Fujifilm представила гибридную камеру In...
Fujifilm представила гибридную камеру Instax LiPlay Plus — с записью звука, принтером и селфи-камерой

Компания Fujifilm представила гибридную камеру Instax LiPlay Plus, которая объединяет в себе функции съёмки, печати и звукозаписи фотографий. Новая модель оснащена двумя камерами и позволяет владельцам создавать фотоколлажи, записывать звуковые клипы, а также управлять процессом съёмки дистанционно.

Источник изображения: Fujifilm

Источник изображения: Fujifilm

Ключевой особенностью камеры является технология Instax Sound Print, которая даёт возможность связать каждую напечатанную фотографию с трёхсекундным звуковым фрагментом. Аудиодорожка может быть записана непосредственно в момент съёмки или добавлена позже из других источников через мобильное приложение Instax Mini LiPlay+. На отпечатанном снимке размещается QR-код и при его сканировании смартфоном воспроизводится аудио. Помимо этого, как сообщает Notebookcheck, можно создавать Instax Sound Album — слайд-шоу из фотографий со звуком которые также привязываются к QR-коду для последующего просмотра и прослушивания.

Устройство оборудовано двумя камерами: основной — 28 мм с автофокусировкой и светосилой f/2.0, а также фронтальной для селфи — 23 мм, светосилой f/2.2 с фиксированным фокусом. Снимки, сделанные любой из камер, сохраняются во внутренней памяти LiPlay Plus или на дополнительной карте microSD. Функция Layered Photo Mode позволяет создавать фотоколлажи, комбинируя изображения из двух камер. Предварительный просмотр и работа с меню осуществляются на 3,0-дюймовом TFT-цветном LCD-мониторе с разрешением приблизительно 920 000 точек.

Связь со смартфоном через приложение Instax Mini LiPlay+ значительно расширяет функциональность устройства. Пользователи могут управлять камерой удалённо и использовать LiPlay Plus в качестве автономного принтера для печати изображений с мобильного устройства.

Рекомендованная производителем розничная цена Fujifilm Instax LiPlay+ составляет около $235 (примерно 18 000 рублей). В конце октября камера поступит в продажу в магазин Fujifilm на Amazon в двух цветовых вариантах: Sand Beige (песочный бежевый) и Midnight Blue (полуночный синий).

Источник:

Теги: fujifilm, фотокамера
