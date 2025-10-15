YouTube объявил о выходе масштабного обновления дизайн видеоплеера и элементов управления

Видеохостинг YouTube запустил глобальное развёртывание масштабного обновления пользовательского интерфейса, которое затронет приложения для Android, iOS, веб-версию и телевизоры. Изменения направлены на создание более «чистого» и интуитивно понятного интерфейса за счёт переработки расположения элементов управления и визуальных эффектов.

На телевизорах информация о видео переместилась в верхний левый угол, а все элементы управления размещены под полосой прогресса: слева — иконка канала, кнопки «Описание» и «Подписаться», по центру — традиционная кнопка воспроизведения/паузы, справа — «Субтитры» и «Настройки». Кнопки «Нравится», «Не нравится», «Комментарии» и «Сохранить» теперь объединены в одну.

На мобильных устройствах в альбомной ориентации основные изменения коснулись размещения большинства элементов управления в левой части экрана в виде единого блока. Также YouTube внёс обновления в набор иконок для стандартных действий, которые уже используются в YouTube Music. При нажатии на «Нравится» в некоторых видео появляется пользовательская динамическая визуализация, например, для музыкальных клипов — анимированная нота, для спортивного контента — визуальный элемент из игры.

Функция двойного касания для перемотки стала «менее навязчивой». Улучшена система сохранения видео: добавление в «Посмотреть позже» или плейлисты теперь выглядит визуально и работает плавнее. Также внедрена структурированная система ответов в комментариях для более сфокусированного чтения.

На мобильных устройствах улучшен переход между вкладками за счёт анимированной графики motion-дизайна. Обновления начали появляться у пользователей по всему миру с этой недели.