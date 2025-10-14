AOC анонсировала геймерский дисплей, на котором можно играть без ПК — 41,5" OLED, 144 Гц и Android 14

Компания AOC анонсировала умный дисплей AG421UDA, который позиционируется как конкурент традиционным телевизорам и игровым мониторам. Устройство работает под управлением Android, что превращает его в полноценный центр развлечений и выделяет на фоне обычных мониторов.

Разработчики оснастили AG421UDA 10-битной панелью OLED с поддержкой разрешения 3840 × 2160 пикселей (UHD), частотой обновления 144 Гц и временем отклика 0,1 мс. Заявлен охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 98,5 %. Реализована поддержка технологий Dolby Vision, HDR10+ и HLG для создания динамического HDR-контента.

Аппаратной основой новинки стал четырёхъядерный Arm-процессор с ядрами Cortex-A55 и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Конфигурацию дополняют 4 Гбайт оперативной памяти DDR4 и встроенный накопитель формата eMMC ёмкостью 32 Гбайт. Беспроводное подключение обеспечивают встроенные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. За звук отвечает 2.1-канальная акустическая система, состоящая из пары динамиков мощностью по 10 Вт и сабвуфера на 30 Вт. Поддерживается технология Dolby Atmos.

Что касается доступных интерфейсов, AG421UDA оснащён двумя портами HDMI 2.1, двумя HDMI 2.0, одним USB 2.0 со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с, одним USB 3.0 со скоростью до 5 Гбит/с, 3,5-миллиметровым разъёмом для наушников, разъёмом Ethernet и оптическим аудиовыходом S/PDIF. Поддерживаются ориентированные на геймеров функции — встроенная игровая панель, режим с низкой задержкой ALLM, а также технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium.

В качестве программной платформы используется Android 14 с интерфейсом, оптимизированным для больших экранов. В Китае монитор будет поставляться с предустановленными популярными приложениями разных категорий. Комплект поставки включает пульт дистанционного управления с поддержкой голосовых команд. Стоимость новинки и сроки начала розничных продаж производитель пока не озвучил.