также стартует фестиваль демоверсий «Играм быть» — отличная возможность попробовать свежие проекты прямо сейчас!

Посмотреть свежий выпуск в YouTube, VK, Rutube, «Дзен» или Telegram. А на днях у нас вышел свежий Gamesblender № 747.

Источник:

