Be quiet! представила компактный башенный кулер Pure Rock Slim 3 для процессоров до 130 Вт

Компания Be quiet! расширила ассортимент серии воздушных систем охлаждения Pure Rock 3 моделью Pure Rock Slim 3. В начале года производитель выпустил ещё пять моделей кулеров в составе серии Pure Rock 3: Pure Rock 3 Black, Pure Rock 3 LX, Pure Rock Pro 3 Silver, Pure Rock Pro 3 Black и Pure Rock Pro 3 LX. Новинка отличается от них в первую очередь компактными размерами.

Источник изображений: Be quiet!

Габариты Pure Rock Slim 3 составляют 127 × 100 × 73 мм. Вес непосредственно самой системы охлаждения производитель не указывает, но вес кулера вместе с коробкой составляет 613 граммов. Новинка рассчитана на процессоры с тепловыделением до 130 Вт.

Кулер имеет однобашенную конструкцию. В её состав входят три никелированные медные теплопроводящие трубки прямого контакта диаметром 6 мм.

Pure Rock Slim 3 оснащён одним 100-миллиметровым вентилятором со скоростью вращения до 1700 об/мин. Он создаёт воздушный поток 35,5 CFM, статическое давление 1,35 мм вод. ст. и обладает уровнем шума не выше 24,8 дБА.

Для Pure Rock Slim 3 заявляется поддержка процессорных разъёмов Intel LGA 1700 и LGA 1851, а также AMD Socket AM5/AM4. В продажу кулер поступит 28 октября. Be quiet! оценила его стоимость в $29,90 / €26,90.

be quiet!, кулер, системы охлаждения
