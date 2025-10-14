Devolver объявила дату выхода Forestrike — тактического кунг-фу-экшена, где каждая смерть приближает к победе в бою, который ещё не начался

Издательство Devolver Digital и разработчики из японской Skeleton Crew Studio (Olija) объявили дату выхода своего тактического экшен-роглайта в стиле кунг-фу Forestrike и обновили демоверсию игры.

Напомним, Forestrike была представлена прошлым летом. Премьера планировалась на протяжении 2025 года, и от намеченного курса за прошедшее с анонса время разработчики не отклонились.

Как стало известно, Forestrike поступит в продажу 17 ноября для PC (Steam) и Nintendo Switch. Анонс сопровождался обзорным геймплейным трейлером (прикреплён ниже) с субтитрами на русском языке.

Игрокам Forestrike в роли боевого монаха по имени Юй предстоит пересечь страну, чтобы освободить императора из плена злого адмирала. Помогать в этом герою будет сверхъестественный дар предвидения.

Каждое сражение — головоломка, на решение которой даётся одна попытка (в случае гибели Юя отбрасывает в начало прохождения). Предвидение позволяет прокрутить бой в голове, прежде чем приступать к схватке в реальности.

Обещают живописный пиксельный мир, который меняется после каждой гибели, встречу с пятью эксцентричными учителями боевых искусств (научат новым стилям боя), вручную анимированных героев и текстовый перевод на русский.

Что касается обновлённой демоверсии, то теперь доступное в Steam пробное издание Forestrike предлагает оценить три из пяти боевых школ, разблокировать новые комбинированные умения и исследовать дополнительные локации.