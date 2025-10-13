Сегодня 13 октября 2025
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Неубиваемый смартфон Honor X9d с батарее...
Неубиваемый смартфон Honor X9d с батареей на 8300 мА·ч поступил в продажу в России — от 33 990 рублей

Компания Honor объявила о начале продаж смартфона средней ценовой категории Honor X9d на российском рынке. Аппарат выполнен в прочном корпусе, обеспечивает хорошую производительность и поддержку функций на базе искусственного интеллекта, а также оснащается ёмкой кремний-углеродной аккумуляторной батареей.

Источник изображений: Honor

Honor X9d надёжно защищает внутренние компоненты от механических повреждений, влаги и пыли. На это указывает наличие сертификата SGS Resistant Premium Performance и оценка в пять звёзд по устойчивости к повреждениям SGS 5-Star Comprehensive Reliability.

Корпус устройства содержит специальные амортизирующие слои, благодаря чему смартфон выдерживает падения с высоты до 2,5 м. Защита от влаги соответствует стандартам IP68/IP69K, что позволяет смартфону выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 м на 30 минут или на 10 секунд в воду температурой до 80 °C, а также воздействие струй высокого давления.

Разработчики оснастили Honor X9d 6,79-дюймовым дисплеем OLED с поддержкой разрешения 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Экран обрамляют тонкие рамки шириной 1,3 мм, за счёт чего соотношение площади экрана к корпусу составляет 94,6 %. Используется панель с пиковой яркостью 6000 кд/м² в режиме HDR и ШИМ-регулировкой яркости подсветки с частотой 3840 Гц. Реализована поддержка фирменной технологии защиты зрения Honor Eye-comfort, а также режимов «Циркадный ночной экран с AI», «Дефокусировка экрана с AI» и «Динамическая яркость».

Основная камера устройства построена на базе 1/1,67-дюймового сенсора разрешением 108 Мп с поддержкой оптической и электронной стабилизации изображения. Разработчики реализовали поддержку ИИ-технологий для редактирования изображений, включая «AI-ластик», «AI-силуэт», «AI-расширение», «Удаление отражений с AI» и другие. Обновлённая технология Honor Connect позволит быстро отправлять обычные и «живые» фото не только внутри экосистемы Honor, но и на другие смартфоны, в том числе на базе iOS.

За производительность Honor X9d отвечает восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 в сочетании с 8 или 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт. Источником питания служит аккумулятор ёмкостью 8300 мА·ч, который, по данным вендора, обеспечивает до трёх дней автономной работы. Благодаря фирменным алгоритмам оптимизации питания ёмкость аккумулятора сохранится на уровне 80 % даже после шести лет использования. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью до 66 Вт и обратная проводная зарядка 7,5 Вт.

Honor X9d работает под управлением Android 15 с фирменным интерфейсом MagicOS 9.0. Смартфон доступен в терракотовом, графитовом, мятном и золотистом вариантах цветового оформления корпуса. Стоимость модели с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ 33 990 рублей, а за вариант с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ придётся заплатить 36 990 рублей.

Источник:

Теги: honor x9d, honor, смартфон
