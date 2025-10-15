Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети YouTube объявил о выходе масштабного обн...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

YouTube объявил о выходе масштабного обновления дизайн видеоплеера и элементов управления

Видеохостинг YouTube запустил глобальное развёртывание масштабного обновления пользовательского интерфейса, которое затронет приложения для Android, iOS, веб-версию и телевизоры. Изменения направлены на создание более «чистого» и интуитивно понятного интерфейса за счёт переработки расположения элементов управления и визуальных эффектов.

Источник изображения: Szabo Viktor/Unsplash

Источник изображения: Szabo Viktor/Unsplash

На телевизорах информация о видео переместилась в верхний левый угол, а все элементы управления размещены под полосой прогресса: слева — иконка канала, кнопки «Описание» и «Подписаться», по центру — традиционная кнопка воспроизведения/паузы, справа — «Субтитры» и «Настройки». Кнопки «Нравится», «Не нравится», «Комментарии» и «Сохранить» теперь объединены в одну.

Источник изображений: Google

Источник изображения: Google

На мобильных устройствах в альбомной ориентации основные изменения коснулись размещения большинства элементов управления в левой части экрана в виде единого блока. Также YouTube внёс обновления в набор иконок для стандартных действий, которые уже используются в YouTube Music. При нажатии на «Нравится» в некоторых видео появляется пользовательская динамическая визуализация, например, для музыкальных клипов — анимированная нота, для спортивного контента — визуальный элемент из игры.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Функция двойного касания для перемотки стала «менее навязчивой». Улучшена система сохранения видео: добавление в «Посмотреть позже» или плейлисты теперь выглядит визуально и работает плавнее. Также внедрена структурированная система ответов в комментариях для более сфокусированного чтения.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

На мобильных устройствах улучшен переход между вкладками за счёт анимированной графики motion-дизайна. Обновления начали появляться у пользователей по всему миру с этой недели.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube научится синхронизировать автоматический дубляж с губами спикера
«Вернись, я всё прощу»: YouTube позволит некоторым заблокированным авторам вернуться на платформу
YouTube тестирует новый интерфейс мобильного приложения — реакция пользователей ожидаемо негативная
Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram и другие мессенджеры сканировать все переписки пользователей
Франшиза Assassin's Creed осталась без руководителя — Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы
Warner Bros. так уверена в успехе «Мортал Комбат 2», что уже начала работу над «Мортал Комбат 3»
Теги: видеохостинг, youtube, обновление, интерфейс, дизайн
видеохостинг, youtube, обновление, интерфейс, дизайн
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
CD Projekt Red отправила «Ведьмака» в космос
AOC анонсировала геймерский дисплей, на котором можно играть без ПК — 41,5" OLED, 144 Гц и Android 14
YouTube объявил о выходе масштабного обновления дизайн видеоплеера и элементов управления 29 мин.
В Firefox появился ИИ-поиск Perplexity — теперь он доступен всем пользователям по всему миру 5 ч.
Вертикальный роглайк Death by Scrolling от создателя Monkey Island предложит перехитрить саму смерть — дата выхода и новый трейлер 7 ч.
Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram и другие мессенджеры сканировать все переписки пользователей 8 ч.
YouTube научится синхронизировать автоматический дубляж с губами спикера 8 ч.
Франшиза Assassin's Creed осталась без руководителя — Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы 8 ч.
Discord нашла виноватого в утечке данных пользователей — подрядчик заявил, что его не взламывали 9 ч.
Google Meet теперь умеет накладывать виртуальный макияж с помощью ИИ 9 ч.
Разработчики No, I’m not a Human похвастались продажами и посоветовали приготовиться к встрече новых гостей 10 ч.
Microsoft ответит в суде за слишком дорогую подписку ChatGPT 10 ч.
Новая статья: Обзор MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC PLUS: универсальная видеокарта для всех игровых платформ 4 ч.
Новая статья: Обзор нововведений в ALD Pro 3.0.0: всем каталогам каталог 5 ч.
Apple намекнула на скорый анонс MacBook Pro на чипе M5 — его могут представить уже завтра 7 ч.
Intel представила Crescent Island — GPU для ИИ на архитектуре Xe3P и со 160 Гбайт LPDDR5X 7 ч.
Oracle анонсировала крупнейший в мире зеттафлопсный ИИ-кластер OCI Zettascale10: до 800 тыс. ускорителей NVIDIA в нескольких ЦОД 8 ч.
Oracle купит 50 000 ИИ-ускорителей AMD — альтернатива Nvidia набирает обороты 9 ч.
OCP поможет в унификации чиплетов с применением открытых стандартов: Arm и Eliyan поделились наработками 10 ч.
Be quiet! представила компактный башенный кулер Pure Rock Slim 3 для процессоров до 130 Вт 11 ч.
Huawei выпустила 8-долларовую беспроводную мышь Enjoy Edition с автономностью до 12 месяцев 11 ч.
Motorola представила смартфон Moto G100 — Snapdragon 7s Gen 2 и батарея на 7000 мА·ч за $190 11 ч.