Новости Software
Apple TV+ превратился в просто Apple TV — стриминговый сервис ждёт «яркая новая идентичность»

Компания Apple объявила о переименовании бренда Apple TV+ в Apple TV. В пресс-релизе компания отметила, что речь идёт не только об изменении названия стримингового сервиса, но и о смене стиля — платформа под брендом Apple TV получит «яркую новую идентичность».

Источник изображения: Apple

Вместе с этим анонсом компания сообщила о предстоящем выходе в стриминговом сервисе фильма F1: The Movie («Формула-1») в жанре спортивной драмы. «Apple TV+ теперь просто Apple TV с новой яркой идентичностью. В преддверии мирового стримингового дебюта на Apple TV фильм („Формула-1“) по-прежнему доступен для покупки на участвующих цифровых платформах, включая приложение Apple TV, Amazon Prime Video, Fandango at Home и другие», — сообщила компания.

Apple не уточнила никаких дополнительных подробностей о том, что именно представляет собой эта «яркая новая идентичность». По всей видимости, вскоре можно ожидать публикации новых изображений и логотипов сервиса. Как отметил ресурс 9to5mac, на данный момент ничего не изменилось: на сайте Apple TV у стримингового сервиса прежнее название — Apple TV+. Приложение Apple TV на разных платформах также предлагает контент стримингового сервиса под старым названием.

Следует отметить, что под брендом Apple TV выпускается ТВ-приставка, а также существует приложение Apple TV, которое содержит не только контент Apple TV+.

Теги: apple tv+, apple tv, стриминг
