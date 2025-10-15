Сегодня 15 октября 2025
BenQ представила 27-дюймовые 4K-мониторы для пользователей Mac и творческих профессионалов

Компания BenQ представила два новых монитора, предназначенных для пользователей Mac и специалистов творческих профессий — 27-дюймовый MA270UP и модель PD2770U той же диагонали. Второй выделяется наличием встроенного калибратора для обеспечения профессиональной цветопередачи.

BenQ MA270UP. Источник изображений: BenQ

BenQ MA270UP. Источник изображений: BenQ

Оба монитора оснащены IPS-матрицами с поддержкой разрешения 3840 × 2160 пикселей и частоты обновления 60 Гц. Модель MA270UP имеет время отклика 5 мс, пиковую яркость 450 кд/м², поддерживает HDR10 и имеет сертификацию VESA DisplayHDR 400. Для монитора заявлен 99-процентный охват цветового пространства sRGB и 95-процентный охват DCI-P3 (совместимость с Mac). Поверхность экрана — глянцевая.

В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.0, один USB-C с функциями зарядки мощностью 90 Вт и DisplayPort, а также концентратор USB с одним нисходящим USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с, зарядка 15 Вт) и двумя нисходящими USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с, зарядка 7,5 Вт). Также имеются пара динамиков мощностью по 3 Вт, 3,5-мм аудиовыход и эргономичная подставка с регулировкой высоты, углов наклона и поворота дисплея.

Для модели PD2770U заявлена пиковая яркость 400 кд/м², 100-процентный охват цветовых пространств sRGB/Rec.709, а также 99-процентный охват Adobe RGB/DCI-P3. Точность цветопередачи составляет Delta E ≤ 1,5. Монитор имеет сертификаты Pantone Validated, Pantone SkinTone и Calman Verified.

BenQ PD2770U

BenQ PD2770U

Монитор оснащён двумя портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4, одним USB-C с функциями зарядки мощностью 90 Вт и DisplayPort, одним сетевым портом LAN, а также концентратором USB с одним восходящим USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) и двумя нисходящими USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с, зарядка 4,5 Вт).

В оснащение также входят KVM-переключатель и 3,5-мм аудиовыход. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления монитором Wireless Hotkey Puck G3, предоставляющий быстрый доступ к выбору режимов монитора и настройкам калибратора.

BenQ MA270UP оценивается производителем в $549,99. В декабре в продажу поступит 32-дюймовая версия MA320UP стоимостью $649,99. Предзаказы на 27-дюймовую модель PD2770U начнут принимать в ноябре, её стоимость составит $1699,99, а поставки ожидаются в декабре.

