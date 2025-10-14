Сегодня 14 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... AOC анонсировала геймерский дисплей, на ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AOC анонсировала геймерский дисплей, на котором можно играть без ПК — 41,5" OLED, 144 Гц и Android 14

Компания AOC анонсировала умный дисплей AG421UDA, который позиционируется как конкурент традиционным телевизорам и игровым мониторам. Устройство работает под управлением Android, что превращает его в полноценный центр развлечений и выделяет на фоне обычных мониторов.

Источник изображений: AOC

Источник изображений: AOC

Разработчики оснастили AG421UDA 10-битной панелью OLED с поддержкой разрешения 3840 × 2160 пикселей (UHD), частотой обновления 144 Гц и временем отклика 0,1 мс. Заявлен охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 98,5 %. Реализована поддержка технологий Dolby Vision, HDR10+ и HLG для создания динамического HDR-контента.

Аппаратной основой новинки стал четырёхъядерный Arm-процессор с ядрами Cortex-A55 и графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Конфигурацию дополняют 4 Гбайт оперативной памяти DDR4 и встроенный накопитель формата eMMC ёмкостью 32 Гбайт. Беспроводное подключение обеспечивают встроенные модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. За звук отвечает 2.1-канальная акустическая система, состоящая из пары динамиков мощностью по 10 Вт и сабвуфера на 30 Вт. Поддерживается технология Dolby Atmos.

Что касается доступных интерфейсов, AG421UDA оснащён двумя портами HDMI 2.1, двумя HDMI 2.0, одним USB 2.0 со скоростью передачи данных до 480 Мбит/с, одним USB 3.0 со скоростью до 5 Гбит/с, 3,5-миллиметровым разъёмом для наушников, разъёмом Ethernet и оптическим аудиовыходом S/PDIF. Поддерживаются ориентированные на геймеров функции — встроенная игровая панель, режим с низкой задержкой ALLM, а также технологии Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium.

В качестве программной платформы используется Android 14 с интерфейсом, оптимизированным для больших экранов. В Китае монитор будет поставляться с предустановленными популярными приложениями разных категорий. Комплект поставки включает пульт дистанционного управления с поддержкой голосовых команд. Стоимость новинки и сроки начала розничных продаж производитель пока не озвучил.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AOC представила 27- и 32-дюймовые игровые мониторы на Fast IPS с разрешением до 4K и частотой до 320 Гц
AOC выпустила 26,5" игровой QD-OLED-монитор Agon Pro AG276QKD2 с разрешением 2K и частотой 500 Гц
AOC представила геймерский монитор с частотой обновления 420 Гц и ценой менее $225
Philips выпустила 25-дюймовый игровой монитор Evnia 25M2N3200U с Full HD, частотой до 310 Гц и ценой $200
Xiaomi выпустила 34-дюймовый игровой монитор Redmi G34WQ 2026 с изогнутым экраном и частотой 180 Гц за $200
Gigabyte выпустила 31,5-дюймовый игровой QD-OLED монитор Gigabyte MO32U2 с 4K и 240 Гц
Теги: aoc, монитор, умный дисплей
aoc, монитор, умный дисплей
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Intel и AMD отметили год совместной работы  — AVX10 и новые технологии уже на подходе
Российский ответ «Готике» почти готов к премьере — Of Ash and Steel получила дату релиза и демоверсию в Steam
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3»
SpaceX снова запустила Starship — полёт мегаракеты впервые прошёл безупречно
«Она захватила мою жизнь, помогите!»: создатель Clair Obscur: Expedition 33 рассказал, какую игру в 2025 году считает лучшей
Разработчики No, I’m not a Human похвастались продажами и посоветовали приготовиться к встрече новых гостей 11 мин.
Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT 20 мин.
Instagram защитит подростков от ИИ и «взрослого» контента — фильтр PG-13 теперь включён по умолчанию 30 мин.
Splinter Cell: Pandora Tomorrow спустя 20 лет вернулась на ПК — культовый стелс-экшен внезапно появился в Steam, EGS и Ubisoft Connect 56 мин.
Google Gemini научился пересказывать содержимое страниц в мобильном Chrome 2 ч.
Microsoft начала сканировать лица на снимках в OneDrive — отказаться от этого можно лишь трижды в год 2 ч.
Надёжный инсайдер рассекретил дату выхода и цену Assassin’s Creed Shadows на Nintendo Switch 2 2 ч.
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи 2 ч.
Создатели ремейка Demon’s Souls взялись за загадочный экшен от третьего лица — фанаты Bloodborne напряглись 3 ч.
«Группа Астра» представила программно-определяемую систему хранения данных TROK 4 ч.
OCP поможет в унификации чиплетов с применением открытых стандартов 37 мин.
AOC анонсировала геймерский дисплей, на котором можно играть без ПК — 41,5" OLED, 144 Гц и Android 14 55 мин.
Be quiet! представила компактный башенный кулер Pure Rock Slim 3 для процессоров до 130 Вт 2 ч.
Huawei выпустила 8-долларовую беспроводную мышь Enjoy Edition с автономностью до 12 месяцев 2 ч.
Motorola представила смартфон Moto G100 — Snapdragon 7s Gen 2 и батарея на 7000 мА·ч за $190 2 ч.
В спутниковой связи не оказалось шифрования — любой может перехватывать сообщения, звонки и трафик 2 ч.
Иностранные SIM-карты переохладили: блокировка в России не снимается через обещанные 24 часа 2 ч.
Ключевая для NASA лаборатория потеряла 10 % сотрудников — их просто уволили 2 ч.
ASML показала 20-летний рекорд выручки за сентябрь и привлекла внимание инвесторов 2 ч.
Смартфон Realme GT 8 Pro получит фотографические функции, как у камер Ricoh GR 3 ч.