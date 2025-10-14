Сегодня 14 октября 2025
Motorola представила смартфон Moto G100 — Snapdragon 7s Gen 2 и батарея на 7000 мА·ч за $190

Компания Motorola без лишнего шума представила смартфон Moto G100. Аппарат пополнит средний ценовой сегмент и, вероятно, сможет привлечь внимание тех, кто ищет доступное устройство, способное длительное время работать автономно.

Источник изображений: Motorola

Moto G100 оснащён ЖК-дисплеем с диагональю 6,72 дюйма, поддержкой разрешения 2400 × 1080 пикселей (Full HD+) и частотой обновления 120 Гц. Используется панель с пиковой яркостью 1050 кд/м² и поддержкой функции постоянного затемнения экрана для снижения нагрузки на глаза.

В верхней части дисплея имеется отверстие, в котором установлена 32-мегапиксельная фронтальная камера. На тыльной стороне корпуса расположена основная камера, объединившая 50-мегапиксельный датчик Sony LYT-600 с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором, поддерживающим макросъёмку.

Аппаратной основой новинки стал восьмиядерный микропроцессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, изготавливаемый по 4-нм техпроцессу. Его дополняют 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и накопитель формата UFS 2.2 объёмом 256 Гбайт. Возможность использования карты памяти microSD для расширения дискового пространства отсутствует. Источником питания служит аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 30 Вт. Для подключения зарядного устройства предусмотрен интерфейс USB Type-C.

Смартфон оснащён NFC-чипом для бесконтактных платежей и сканером отпечатков пальцев, расположенным на боковой поверхности. Корпус устройства защищает внутренние компоненты от влаги и пыли по стандарту IP64. Тыльная сторона корпуса имеет отделку, имитирующую кожу, что делает смартфон более привлекательным визуально.

Moto G100 имеет габариты 166,23 × 76,5 × 8,6 мм и весит 210 г. В качестве программной платформы используется Android 15. Смартфон доступен в чёрном, голубом и зелёном вариантах цветового исполнения корпуса. Что касается цены, то приобрести Moto G100 можно примерно за $190.

