Cooler Master выпустит корпус-сервант MasterFrame 360 с витриной для фигурок

Компания Cooler Master готовит к выпуску три новых корпуса из серии MasterFrame, ключевой особенностью которых является необычная фронтальная панель. Во всех вариантах корпус оснащён специальным постаментом для установки декоративных фигурок.

Источник изображений: Hardware & Co

Источник изображений: Hardware & Co

Корпус MasterFrame 360 будет представлен в версиях Panorama, Stage Mirror и Stage LCD. Размеры каждой версии составляют 550 × 290 × 580 мм, а вес — 16,5 кг. В вариантах Panorama и Stage Mirror используется зеркальный фон для создания эффекта объёма. Модель Stage LCD вместо зеркала получила 15,6-дюймовую ЖК-панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей для отображения пользовательского контента.

MasterFrame 360 Panorama

MasterFrame 360 Panorama

Каждая версия корпуса также оснащена точечной ARGB-подсветкой. Новинки поддерживают вертикальную установку видеокарт с помощью входящего в комплект поставки райзера-переходника PCIe 5.0. Для современных GPU внутри предусмотрено до 430 мм свободного пространства.

MasterFrame 360 Stage LCD

MasterFrame 360 Stage LCD

Конструкция корпусов позволяет установить в каждый до двенадцати 120-мм вентиляторов: шесть сверху и шесть снизу. В базовую комплектацию вентиляторы не входят.

Предполагаемая стоимость версий MasterFrame 360 Panorama и Stage Mirror составит от $199, а версия Stage LCD будет оцениваться дороже — около $299. Ожидается, что выпуск корпусов состоится в конце текущего года.

Источник:

