Календарь релизов — 13–19 октября: Steam Next Fest, Keeper, Ball x Pit и Pokémon Legends: Z-A

На этой неделе в мире игр выходит сразу несколько интересных проектов — от возвращения легендарных серий до амбициозных инди-новинок. Новые приключения в Pokémon Legends: Z-A, долгожданный мод Lordbound для Skyrim, стратегическая магия в Lost Eidolons: Veil of the Witch и многое другое. Также стартует фестиваль демоверсий «Играм быть» — отличная возможность попробовать свежие проекты прямо сейчас!

