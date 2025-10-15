Сегодня 15 октября 2025
Apple перестала комплектовать MacBook Pro зарядными устройствами — пока обделили только Европу

Согласно информации из интернет-магазина Apple, новый 14-дюймовый MacBook Pro с чипом M5 не комплектуется зарядным устройством в европейских странах, включая Великобританию, Ирландию, Германию, Италию, Францию, Испанию, Нидерланды, Норвегию и другие. В США и всех других странах за пределами Европы новый MacBook Pro поставляется с адаптером питания Apple USB Type-C мощностью 70 Вт.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

На протяжении нескольких последних лет Apple планомерно и последовательно отказывалась от комплектации многих своих продуктов зарядными устройствами, объясняя это стремлением к защите окружающей среды, а не копеечной экономией. Кроме того, новые правила Евросоюза ужесточили процедуру утилизации электронных отходов.

В Европе в комплект с 14-дюймовым MacBook Pro входит лишь кабель USB Type-C — MagSafe 3.

Для примера, в Германии адаптер питания USB Type-C мощностью 70 Вт стоит 65 (5950 ₽).

Теги: apple mac pro, зарядное устройство, блок питания, кабель питания
