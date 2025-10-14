Vivo представила беспроводные наушники TWS 5 и TWS 5 Hi-Fi с активным шумоподавлением и автономностью до 48 часов

Компания Vivo представила беспроводные наушники с лаконичным названием TWS 5 и их продвинутую версию TWS 5 Hi-Fi. Версия Hi-Fi является результатом тесного сотрудничества экспертов звука Vivo Golden Ear и акустической мастер-группы Шанхайской консерватории музыки по точной настройке акустической структуры и аудиоалгоритма для восстановления каждой музыкальной детали.

Обе пары наушников оснащены 11-мм динамиками с керамическими вольфрамовыми акустическими мембранами второго поколения, активной функцией шумоподавления 60 дБа с частотой 5500 Гц и микрофонами для ИИ-шумоподавления во время звонков.

Модель Vivo TWS 5 используют технологию подключения Bluetooth 5.4 LE, поддерживает режим низкой задержки Full-Link 42 мс, а версия Hi-Fi поддерживает высококачественное аудиокодирование LDAC и LHDC 5.0 со скоростью передачи до 1,4 Мбит/с.

Кроме того, новинки оснащены профессиональным движком пространственного звукового поля для захватывающего 3D-панорамного прослушивания и поддерживают четыре режима пространственных звуковых эффектов. Кроме того, они предлагают поддержку функции перевода, которая использует как аппаратные средства самих наушников, так и программное обеспечение смартфонов Vivo/iQOO для перевода на китайский, английский, японский, корейский, французский, тайский и другие языки.

Для наушников заявлена защита от пыли и брызг воды IP54. Без чехла-зарядки новинки обеспечивают до 12 часов работы с выключенной функцией активного шумоподавлениес и до 6 часов с шумоподавлением, а с учётом подзарядки от чехла — до 24 и до 48 часов работы с включённой и выключенной функцией шумоподавления соответственно.

Модель Vivo TWS 5 доступна в фиолетовом, белом и чёрном цветах по цене 399 юаней (около $56). Версия TWS 5 Hi-Fi предлагается в синем и белом цветах по цене 499 юаней (около $70). Обе пары доступны для предзаказа в Китае. Открытые продажи начнутся с 17 октября.