SteelSeries выпустила беспроводную гарнитуру Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 для геймеров за $200

Компания SteelSeries представила беспроводную игровую гарнитуру Arctis Nova 7 Wireless Gen 2. Новинка работает через радиоканал 2,4 ГГц (с помощью специального передатчика) или по Bluetooth. Проводного подключения у гарнитуры не предусмотрено. Модель доступна в трёх версиях: для ПК, PlayStation 5 (Nova 7P) и Xbox Series X/Series S (Nova 7X). Стоимость всех вариантов составляет $199,99.

Модель Arctis Nova 7 оснащена регулятором ChatMix на правой чашке, который напрямую интегрируется с программным обеспечением SteelSeries Sonar на ПК и позволяет балансировать громкость игры и чата. У Arctis Nova 7P регулятор на правой чашке используется для настройки уровня самопрослушивания (мониторинга микрофона) во время игры.

Гарнитура оснащена 40-миллиметровыми динамиками, обладает частотным диапазоном от 20 Гц до 22 кГц, чувствительностью 105 дБ звукового давления, импедансом 36 Ом и поддерживает пространственный звук.

Arctis Nova 7 оснащена микрофоном ClearCast Gen 2 с двунаправленным шумоподавлением. Частотный диапазон составляет от 100 Гц до 6,5 кГц при использовании Bluetooth и до 7 кГц при подключении через радиоканал 2,4 ГГц. Чувствительность в режиме прослушивания достигает –12 дБВ/Па в ближнем поле и –15 дБВ/Па в дальнем.

Аккумулятор гарнитуры обеспечивает до 54 часов работы в радиочастотном диапазоне 2,4 ГГц или до 42 часов при подключении по Bluetooth. Также поддерживается одновременный режим RF+BT, в котором заряда аккумулятора хватает на 38 часов. Для новинки заявлена поддержка быстрой зарядки: 15 минут от розетки обеспечивают до 6 часов работы.

Помимо ПК, игровых приставок Sony и Microsoft, новая гарнитура Arctis Nova 7 совместима со смартфонами на базе iOS и Android, компьютерами Mac, планшетами, портативными консолями (включая Nintendo Switch и Switch 2), а также с VR-гарнитурами Meta✴ Quest 2 и 3. Новинка доступна в чёрном, белом и розовом вариантах исполнения.