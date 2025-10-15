Сегодня 15 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Учёные создали первую в мире ПЛИС для кр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Учёные создали первую в мире ПЛИС для кремниевой фотоники — она сулит революцию в квантовой и классической электронике

Международная группа учёных представила первый мире программируемый оптический чип, который уже назвали фундаментальным сдвигом в разработке квантовой и обычной электроники. В оптике всегда работало ограничение: один чип — одна функция. Оптический чип с программируемыми функциями принесёт гибкость в оптические схемы и откроет для фотоники новые горизонты в науке, промышленности и даже в повседневной жизни.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 3/3DNews

Устройство разработано исследователями из NTT Research, Корнеллского (Cornell) и Стэнфордского (Stanford) университетов.

«Эти результаты знаменуют собой отход от традиционной парадигмы нелинейной оптики, в которой функции устройств фиксируются на этапе производства, — сказал Рётацу Янагимото (Ryotatsu Yanagimoto), учёный из NTT Research, который руководил исследованием под руководством доцента Корнеллского университета Питера Л. МакМахона (Peter L. McMahon). — Это расширяет возможности применения нелинейной фотоники в ситуациях, когда быстрая перенастройка устройств и высокая производительность не просто удобны, а необходимы».

До сих пор для реализации каждой новой оптической функции требовалось отдельное устройство, что увеличивало стоимость и сложность производства таких схем, а также снижало выход годной продукции из-за производственных дефектов. В обычной кремниевой электронике от подобных ограничений избавили ПЛИС или FPGA, однако фотоника требует иного подхода. В качестве основы для оптической «ПЛИС» учёные создали базовую схему — ядро — из нитрида кремния. Этот материал прозрачен для инфракрасного диапазона и способен работать как линзы из стекла для видимого света.

Впрочем, программируемая фотонная схема работает иначе. На чипе создаются волноводы, которые всегда остаются неизменными. Но на них проецируется свет — импульсы лазера, который, по сути, выступает в роли пространственного модулятора. Так создаются зоны с нелинейной интенсивностью света, со сдвигами фаз или области, в которых проявляется интерференция световых волн «схемы» и полезного сигнала.

Источник изображения: Nature 2025

Источник изображения: Nature 2025

За счёт возбуждения электронов в волноводах и благодаря различным поверхностным эффектам при стимуляции строго заданными паттернами наложенного света схема выполняет ту или иную заданную функцию. Для её перепрограммирования достаточно «посветить» на чип определённым узором — переключение происходит мгновенно. Используя предложенный метод, учёные продемонстрировали произвольное формирование импульсов, настраиваемую генерацию второй гармоники, голографическую генерацию пространственно-спектрально структурированного света и изменяемое проектирование нелинейно-оптических функций в режиме реального времени.

«Это открытие в корне меняет принцип работы нелинейных фотонных устройств, — сказал Янагимото. — Впервые появилась возможность использовать нелинейную оптику в крупномасштабных оптических схемах, реконфигурируемом квантовом преобразовании частоты, синтезаторах произвольной оптической формы сигнала и широко настраиваемых классических и квантовых источниках света».

Импульс от этого изобретения может распространиться далеко за пределы лаборатории. Согласно отчёту IDTechEx, к 2035 году годовой доход от рынка фотонных интегральных схем может превысить $50 млрд. Этот рынок охватывает передачу данных, телекоммуникации, квантовые технологии, датчики и лидары. Возможность программировать фотонные устройства после их изготовления может значительно сократить расходы на исследования, разработки и производство, одновременно повышая эффективность. Это также сделает оптические системы более компактными и энергоэффективными за счёт сокращения количества необходимых компонентов.

Подобная гибкость может привести к прорывам в таких областях, как квантовые вычисления, где программируемые квантовые источники света и преобразователи частоты способны повысить эффективность вычислений и сетевых подключений. Это также может увеличить производительность телекоммуникационных систем за счёт использования настраиваемых источников света для сетей 5G и будущих систем 6G.

Исследователи видят огромный потенциал в своей разработке. В дальнейшем учёные планируют изучить, как программируемые нелинейности в оптике могут проявить себя в более широком спектре материалов и как эта технология может быть развита для выполнения функций на квантовом уровне.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Марс получится подключить к Земле с помощью лазеров — эксперименты NASA на «Психее» превзошли ожидания
PCIe по оптике: Macom представила чипсет, увеличивающий длину соединений PCIe 6.0 до 100 м
Учёные превратили фотоны в световые торнадо, открыв путь для взрывного роста пропускной способности в оптике
ASML предупредила о грядущем обвале выручки в Китае — но ИИ-бум должен компенсировать потери
BYD начнёт собирать новые устройства Apple во Вьетнаме — от камер до домашнего робота
ASML показала 20-летний рекорд выручки за сентябрь и привлекла внимание инвесторов
Теги: кремниевая фотоника, оптика
кремниевая фотоника, оптика
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Смартфоны Samsung начнут притормаживать мобильный интернет для экономии батареи
Новый патч для Hollow Knight: Silksong ослабил лучшее умение в игре и устранил геймплейные лазейки
В Китае начали массово выпускать квантовые однофотонные детекторы для радаров, датчиков и связи завтрашнего дня
«В наши дни открытый мир — уже почти клише»: ведущий дизайнер Skyrim объяснил, почему знаковая RPG пользуется популярностью спустя 14 лет
Microsoft выпустила последний пакет обновлений для Windows 10
«Один из самых красивых городов во всём Тамриэле»: художник поразил фанатов реалистичным переосмыслением Скинграда из The Elder Scrolls IV: Oblivion 12 мин.
ChatGPT научится вести разговоры для взрослых, но только с проверенными взрослыми 42 мин.
Биткоин и золото движутся синхронно — корреляция вплотную подошла к историческому максимуму 55 мин.
От GTX 1060 до RTX 5080: разработчики Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 объявили полные системные требования игры 57 мин.
Ближе к Call of Duty, чем когда-либо: аналитики раскрыли ударные продажи Battlefield 6 3 ч.
В Firefox появился ИИ-поиск Perplexity — теперь он доступен всем пользователям по всему миру 12 ч.
Вертикальный роглайк Death by Scrolling от создателя Monkey Island предложит перехитрить саму смерть — дата выхода и новый трейлер 14 ч.
Павел Дуров: ЕС едва не обязал Telegram и другие мессенджеры сканировать все переписки пользователей 15 ч.
YouTube научится синхронизировать автоматический дубляж с губами спикера 15 ч.
Франшиза Assassin's Creed осталась без руководителя — Марк-Алексис Коте покинул Ubisoft после 20 лет работы 15 ч.
Учёные создали первую в мире ПЛИС для кремниевой фотоники — она сулит революцию в квантовой и классической электронике 14 мин.
«Оскорбление техноэнтузиастов»: Google Pixel 10 Pro Fold сгорел во время испытаний на прочность 38 мин.
Без капли нефти: самолёт Honda совершил первый в мире полёт на 100 % «зелёном» топливе 2 ч.
ASML предупредила о грядущем обвале выручки в Китае — но ИИ-бум должен компенсировать потери 2 ч.
DJI не согласна с Пентагоном: компания обжаловала решение суда о военных связях с Китаем 2 ч.
Intel представила GPU-ускоритель Crescent Island для ИИ-инференса 3 ч.
Brookfield потратит до $5 млрд на поддержку внедрения твердооксидных топливных элементов Bloom Energy в ИИ ЦОД 4 ч.
После резких заявлений США и Китай смягчают риторику, чтобы не разжечь торговую войну 4 ч.
«Не беспокойтесь о Китае»: IT-миллиардеры на этой неделе стали богаче на $60 млрд — лидирует Илон Маск 5 ч.
BYD начнёт собирать новые устройства Apple во Вьетнаме — от камер до домашнего робота 7 ч.