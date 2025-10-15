Сегодня 15 октября 2025
Witchbrook нужно «ещё немного времени повариться в котле» — амбициозный симулятор школы магии не выйдет в 2025 году

Разработчики из Chucklefish и Robotality, прошедшей весной обрадовавшие фанатов первым за восемь лет новым трейлером своего пиксельного симулятора школы магии Witchbrook, вернулись с разочаровывающими новостями.

Источник изображений: Chucklefish

Источник изображений: Chucklefish

Напомним, представленный на мартовской презентации Nintendo Direct геймплейный трейлер сообщал, что Witchbrook поступит в продажу зимой 2025 года. За прошедшие с той премьеры шесть месяцев планы изменились.

Как стало известно, теперь Witchbrook готовится к релизу в 2026 году. Несмотря на «отличный прогресс» команды за последние 12 месяцев, игре требуется «ещё немного времени повариться в котле», чтобы достичь нужной кондиции.

Пока Witchbrook подтверждена только для PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и Switch 2, а также подписки Game Pass. Заявлена поддержка восьми языков — русского среди них нет.

Благодаря переносу разработчики смогут рассмотреть возможность выпуска Witchbrook на дополнительных языках и целевых платформах. Подробностями поделятся так скоро, как только будет возможно.

Карта Мосспорта

Карта Мосспорта

Авторы также показали карту (см. её интерактивную версию) городка Мосспорт, где развернутся события игры. Команда старается наполнить её очаровательными историями, захватывающими квестами и волшебными системами.

Игрокам предстоит поступить в «колледж ведьмовства» Уитчбрук и стать волшебником. Обещают «полный чудес и очарования» мир, варку зелий, полёты на мётлах, друзей и романы, колоритных персонажей и кооператив на четверых.

