Сегодня 15 октября 2025
3DNews Новости Software Браузеры В Firefox появился ИИ-поиск Perplexity —...
В Firefox появился ИИ-поиск Perplexity — теперь он доступен всем пользователям по всему миру

Компания Mozilla объявила о добавлении в браузер Firefox поискового движка от Perplexity. Ранее эта функция находилась в стадии тестирования и была доступна лишь в отдельных регионах, включая США, Великобританию и Германию. По итогам полученной обратной связи компания приняла решение сделать Perplexity постоянной опцией среди поисковых систем своего браузера — наряду с Google, Bing и DuckDuckGo.

Источник изображений: Mozilla

В отличие от традиционных поисковиков, Perplexity предоставляет ответы в формате контекстного диалога с указанием источников, а не в виде списка гиперссылок. Пользователи могут активировать его через единый поисковый интерфейс в адресной строке или назначить по умолчанию в настройках Firefox. На мобильных устройствах функция появится в ближайшие месяцы.

Ранее Mozilla заявляла, что при успешном пилотном запуске рассмотрит возможность добавления других ИИ-поисковых систем. Как отмечает TechCrunch, выбор Perplexity, вероятно, обусловлен её политикой конфиденциальности, поскольку компания заверяет, что не продаёт и не передаёт персональные данные пользователей.

Параллельно Mozilla, после нескольких месяцев тестирования, объявила о запуске функции профилей браузера для всех пользователей. Эта опция позволяет создавать отдельные «пространства» и переключаться между разными видами активности — например, для работы, учёбы или личного использования. Кроме того, продолжается тестирование визуального поиска с «Google Объектив» (Google Lens) для тех, кто использует Google в качестве поисковой системы по умолчанию на десктопных устройствах.

Источник:

Теги: mozilla firefox, perplexity, браузеры
